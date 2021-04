Samsung Galaxy A52 5G vs A52 vs A72: qu’est-ce qui est différent?

La série Galaxy A a pris une importance accrue au cours des deux dernières années, alors que les produits phares de Samsung ont franchi le chiffre de 1000 dollars. Les clients qui ne veulent pas dépenser autant pour un téléphone se sont inévitablement tournés vers des options telles que le Galaxy A50 ou l’A51, et Samsung a fait un excellent travail en transférant les fonctionnalités de ses produits phares vers ses téléphones plus abordables.

Pour 2021, Samsung a apporté des changements passionnants à la série Galaxy A. Le Galaxy A52 et le Galaxy A72 sont dotés d’un nouveau design qui les distingue beaucoup plus de leurs prédécesseurs.Il existe également un modèle de l’A52 compatible 5G appelé A52 5G qui vous permet de passer à la 5G avec un budget limité.

Donc, si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléphone en 2021 et que vous souhaitez connaître les différences entre les Galaxy A52, A52 5G et A72, voici ce que vous devez savoir.

Samsung Galaxy A52 5G vs A52 vs A72: trois excellentes options

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Samsung a également rationalisé de nombreuses fonctionnalités de la série Galaxy A de milieu de gamme, ce qui signifie qu’il y a moins de différences entre les Galaxy A52 et A72 que les années précédentes.

Les Galaxy A52 et A52 5G sont identiques – la seule différence est le chipset Snapdragon 750G sur ce dernier.

En ce qui concerne les deux saveurs de l’A52 – le modèle 4G régulier et l’A52 5G – la seule différence est que ce dernier est alimenté par un chipset Snapdragon 750G qui facilite la connectivité 5G. Dans tous les autres domaines, le téléphone est identique au modèle régulier. Le Galaxy A52 5G est l’option par défaut aux États-Unis et dans d’autres marchés occidentaux, mais il existe de nombreuses régions où vous pourrez choisir entre l’A52 classique et l’A52 5G.

Commençons par ce qui est similaire sur les trois téléphones. Ils partagent le même langage de conception, Samsung passant à une esthétique minimaliste qui donne à ces appareils un aspect haut de gamme. Le boîtier de la caméra à l’arrière est similaire à celui de la série Galaxy S21, mais la finition mate du corps et les teintes pastel confèrent à la série Galaxy A sa propre identité visuelle.

Les trois téléphones sont disponibles dans les quatre mêmes options de couleurs – Awesome Blue, Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet – et ils ont tous un dos en polycarbonate. Le cadre intermédiaire lui-même est en métal, mais revêtu d’une finition brillante. Les autres fonctionnalités que vous trouverez en standard incluent un emplacement pour carte microSD, des haut-parleurs stéréo et la prise jack 3,5 mm.

Un ajout clé en 2021 est la résistance à l’eau IP67. Tous les modèles de la série milieu de gamme Galaxy A ont cette fonctionnalité de série, et il est formidable de voir Samsung offrir une protection contre les entrées à ses téléphones abordables. Avec la protection IP67, vous pourrez utiliser les Galaxy A52 5G, A52 et A72 à la piscine ou dans la baignoire sans aucun problème.

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Avec la série 2021 Galaxy A, Samsung propose des écrans à taux de rafraîchissement élevé sur ses téléphones de milieu de gamme. Les Galaxy A52 et A72 disposent d’un panneau AMOLED 90Hz, et l’A52 5G est livré avec un AMOLED 120Hz. Les panneaux à 90 Hz des A52 et A72 sont excellents en eux-mêmes, mais vous obtenez juste ce petit plus sur l’A52 5G.

Les trois modèles ont des affichages à taux de rafraîchissement élevé et de nouvelles caméras passionnantes.

Les Galaxy A52 et A52 5G partagent le même panneau AMOLED de 6,5 pouces, et l’A72 obtient un écran légèrement plus grand de 6,7 pouces. Hormis l’augmentation de la taille, la qualité du panneau lui-même est identique. Ils offrent d’excellentes couleurs, des niveaux de luminosité élevés et avec un son stéréo intégré avec la prise jack 3,5 mm, ces téléphones sont parfaitement adaptés pour consommer du multimédia en déplacement.

En ce qui concerne le matériel, les Galaxy A52 et A72 disposent d’un Snapdragon 720G. L’A51 de l’année dernière était terne dans ce domaine, il est donc formidable de voir Samsung faire des progrès positifs sur le plan matériel. Le Snapdragon 720G offre des performances fiables dans les tâches quotidiennes, et bien qu’il ne soit pas conçu pour les jeux, il résiste assez bien dans tous les jeux sauf les plus intensifs.

Le Galaxy A52 5G, quant à lui, obtient le chipset plus costaud Snapdragon 750G avec connectivité 5G. Le chipset a des cœurs Cortex A77 plus récents qui lui donnent un avantage distinct en termes de performances, et il dispose d’un modem Sub-6 5G avec toutes les bandes requises. Les trois appareils sont livrés avec 128 Go de stockage en standard, les A52 5G et A72 commençant avec 6 Go de RAM, tandis que l’A52 est proposé en option 4 Go.

Avec trois mises à jour garanties, Samsung a une longueur d’avance sur le front logiciel.

En ce qui concerne la batterie, les trois téléphones ont une charge filaire de 25 W en standard et vous ne trouverez pas de charge sans fil ici. Les Galaxy A52 et A52 5G disposent d’une batterie de 4500 mAh, tandis que l’A72 a une unité plus grande de 5000 mAh. Vous aurez facilement plus d’une journée d’utilisation des trois appareils, et évidemment l’A72 a un avantage dans ce domaine en raison de la batterie plus grande.

En passant à l’appareil photo, les trois téléphones ont le même appareil photo principal 64MP à l’arrière. L’appareil photo prend de superbes photos dans la plupart des conditions d’éclairage et résiste assez bien aux autres téléphones de milieu de gamme. Il y a aussi le même grand angle 12MP et un objectif macro 5MP, et l’A52 ainsi que l’A52 5G disposent d’un objectif portrait 5MP tandis que l’A72 obtient un appareil photo zoom beaucoup plus intéressant avec un zoom optique 3x.

Vous obtenez One UI 3.1 basé sur Android 11 prêt à l’emploi, et les Galaxy A52, A52 5G et A72 bénéficieront de trois mises à jour Android garanties et de quatre ans de correctifs de sécurité. L’assurance de mises à jour à long terme fait immédiatement de la série Galaxy A une option hors pair dans le segment de milieu de gamme, et Samsung a un avantage clair ici.

Samsung Galaxy A52 contre A52 contre A72: toutes les spécifications

Source: Apoorva Bhardwaj / Android CentralCatégorie Galaxy A52 5G Galaxy A52 Galaxy A72 Système d’exploitation Android 11

Une interface utilisateur 3.1 Android 11

Une interface utilisateur 3.1 Android 11

Un écran UI 3.1 Super AMOLED 6,5 pouces 120 Hz

2400 x 1080 (20: 9)

Gorilla Glass 5 Super AMOLED 6,5 pouces 90Hz

2400 x 1080 (20: 9)

Gorilla Glass 5 6,7 pouces 90Hz Super AMOLED

2400 x 1080 (20: 9)

Jeu de puces Gorilla Glass 5 Qualcomm Snapdragon 750G

2 x 2,20 GHz Cortex A77

6 x Cortex A55 à 1,80 GHz

Adreno 619

8 nm Qualcomm Snapdragon 720G

2 x 2,30 GHz Cortex A76

6 x Cortex A55 à 1,80 GHz

Adreno 618

8 nm Qualcomm Snapdragon 720G

2 x 2,30 GHz Cortex A76

6 x Cortex A55 à 1,80 GHz

Adreno 618

8 nm de RAM 6 Go / 8 Go 4 Go / 6 Go / 8 Go 6 Go / 8 Go Stockage 128 Go / 256 Go 128 Go / 256 Go 128 Go / 256 Go Emplacement MicroSD Oui Oui Oui Caméra arrière 1 64MP, f / 1,8

PDAF, OIS

4K à 30 ips 64MP, f / 1.8

PDAF, OIS

4K à 30 ips 64MP, f / 1.8

PDAF, OIS

Caméra arrière 4K à 30 ips 2 12MP, f / 2.2

Lentille Grand angle

Champ de vision de 123 degrés 12MP, f / 2.2

Lentille Grand angle

Champ de vision de 123 degrés 12MP, f / 2.2

Lentille Grand angle

Champ de vision de 123 degrés Caméra arrière 3 5MP, f / 2.4

Objectif macro 5MP, f / 2.4

Objectif macro 8MP, f / 2.4

Objectif zoom 3x Caméra arrière 4 5MP, f / 2.4

Objectif portrait 5MP, f / 2.4

Objectif portrait 5MP, f / 2.4

Objectif macro Caméra frontale 32MP, f / 2.2

4K à 30 ips

Objectif à mise au point fixe 32MP, f / 2.2

4K à 30 ips

Objectif à mise au point fixe 32MP, f / 2.2

4K à 30 ips

Objectif à focale fixe Connectivité Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0

NFC, A-GPS Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0

NFC, A-GPS Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0

NFC, A-GPS 5G Sub-6 5G

N1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 ❌ ❌ Prise audio 3,5 mm

Haut-parleurs stéréo jack 3,5 mm

Haut-parleurs stéréo jack 3,5 mm

Batterie de haut-parleurs stéréo 4500mAh

Charge filaire 25W 4500mAh

Charge filaire 25W 5000mAh

Charge filaire 25 W Résistance à l’eau IP67 IP67 IP67 Sécurité Empreinte digitale intégrée à l’écran (optique) Empreinte digitale intégrée à l’écran (optique) Empreinte digitale intégrée à l’écran (optique) Dimensions 159,9 x 75,1 x 8,4 mm

189 g 159,9 x 75,1 x 8,4 mm

189 g 165 x 77,4 x 8,4 mm

203g de couleurs bleu impressionnant, noir impressionnant, blanc impressionnant, violet impressionnant bleu impressionnant, noir impressionnant, blanc impressionnant, violet impressionnant bleu impressionnant, noir impressionnant, blanc impressionnant, violet impressionnant

Samsung Galaxy A52 5G vs A52 vs A72: vous ne pouvez pas vous tromper ici

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Si vous êtes aux États-Unis, vos options sont limitées au Galaxy A52 5G. Samsung est très stratégique en ce qui concerne le lancement de divers modèles de la série Galaxy A, et les clients du pays manquent le Galaxy A52 et l’A72 classiques uniquement 4G.

Si vous êtes aux États-Unis, votre meilleure option est le Galaxy A52 5G.

Cela dit, le Galaxy A52 5G est un choix fantastique. Le Snapdragon 750G offre des gains de performances notables par rapport au Snapdragon 720G des A52 et A72, et vous obtenez une connectivité 5G. J’ai utilisé le Snapdragon 750G dans le Xiaomi Mi 10i il y a quelques mois, et le chipset est une option stellaire dans le segment de milieu de gamme.

Pour 500 $, le Galaxy A52 5G est l’un des meilleurs téléphones Android de sa catégorie. Il ne manque vraiment rien ici, et pour ce qu’il en coûte, l’A52 5G est une excellente option polyvalente.

Si vous êtes dans un pays où Samsung vend les Galaxy A52 et A72, je vous recommande d’utiliser le premier. Le Galaxy A52 est une valeur exceptionnelle en 2021, et il a la même base que le A72. La seule différence entre les deux téléphones est que vous obtenez un écran légèrement plus grand, une batterie plus grande et un objectif zoom avec zoom 3x. Ces ajouts ne valent pas la hausse de prix, et le Galaxy A52 vous offre toutes les fonctionnalités que vous recherchez dans un package abordable.

Passer à la 5G

Samsung Galaxy A52 5G

Le choix de milieu de gamme évident en 2021

Le Galaxy A52 5G cloue les bases et est l’un des meilleurs téléphones de milieu de gamme aujourd’hui. Il a un design magnifique soutenu par un superbe écran AMOLED de 120 Hz, un matériel fiable avec connectivité 5G, de superbes caméras à l’arrière, une batterie qui dure plus d’une journée et recevra trois mises à jour Android. Vous ne pouvez pas vraiment demander beaucoup plus à un appareil de cette catégorie.

