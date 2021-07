Samsung Galaxy A22 5G avec puce Dimensity 700, deux ans de mises à jour «garanties» du système d’exploitation Android lancées en Inde

L’A22 5G commence à Rs 19 999.

Samsung lance aujourd’hui le smartphone Galaxy A22 5G en Inde. Il s’agit du premier téléphone 5G de la série Galaxy A. Le prix du Galaxy A22 5G en Inde commence à Rs 19 999 pour une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage vous coûtera Rs 21 999. À son prix, l’A52 5G rivalisera avec des téléphones comme le Narzo 30 Pro 5G et le Xiaomi Mi 10i.

Prix ​​et disponibilité du Galaxy A22 5G Inde

L’A22 5G commence à Rs 19 999. Ceci est pour la configuration 6 Go/128 Go. L’A22 5G est également disponible en configuration 8 Go/128 Go pour Rs 21 999.

Le téléphone sera disponible dans les magasins de détail, sur Samsung.com et sur les principaux portails en ligne à partir d’aujourd’hui.

En tant qu’offre de lancement pour l’A22 5G, Samsung offrira Rs 1 500 cashback à l’achat en utilisant une carte de débit et de crédit HDFC.

Spécifications et fonctionnalités du Galaxy A22 5G

L’A22 5G dispose d’un écran TFT 1080p de 6,6 pouces avec une encoche de style goutte d’eau Infinity-V et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sous le capot, il dispose d’un système sur puce MediaTek Dimensity 700 de 7 nm associé à jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage. Ceci est extensible jusqu’à 1 To. Le logiciel à l’intérieur du téléphone est One UI Core 3.1 basé sur Android 11.

Samsung vante deux points forts de l’A22 5G. La première est qu’il prend en charge jusqu’à 11 bandes 5G. Deuxièmement, le téléphone est accompagné d’une garantie de deux mises à jour majeures du système d’exploitation Android (ainsi que de deux ans de mises à jour de sécurité). Cela fait apparemment de l’A22 5G un appareil à l’épreuve du temps.

Pour la photographie, l’A22 5G dispose de trois caméras à l’arrière, dont une principale de 48 MP, un ultra grand-angle de 5 MP et une autre caméra de profondeur de 2 MP. À l’avant, il dispose d’un appareil photo 8MP.

L’ensemble est complété par une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 15 W.

Le Galaxy A22 5G est entièrement fabriqué en plastique et est livré avec un lecteur d’empreintes digitales latéral pour la biométrie. Le téléphone sera disponible en trois coloris, dont le gris, le menthe et le violet.

