Samsung est déjà en 2022 alors que son correctif de sécurité de janvier débarque pour le Galaxy A51

Samsung était l’une des pires entreprises en matière de mises à jour. À l’époque de TouchWiz, la prise en charge logicielle des téléphones Samsung était absolument épouvantable. Mais l’arrivée de One UI a vu un changement de direction pour l’entreprise, promettant actuellement jusqu’à 3 ans de mises à jour majeures et 5 ans de correctifs de sécurité – et fait un travail décent pour les déployer en temps opportun. Maintenant, Samsung dit « bonne année » un peu plus tôt alors que les premiers correctifs de sécurité de janvier 2022 pour ses téléphones (et plus particulièrement pour le Galaxy A51) commencent à être disponibles.

Les utilisateurs du milieu de gamme 2020 de Samsung en Malaisie et en Russie reçoivent actuellement une mise à jour OTA (par SamMobile), faisant passer leurs téléphones jusqu’au correctif de janvier. Cela en fait le premier appareil Android à exécuter le logiciel 2022 – quelque chose qui ne semblera cool que les deux prochains jours. Pourtant, les propriétaires de Galaxy A51 peuvent désormais se vanter que leur téléphone de milieu de gamme exécute une mise à jour plus récente que même les derniers Pixels.

Si vous êtes en Malaisie ou en Russie, vous pouvez télécharger la mise à jour dès maintenant. Nous n’avons pas encore entendu de confirmation de son déploiement sur d’autres marchés, mais si ce n’est pas le cas, ce sera probablement le cas très bientôt – janvier approche à grands pas de toute façon. La mise à jour devrait également arriver pour d’autres smartphones Samsung, à la fois phares et milieu de gamme, dans les prochaines semaines. Nous garderons cette liste à jour comme elle le fait.

