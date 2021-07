Samsung est le prochain géant de la technologie à courir après des fuites importantes

Robert Triggs / Autorité Android

Samsung s’attaque aux fuites en envoyant des demandes de droits d’auteur pour supprimer des images et des vidéos. Certains matériaux pourraient disparaître en quelques jours. Cela n’affecte pas les sites signalant des fuites.

Certaines des images disparaîtront en quelques jours, a déclaré Jambor, et ce n’était apparemment “que le début”. Le partageur de fuites bien connu Evan Blass a suggéré qu’il supprimerait les publications pour le matériel Samsung. L’auteur a souligné que Samsung ne poursuivait que les fournisseurs d’origine, et non les médias faisant état de ces fuites. Vous ne verrez donc pas la couverture des fuites Samsung d’Android Authority disparaître soudainement.

Nous avons demandé à Samsung un commentaire.

Xiaomi a également réprimé les fuites ces derniers jours.

Des mouvements comme celui-ci ne sont pas surprenants. Les fuites sont généralement des violations de la confidentialité de l’entreprise. Par définition, les fuiteurs précis partagent du matériel sans autorisation. Et s’il est tentant de prétendre que Samsung en profite chaque fois qu’une fuite survient, on pourrait affirmer qu’ils volent la vedette aux événements et même freinent les ventes. Vous avez peut-être déjà une bonne idée de ce à quoi vous attendre lors du prochain événement Unpacked de Samsung, par exemple – pourquoi vous connecter si vous ne serez pas surpris?

Que la répression des fuites de Samsung ait ou non un effet important dans la pratique pourrait être une autre affaire. Après tout, les fuites ont tendance à se propager rapidement, et il ne faudra peut-être pas longtemps pour diffuser des photos d’espionnage et des photos de presse tout en supprimant les publications sources. Cela ne fera pas grand-chose non plus pour arrêter les fuites textuelles. Néanmoins, vous ne devriez pas être choqué si les lancements de produits Samsung offrent plus de surprises à l’avenir.