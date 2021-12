Samsung fusionne sa division mobile et grand public

12/07/2021 à 12:37 CET

Samsung a fusionné son activité de téléphonie mobile avec sa division d’électronique grand public dans une restructuration majeure visant à « renforcer sa compétitivité commerciale ». De plus, pour regrouper les divisions, le géant de la technologie a également remplacé tous ses PDG. Il est à noter que la division mobile est celle qui donne le plus d’avantages à Samsung, donc ce jeu est important.

Jong-Hee Han, directeur de la division télévision, a été nommé vice-président et co-directeur exécutif des divisions électronique grand public et mobile récemment fusionnées. Cependant, Han ne quittera pas ses fonctions de chef du secteur de la télévision, mais coordonnera les deux divisions. Han est inexpérimenté avec les appareils mobiles, mais Samsung vous remercie d’avoir joué un rôle clé dans l’entreprise qui a atteint la première place des ventes mondiales de téléviseurs depuis 15 ans.

Pendant ce temps, le président de Samsung, Kyehyun Kyung, a également a été nommé co-PDG et dirigera désormais sa division puces et composants. Kyung est un expert en conception de semi-conducteurs et a l’habitude de diriger l’équipe des produits flash et de la technologie de l’entreprise. Il devrait « aider à maintenir » le leadership de Samsung dans les semi-conducteurs et fournir des idées innovantes pour développer davantage cette section.

Alors que les appareils mobiles ont généré le chiffre d’affaires le plus élevé (23,5 milliards d’euros) pour Samsung au troisième trimestre 2021, son activité puces n’est pas en reste. Son activité de semi-conducteurs a enregistré un chiffre d’affaires de 21,5 milliards d’euros en raison d’une demande accrue de RAM et d’ordinateurs pendant la pandémie.