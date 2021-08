Samsung fait exploser le marché avec le Galaxy A22, doté de la 5G et à moins de 200 euros | La technologie

in

L’un des mobiles 5G les moins chers du moment ne vient pas de Xiaomi, mais de Samsung, et il coûte moins de 200 euros. En ce moment, Amazon l’a à un prix avantageux.

Malgré le fait que le déploiement de la 5G soit un peu plus lent que prévu, on s’attend à ce qu’au cours des deux prochaines années, elle atteigne déjà une amplitude suffisante pour commencer à en profiter, du moins dans les grandes villes. CA fait rendez-le plus attrayant que jamais pour passer à un mobile avec 5G si vous envisagez de changer de téléphone.

Heureusement, les téléphones portables bon marché avec 5G, et de toutes marques, ne manquent pas, bien que celui qui surprend par le prix soit le Samsung Galaxy A22 5G, qui ne coûte désormais que 199 euros sur Amazon en noir et aussi en violet.

Procurez-vous ce mobile de 6,6 pouces avec un processeur Dimensity 700, compatible avec les réseaux 5G, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible et un appareil photo de 48 mégapixels.

Malgré le fait que, selon Amazon, l’expédition se fasse dans 1 à 2 mois, c’est en réalité parce qu’ils ont un stock faible. Il sera probablement expédié dès que de nouvelles unités arriveront, il sera expédié si vous l’achetez maintenant, et cela arrivera presque certainement plus tôt.

La livraison est gratuite, sans livraison, que vous soyez un utilisateur Amazon Prime ou non, bien que si vous l’êtes, votre commande arrivera plus tôt.

Ses fonctionnalités sont basiques, mais très compétitives pour le prix dont il dispose, au-delà de la présence de la 5G. Par exemple, vous avez un écran HD+ et Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide, qui en pratique devrait durer jusqu’à deux jours sans trop de problèmes.

Le processeur, un Mediatek Dimensity 700, a déjà prouvé dans plusieurs mobiles d’entrée de gamme qu’il est capable de fournir suffisamment de puissance au quotidien, bien qu’il ne soit pas adapté pour jouer à des jeux ou exécuter des applications trop lourdes.

C’est un mobile bon marché, avec 5G et de Samsung, et ce sont ses principales revendications, car si nous regardons d’autres mobiles similaires d’entreprises telles que Realme ou Xiaomi, il est clair qu’en raison de la puissance ou de l’écran, il y a une grande différence dans faveur des marques chinoises.

Le realme 8 5G, par exemple, dispose d’un écran Full HD+ à 90 Hz, bien qu’il équipe la même puce que le Galaxy A22 5G. Son prix est de 159 euros.

