Samsung Galaxy A13 5G, c’est le nouveau smartphone qui rivalisera avec le milieu de gamme de Xiaomi | La technologie

Samsung vient de présenter un appareil milieu de gamme doté d’une connectivité 5G et, en plus, de 90 Hz avec un taux de rafraîchissement à l’écran. Cette équipe rendra la tâche difficile pour des entreprises comme Xiaomi.

Les terminaux milieu de gamme et bas de gamme sont ceux qui se vendent le plus. Les entreprises le savent et c’est pourquoi de plus en plus d’entreprises lancent ce type d’appareil. À ce jour, Xiaomi a été l’un de ceux qui ont le plus profité de cet écart sur le marché, mais Samsung a une part respectable.

Et, le truc, c’est que les Sud-Coréens ont des propositions intéressantes qu’ils renouvellent chaque année. Ces appareils sont livrés avec une série de fonctionnalités qui les rendent vraiment intéressants. Le dernier ajout à ces gammes d’appareils est le Samsung Galaxy A13 5G, un appareil de milieu de gamme avec style 5G.

Parmi les principales caractéristiques de cet appareil, en dehors de la 5G, figure l’inclusion du MediaTek Dimensity700 à l’intérieur en tant que cerveau du terminal. La quantité de RAM n’a pas encore été rendue publique, mais ce qui est attendu, c’est qu’elle disposera d’au moins 4 Go. Même s’il pourrait surprendre et intégrer jusqu’à 6 Go de RAM.

Quant au stockage, ce qu’on a vu, c’est qu’il aurait 128 Go de mémoire et qu’il serait extensible via carte microSD. L’écran de l’appareil serait LCD et la diagonale que Samsung aurait marquée pour cette équipe serait de 6,5 pouces. La résolution n’atteindrait pas la Full HD.

Concrètement, il s’agirait de HD+ et, plus précisément, de 1600 x 720 pixels. Bien sûr, malgré le fait que la résolution ne soit pas élevée ; ce qui est élevé, c’est le taux de rafraîchissement. Samsung a opté pour le 90 Hz pour cet appareil. C’est peut-être trop pour un terminal avec un processeur de milieu de gamme inférieur.

Pour le moment, on ne sait rien de la date d’arrivée de cet appareil sur le marché espagnol. Il a été lancé aux États-Unis avec un prix qui serait de 220 euros en échange, le plus sûr est que lorsqu’il arrivera en Espagne ce prix augmentera quelque peu. Nous devrons attendre de voir comment des entreprises comme Xiaomi réagiront.