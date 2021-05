Samsung fait un autre pas pour soutenir l’industrie de la cryptographie

Alors que les prix des crypto-monnaies augmentent, d’innombrables entreprises, investisseurs institutionnels et, bien sûr, les investisseurs de détail se précipitent dans le secteur, le faisant croître chaque jour. L’adoption progresse plus vite que jamais, et il semble que les crypto-monnaies font tout le débat ces jours-ci.

Le dernier exemple en est venu il y a quelques heures à peine après que Samsung Electronics a publié une annonce selon laquelle ses utilisateurs pourront désormais accéder et échanger leurs pièces directement depuis les smartphones Galaxy.

Qu’est-ce que cela signifie pour Samsung?

Selon l’annonce, la dernière mise à jour Galaxy permettra aux marchands et aux utilisateurs de la technologie de crypto-monnaie sous-jacente, la blockchain, de traiter les transactions rapidement et facilement en transférant des portefeuilles vers la blockchain Samsung.

De plus, les téléphones Galaxy de Samsung pourront se connecter aux principaux portefeuilles matériels tels que Ledger Nano X ou Ledger Nano S.Il y aura même un fil d’actualités fournissant les dernières histoires de Coindesk, offrant aux utilisateurs un moyen rapide et facile de recevoir des notifications. de nouveaux développements.

Bien sûr, Samsung connecte ses appareils à l’industrie de la cryptographie depuis un certain temps maintenant. Leur portefeuille Samsung Blockchain existe depuis 2019 et s’est suffisamment développé pour offrir des services pour Bitcoin, Ethereum, tous les jetons ERC, TRON et leurs jetons TRC, et ce faisant, il est devenu un portefeuille compatible dApp assez décent.

Il existe également son kit de développement logiciel interne qui permettra aux créateurs externes de créer leurs propres applications et de fournir divers services. À l’heure actuelle, il y a plus de 40 dApps que la blockchain de Samsung a à offrir, et il est plus probable qu’elle arrivera en temps voulu. Ces derniers sont également très diversifiés, des médias sociaux aux jeux vidéo en passant par la finance et plus encore.

La position de Samsung dans le secteur de la crypto-monnaie est intéressante, d’autant plus qu’il s’agit d’une entreprise coréenne. Comme certains le savent peut-être, plus tôt cette année, le chien de garde financier coréen a sévi contre les échanges cryptographiques, imposant une nouvelle liste de réglementations comprenant des licences avancées. Incapables de les obtenir, de nombreuses bourses ont décidé de fermer leurs actions dans le pays. Mais cela ne laisse plus de place aux géants technologiques massifs comme Samsung pour prendre potentiellement votre part de marché, si vous offrez les bons services au bon moment.