Samsung et Google prévisualisent l’interface utilisateur «unifiée» One UI Watch pour les montres intelligentes Galaxy au MWC 2021

La prochaine Galaxy Watch deviendra le premier appareil à disposer de la nouvelle plate-forme unifiée et de One UI Watch.

Samsung au Mobile World Congress (MMC) 2021 a dévoilé sa dernière interface pour ses montres intelligentes Galaxy appelée One UI Watch. La société a co-développé le logiciel avec Google. L’interface utilisateur devrait rendre les téléphones Samsung Galaxy plus cohérents avec la montre. “Samsung apportera des améliorations de performances, une expérience plus transparente entre les smartphones Watch et Android et un accès à un nombre encore plus grand d’applications”, a déclaré la société dans son article de blog.

Lors du lancement de la dernière plate-forme portable, Google a déclaré que Samsung avait montré à l’entreprise comment optimiser certains processus pouvant conduire à une meilleure réactivité ainsi qu’aux performances de la batterie. Avec le dévoilement, Samsung a partagé de nombreux détails sur la façon dont One UI devrait fonctionner. La prochaine Galaxy Watch deviendra le premier appareil à disposer de la nouvelle plate-forme unifiée et de One UI Watch.

Patrick Chomet, vice-président exécutif et responsable du bureau de l’expérience client, Mobile Communications Business chez Samsung Electronics, a déclaré : « Grâce à ces efforts, nous enrichirons notre expérience de smartwatch et la commodité de l’écosystème Galaxy pour nos consommateurs. »

Il est à noter que lors du lancement, les utilisateurs devront installer des applications compatibles sur leur téléphone qui seront également téléchargées sur smartwatch. En utilisant les applications des téléphones, la montre peut être gérée. Par exemple, si les utilisateurs ont effectué des personnalisations sur leur téléphone, comme l’affichage de l’heure dans différentes villes du monde, cela se reflétera également sur la montre. De même, les numéros qui ont été bloqués sur le téléphone resteront également bloqués pour la montre. La plate-forme unifiée permettra également aux utilisateurs de télécharger des applications tierces depuis Google Play Store directement sur la montre.

Pendant ce temps, la société a déclaré qu’avec Google, elle avait une longue histoire de collaborations. Sameer Samat, vice-président de la gestion des produits, Android et Wear, Google a déclaré : « En collaboration avec Samsung, nous sommes ravis d’offrir une autonomie de batterie plus longue, des performances plus rapides et une large gamme d’applications, dont de nombreuses de Google à un tout nouveau expérience portable.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.