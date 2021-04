Samsung fait breveter un téléphone pliable avec 3 écrans et un S Pen magnétique

Samsung a obtenu un brevet pour un téléphone double pliable avec un S Pen magnétique.L’appareil dispose de trois écrans et le S Pen se place entre deux d’entre eux une fois plié.Le S Pen est également imaginé avec une charge sans fil haute vitesse lorsqu’il est fixé à l’appareil. .

Samsung semble travailler dur sur différents types d’appareils pliables. La semaine dernière, nous avons entendu parler d’une éventuelle tablette pliable en trois sur laquelle la société sud-coréenne pourrait travailler. Maintenant, un autre pliable Samsung unique est apparu dans un brevet obtenu par la firme.

Repéré par les chasseurs de brevets LetsGoDigital, le document de 52 pages s’intitule «Appareil électronique pliable avec stylo électronique». Il montre un téléphone à double pliage composé de trois écrans. Samsung l’appelle également un «appareil pliable» dans la documentation des brevets.

Lorsque les écrans gauche et droit du téléphone sont pliés, ils se trouvent sur le dessus de l’écran central afin que vous puissiez facilement ouvrir et fermer l’appareil. Cependant, Samsung semble explorer la possibilité de plier à la fois vers l’extérieur et vers l’intérieur. Les deux variantes sont présentées dans les images du brevet (voir ci-dessus).

Stylet magnétique Samsung S Pen avec chargement haute vitesse

Samsung a également imaginé un S Pen magnétique pour ce téléphone pliable breveté. Le stylet s’insère dans un petit renfoncement entre les deux écrans rabattables latéraux. Le brevet note que dès que le S Pen se fixe en place, un mode de charge à haute vitesse se déclenche pour le charger sans fil.

Lorsque le téléphone n’est pas complètement plié, mais que le S Pen y est toujours collé, un mode de charge standard est activé.

Il est également possible de plier complètement le téléphone sans serrer le S Pen au milieu.

Quoi d’autre?

Le document de brevet de ce téléphone Samsung à double pliage mentionne deux tireurs à selfie placés dans un double trou de perforation. Il y a aussi un capteur d’empreintes digitales intégré à bord.

Ailleurs, Samsung a imaginé un haut-parleur piézoélectrique placé sous l’écran flexible et un système double caméra à l’arrière.

C’est certainement un appareil très ambitieux, mais il n’y a aucune preuve que Samsung le commercialisera jamais. L’entreprise pourrait finir par utiliser certains éléments de la demande de brevet, mais il est bon de voir que l’innovation de conception dans les pliables n’est pas morte comme sur les téléphones ordinaires.