Samsung est bien placé pour affronter Apple en 2022

Samsung se fixe l’objectif ambitieux de défier sérieusement Apple en Amérique du Nord cette année. Même pour une entreprise aussi grande que Samsung, c’est une tâche ardue. Cependant, il a un plan. La société vise à renforcer sa part de marché phare, à étendre sa présence dans le domaine du wearable, et plus encore grâce à sa stratégie « Tiger ». Mais pensez-vous que cela est suffisant pour affronter Apple cette année ?

Nous avons demandé aux lecteurs s’ils pensaient que Samsung réduirait l’écart avec Apple en 2021, et les résultats sont maintenant connus.

Pensez-vous que Samsung réduira l’écart avec Apple en 2022 ?

Résultats

Ce sondage a recueilli plus de 1 200 votes depuis sa mise en ligne le 4 janvier. Les lecteurs ont eu amplement le temps de réfléchir à cette question, et la plupart des lecteurs pensent que Samsung a ce qu’il faut. Une partie de 42,6% des personnes interrogées pense que la société coréenne comblera l’écart sur Apple cette année. Un peu plus d’un tiers (33,9 %) pensent le contraire, tandis que 23,4 % adoptent une approche attentiste.

Bien sûr, personne n’a encore la bonne réponse. Nous devrons attendre et voir si la stratégie de Samsung porte ses fruits dans les domaines des téléphones portables et mobiles.

Vos commentaires

Sanuka Rajith : Samsung peut facilement le faire s’il prête attention au logiciel plutôt qu’au matériel. C’est la seule grande chose qui traîne. Farhan Ahmad Tajuddin : Si Samsung veut vraiment battre Apple, ne suivez pas leurs traces. Les modèles Galaxy S10 restent la meilleure série phare premium que Samsung ait jamais faite, puis tout s’est dégradé parce qu’ils essaient de copier la pratique d’Apple.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez des idées sur les résultats du sondage ou sur les plans de Samsung pour s’attaquer à Apple, laissez un commentaire ci-dessous.