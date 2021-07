Samsung est sur le point de nous choquer avec un nouveau téléphone pliable que personne n’a vu venir, selon un rapport

Nous sommes à environ un mois de la grande conférence Unpacked August de Samsung, axée sur les pliables. C’est l’événement traditionnellement réservé au nouveau Galaxy Note. 2021, cependant, est une année différente en ce qui concerne la série Note de Samsung. En un mot, il n’y a pas de nouveauté cette année. Samsung a donné aux fans suffisamment de temps pour accepter la nouvelle, après avoir annoncé il y a quelques mois que la société ne ferait pas de note en 2021. Les téléphones pliables remplaceront la note, le Galaxy Z Fold 3 devant offrir aux fans de Note une excellente alternative. Le combiné comportera un grand écran et un support de stylet S Pen, qui sont les deux agrafes de la série Note. Mais c’est le Galaxy Z Flip 3 qui aura une gamme de prix plus attractive.

Maintenant, un nouveau rapport nous dit que Samsung pourrait réserver une énorme surprise aux fans de téléphones pliables.

Plus tôt cette année, plusieurs rapports ont affirmé que les nouveaux modèles Fold 3 et Flip 3 seraient moins chers que leurs prédécesseurs. Certaines fuites ont indiqué que Samsung prévoyait des baisses de prix de 20% pour les deux appareils. Cela mettrait le prix de départ du Fold 3 à environ 1 500 $, le clapet étant encore moins cher. Le prix du Flip 3 oscillerait autour de 1 000 $, selon les rapports.

La nouvelle fuite de prix Flip 3

Le Flip 3 devrait offrir la même expérience haut de gamme que tout autre produit phare de Samsung. Nous nous attendons à ce que le combiné présente une conception tout écran avec une caméra perforée ou un écran UPC (Under Panel Camera). L’écran interne devrait comporter un couvercle en verre ultra mince (UTG) de deuxième génération plus durable qu’auparavant. L’écran externe doit être nettement plus grand que celui du Flip. Nous nous attendons à ce que l’une des puces haut de gamme de Qualcomm alimente le téléphone, très probablement le Snapdragon 888 qui fait partie de la série S21.

Z Flip 3 5G 8/256 1249 $ J’entends…. 🧂 – Tron ❂ #SamsungUnpacked (@FrontTron) 4 juillet 2021

Un leaker a déclaré sur Twitter que la version Flip 3 8 Go/256 Go coûtera 1 249 $. C’est plus cher que le Galaxy S21 Ultra à 1 199 $, mais moins cher que le prix de 1 380 $ du Flip d’origine.

Surprise du Galaxy Z Flip Lite

Deux obstacles majeurs subsistent avant que les téléphones pliables ne deviennent grand public : la durabilité et le prix abordable. Samsung s’attaque heureusement aux deux avec ses pliables 2021. Selon les rumeurs, le Fold 3 et le Flip 3 offriront une meilleure qualité de conception, y compris des panneaux UTG plus robustes.

Samsung organisera probablement diverses promotions au cours de la prochaine période de précommande, et le prix continuera de baisser au cours des prochains mois. Mais cette rumeur de prix de 1 249 $ pour Flip 3 pourrait encore être trop élevée pour certains acheteurs. Un nouveau rapport du Korea Herald affirme que Samsung dévoilera en fait trois pliables lors de son prochain événement Unpacked. Rejoindre le Fold 3 et le Flip 3 est un Flip 3 Lite inattendu.

Comme son nom l’indique, le Flip 3 Lite devrait être plus abordable que le Flip 3 ordinaire. On ne sait pas combien coûtera le Lite ou quel type de compromis Samsung pourrait faire pour atteindre le prix inférieur du Flip 3. Pourtant, la perspective d’avoir un Flip 3 Lite moins cher dans les magasins cet automne est excitante. Un pliable plus abordable pourrait aider Samsung à vendre plus de téléphones pliables cette année. Le géant coréen a des objectifs de vente ambitieux, selon de précédents rapports.

Le Herald dit que le prochain événement Galaxy Unpacked pourrait être prévu pour le 11 août.

