Samsung Exynos 2200 avec les graphiques AMD RDNA 2 teasés; Puce pour alimenter probablement la série Galaxy S22

Samsung annoncera officiellement la nouvelle puce le 11 janvier 2022.

Le géant sud-coréen de l’électronique Samsung a dévoilé son prochain SoC phare pour smartphone – probablement baptisé Exynos 2200 – avant sa présentation officielle le 11 janvier avec une information alléchante : le chipset comportera un GPU alimenté par l’architecture graphique RDNA 2 d’AMD. L’architecture AMD est mieux connue pour alimenter les graphiques de nouvelle génération sur les cartes graphiques PlayStation 5, Xbox Series X et AMD RX 6000.

Le géant de la technologie a taquiné le chipset avec un clip sur sa chaîne YouTube officielle et son compte Twitter. Le teaser n’a cependant pas révélé grand-chose, pas même le nom du SoC.

L’Exynos 2200 alimentera les smartphones et il est peu probable que le nouveau GPU permette des graphismes de nouvelle génération à égalité avec les puissants PC et consoles de jeu. Cependant, il est susceptible de permettre certaines améliorations graphiques, parallèlement aux mises à niveau que Samsung a en réserve pour sa dernière puce phare.

Lire aussi | Le CES 2022 se terminera un jour plus tôt alors que les entreprises se retirent de la présence en personne au milieu de la montée en flèche d’Omicron

Le nouveau chipset phare, successeur de l’Exynos 2100 lancé en 2021, est susceptible d’alimenter certains des téléphones puissants de Samsung cette année, tels que les attendus Samsung Galaxy S22 et Galaxy S22 Ultra. Comme c’est le cas, il est probable que les téléphones utilisant les conceptions internes de Samsung seront limités aux modèles internationaux, avec des variantes probablement livrées avec le chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm à la place.

Les rendus du Samsung Galaxy S22 Ultra ont déjà été repérés sur Twitter. Bien que Samsung n’ait pas encore annoncé de détails sur la série, les derniers rendus suggèrent que le smartphone comporterait un emplacement S Pen pour le rapprocher de la série Galaxy Note.

Lire aussi | Le Samsung Galaxy S22 Ultra fuit dans toute sa splendeur: conception de type Galaxy Note, prise en charge du S-Pen, autres détails

Les rapports suggèrent également que le Galaxy S22 Ultra devrait être livré avec un stockage interne de 1 To et doté de 16 Go de RAM. Il y aura également une variante de 12 Go de RAM et trois autres options de stockage interne – 128 Go, 256 Go et 512 Go.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.