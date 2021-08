Samsung Galaxy A22 & A32 : De bons milieu de gamme pour un usage quotidien

Dans l’ensemble, le Galaxy A22 est un appareil fluide, rapide et réactif. Il est assez solide dans la main et le meilleur, c’est qu’il ne coûte pas une bombe.

Samsung n’est pas seulement l’une des marques les plus appréciées, c’est aussi l’une des plus fiables, simplement en raison de la qualité de ses produits et de son réseau de service après-vente, un sentiment partagé par les consommateurs et les propriétaires de magasins mobiles. Il actualise régulièrement son portefeuille de produits et ne limite pas l’innovation aux seuls produits phares haut de gamme ; les observateurs de l’industrie affirment que les innovations de la marque arrivent de plus en plus dans le segment intermédiaire, à savoir la série A et la série M.

Récemment, nous avons mis la main sur les Galaxy A22 et A32, deux appareils puissants dotés de nombreuses améliorations en termes de conception, d’affichage et de capacités de l’appareil photo. Dans le passé, les téléphones de la série A de la marque ont été un succès auprès des consommateurs ; découvrons les nouveautés des dernières offres et leurs performances globales.

Samsung Galaxy A22

Le Galaxy A22 est le premier smartphone avec connectivité 5G de la gamme Galaxy A Series de Samsung. Il est disponible dans une gamme de couleurs vives : gris, menthe et violet. Il est au prix de Rs 19 999 pour la variante 6 Go + 128 Go (notre unité d’essai) et Rs 21 999 pour la variante 8 Go + 128 Go. Combiné à une forme symétrique lisse et à des bords arrondis et confortables, cet appareil Samsung tient confortablement dans la main. La conception de symétrie unique donne une sensation esthétique tout en tenant et en utilisant le téléphone.

Prêt à l’emploi, le Galaxy A22 arbore un écran FHD+ Infinity-V lumineux de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour un défilement et des jeux fluides. Le Galaxy A22 prend également en charge Dolby Atmos sur les casques filaires et Bluetooth, et offre une très bonne expérience de visionnage audio et cinématographique. Le mode sombre minimise la fatigue oculaire lors d’une utilisation prolongée et économise l’énergie, prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie.

Le Galaxy A22 est alimenté par le processeur MediaTek Dimensity 700 qui garantit des performances optimisées, un multitâche fluide et une consommation d’énergie réduite, même lors de la navigation et de l’utilisation de plusieurs applications. Avec une énorme batterie de 5 000 mAh et un chargeur rapide USB-C 15 W intégré, le téléphone vous aidera à accomplir vos tâches sans souci. Il prend en charge Android 11 et One UI Core 3.1, conçus pour que vous puissiez être productif et créatif au quotidien.

Du côté de la caméra, nous envisageons une configuration polyvalente à trois caméras à l’arrière. Il y a un appareil photo principal de 48 MP pour capturer des photos haute résolution et claires tout au long de la journée. L’objectif ultra-large 5MP ajoute une perspective supplémentaire aux photographies. L’objectif macro 2MP prend des gros plans et des bokeh d’une clarté cristalline. Il existe également une caméra frontale de 8 mégapixels pour des selfies très clairs et accrocheurs.

Dans l’ensemble, le Galaxy A22 est un appareil fluide, rapide et réactif. Il est assez solide dans la main et le meilleur, c’est qu’il ne coûte pas une bombe.

Prix ​​public estimé : Rs 19 999 (6+128 Go), Rs 21 999 (8+128 Go)

Samsung Galaxy A32

Le Galaxy A32 est un concurrent sérieux dans le segment de milieu de gamme avec ses quatre caméras compétentes, son écran 90 Hz vraiment fluide et sa batterie longue durée de 5 000 mAh. À l’arrière, il est livré avec un appareil photo principal de 64 MP qui permet aux consommateurs de capturer des photos nettes et claires. L’objectif ultra-large 8MP a un champ de vision de 123 degrés qui ajoute plus de perspective aux images. L’objectif macro 5MP prend des gros plans d’une clarté cristalline, et la caméra de profondeur 5MP donne de bons portraits en mode Live Focus.

Le Galaxy A32 est doté d’un superbe écran FHD+ sAMOLED Infinity-U de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement élevé de 90 Hz pour un défilement et des jeux vraiment fluides. L’écran prend en charge une luminosité maximale de 800 nits pour plus de clarté, même en plein soleil. Que vous jouiez à un jeu ou que vous regardiez votre série Web préférée, le rapport hauteur/largeur 20:9 couplé à la prise en charge de Dolby Atmos sur les casques filaires et Bluetooth vous permet de vous immerger complètement dans le visionnage cinématographique.

Le Galaxy A32 contient une batterie de 5000 mAh qui offre jusqu’à 20 heures de lecture vidéo, 93 heures de lecture de musique et 19 heures d’utilisation d’Internet. Le téléphone offre une grande amélioration des performances avec son processeur avancé Octa-Core Mediatek Helio G80. Il prend en charge Android 11 et One UI 3.1 pour vous aider à vous concentrer sur ce qui compte le plus, avec du contenu et des fonctionnalités à portée de main. Il est livré avec un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et est sécurisé par la plate-forme de sécurité Samsung Knox de niveau défense qui sécurise vos données.

Le téléphone est disponible en quatre couleurs accrocheuses : noir impressionnant, blanc impressionnant, bleu impressionnant et violet impressionnant. Il est au prix de Rs 21 999 pour la variante 6 Go + 128 Go.

Prix ​​public estimé : Rs 21 999

