Samsung enseigne à Bixby l’art de la subtilité dans sa dernière mise à jour

in

Les utilisateurs de Samsung bénéficient d’une mise à jour pratique de l’assistant virtuel Bixby qui devrait accélérer le démarrage et améliorer le comportement de l’assistant virtuel.

Repérées par SamMobile, les nouvelles améliorations de la qualité de vie changent la façon dont les requêtes vocales sont traitées. Au lieu de remplir tout l’écran, le résultat ne prendra que l’espace nécessaire dans un nouveau design compact. Ceci est similaire à la façon dont Google Assistant se comporte lorsqu’il affiche des cartes de résultats.

De plus, les résultats ne resteront à l’écran que 15 secondes par défaut avant de disparaître.

Les utilisateurs de Bixby reçoivent également des recommandations personnalisées de l’écran des conversations, ce qui, selon Samsung, aidera les utilisateurs à “essayer de nouvelles choses”. Vous pouvez activer le nouveau “Bixby personnalisé” dans les paramètres, et il apprendra vos préférences au fil du temps pour fournir de meilleures recommandations.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La mise à jour simplifie également le processus de configuration. Lors de la configuration de la phrase de réveil Bixby, les utilisateurs n’ont plus à former l’assistant à reconnaître leur voix s’ils ne le souhaitent pas. Samsung met également en évidence son authentification Spotify simplifiée, et les utilisateurs peuvent commencer en disant simplement “Play Spotify”.

Enfin, la mise à jour permet aux utilisateurs d’ajouter des commandes rapides à leur écran d’accueil pour un accès rapide et facile, leur permettant de contourner Bixby pour activer certaines tâches.

Les nouvelles mises à jour de Bixby devraient être disponibles sur les meilleurs téléphones Samsung. Vous pouvez mettre à jour Bixby via le Galaxy Store ou en visitant Paramètres Bixby Voice > À propos de Bixby Voice > Mettre à jour. Bien sûr, si vous préférez ne pas du tout traiter avec l’assistant virtuel de Samsung, vous pouvez toujours désactiver complètement Bixby.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Jeu Android de la semaine

Unmaze pour Android est une aventure époustouflante à travers un labyrinthe sinistre

Unmaze est un roman graphique interactif qui rencontre un jeu d’aventure. En tant qu’Ariane, vous devez guider vos proches à travers un labyrinthe sinistre et mythique utilisant la lumière et l’ombre pour communiquer. Pouvez-vous les conduire à la sortie à temps, ou la monstruosité les rattrapera-t-il avant qu’ils ne puissent s’échapper ?

équiper l’A12

Voici les meilleures coques Samsung Galaxy A12 en 2021

Si vous prenez un smartphone Samsung Galaxy A12 pour vous-même, un adolescent ou un préadolescent, il est important de vous assurer que le téléphone et son incroyable appareil photo sont protégés. Nous avons trouvé les meilleurs cas parmi lesquels choisir!