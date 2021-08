Samsung Galaxy A12 obtient une nouvelle variante en Inde

Samsung a discrètement lancé un nouveau téléphone économique en Inde. Une nouvelle variante du Samsung Galaxy A12 a été dévoilée avec un chipset Exynos.

Le Samsung Galaxy A12 a été lancé en février 2021 avec MediaTek Helio P35 et il était au prix de Rs 12 999 et Rs 13 999 au lancement pour les variantes 4 Go et 6 Go respectivement. Le nouveau Galaxy A12 alimenté par le chipset Exynos 850 coûtera plus cher que la variante Galaxy alimentée par MediaTek.

Prix ​​et disponibilité du Samsung Galaxy A12 Exynos en Inde

La variante Samsung Galaxy A12 Exynos coûtera Rs 13 999 pour la variante 4 Go + 64 Go et la variante 6 Go + 128 Go coûtera Rs 16 499. Le téléphone est disponible dans les options de couleur bleu, noir et blanc. Il n’est actuellement disponible que sur Samsung.com en ce qui concerne les ventes en ligne.

Spécifications du Samsung Galaxy A12

(Crédit image : Samsung)

Mis à part le changement de processeur, le reste des spécifications reste le même. L’appareil est désormais alimenté par un chipset octa-core Exynos 850 qui repose sur un processus de fabrication de 8 nm. Il a une vitesse d’horloge allant jusqu’à 2,3 GHz. L’appareil est disponible en deux configurations 一 4Go+64Go et 6Go+128Go. Le site Web ne mentionne pas la version Android, mais l’ancienne variante de l’appareil fonctionnait sous Android 10.

De plus, l’appareil est livré avec une configuration à quatre caméras à l’arrière dirigée par une caméra principale de 48 MP (ISOCELL GM2), un objectif ultra-large de 5 MP, un tireur macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Sur le devant se trouve une caméra selfie 8MP. Vous obtenez un panneau HD+ de 6,5 pouces avec un rapport hauteur/largeur de 20:9 et un design Infinity-V. Il fonctionne avec 5 000 mAh et prend également en charge la charge rapide adaptative de 15 W.

Les autres fonctionnalités incluent un capteur d’empreintes digitales latéral, le Wi-Fi double bande, Bluetooth 5 et Samsung Knox. L’appareil pèse 205 et mesure 8,8 mm.

Outre le Galaxy A12, d’autres téléphones Samsung tels que le Galaxy M12, le Galaxy F12 et le Galaxy A21 sont également alimentés par le processeur Exynos 850.