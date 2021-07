Samsung Galaxy A52 5G vs TCL 20 Pro 5G : lequel acheter ?

Valeur ajoutée

Galaxy A52 5G

Conception haut de gamme

TCL 20 Pro 5G

Le Samsung Galaxy A52 5G offre des vitesses capables et une construction décente qui est facilement protégée par une protection contre l’eau. Les caméras pourraient être meilleures, mais elles fonctionnent bien à la lumière du jour. Quelques années supplémentaires de support logiciel l’emportent vraiment pour Samsung dans ce match.

Avantages

Mises à jour étendues Cote IP67 Incitations des opérateurs Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Les inconvénients

Dos en plastique Photographie de nuit faible

Le TCL 20 Pro 5G offre des capacités similaires à celles de la concurrence Samsung, mais il présente un design plus excitant avec un dos en verre. Il offre également plus de commodité grâce à la recharge sans fil. Mais ce n’est pas tout à fait suffisant pour aller de l’avant.

Avantages

Appareil photo principal exceptionnel Grand espace de stockage Conception haut de gamme Interface utilisateur de qualité

Les inconvénients

Résistance à l’eau plus faible Mauvais enregistrement vidéo

Les meilleurs téléphones Android bon marché ont un champ de bataille tout en haut de leur fourchette de prix, autour de 500 $, où ils commencent tout juste à entrer dans le territoire phare. Et c’est à ce prix que le Samsung Galaxy A52 5G et le TCL 20 Pro 5G s’affrontent. Les deux téléphones apportent des fonctionnalités extra-premium qui feraient défaut sur les smartphones à moins de 300 $, et l’une de ces fonctionnalités notables est la connectivité 5G. Étant donné que les deux téléphones offrent la 5G, cela vaut la peine de regarder tout ce qu’ils proposent.

Samsung Galaxy A52 5G vs TCL 20 Pro 5G : Prix et disponibilité

Source : Nick Sutrich / Android Central

Les Samsung Galaxy A52 5G et TCL 20 Pro 5G sont disponibles dès maintenant pour 500 $. Cependant, Samsung a une présence beaucoup plus importante sur le marché. Vous pourrez le trouver chez une tonne de grands détaillants, directement auprès de Samsung, et également auprès d’opérateurs de téléphonie mobile qui ont tendance à offrir des incitations qui vous permettent d’obtenir une remise sur le téléphone ou au moins de le diviser en plans de versement sans intérêt. . Le TCL 20 Pro 5G n’est pas si largement vendu. Vous pouvez le trouver sur Amazon au prix de détail, mais nous n’avons pas vu d’opérateurs le proposer.

Samsung Galaxy A52 5G contre TCL 20 Pro 5G : spécifications détaillées

Le Samsung Galaxy A52 5G et le TCL 20 Pro 5G appartiennent à la même catégorie de smartphones, il n’est donc pas surprenant de voir qu’ils sont assez égaux en termes de spécifications. Les deux téléphones fonctionnent sur le même chipset Qualcomm Snapdragon 750G qui prend en charge la 5G.

Samsung Galaxy A52 5G TCL 20 Pro 5G Système d’exploitation Android 11 Android 11 Écran 6,5 pouces 120 Hz Super AMOLED 2400×1080 (20:9) Gorilla Glass 5 6,7 pouces AMOLED 2400 x 1080 (20:9) Processeur Snapdragon 750G Snapdragon 750G Mémoire 6/ 8 Go 6 Go de stockage 128/256 Go 256 Go de stockage extensible Oui Oui Caméra arrière 1 Caméra arrière 64MP 48MP 2 Caméra arrière 12MP ultra-large (123 degrés) 16MP ultra-large 3 Macro 5MP Macro 5MP Caméra arrière 4 5MP portrait 5MP profondeur Caméra avant 32MP 32MP Sécurité Empreinte digitale à l’écran Empreinte digitale à l’écran, déverrouillage du visage Connectivité Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 NFC Oui Non Ports USB-C 2.0 USB-C 2.0 Audio Haut-parleurs stéréo, prise casque 3,5 mm Haut-parleur inférieur, Prise casque 3,5 mm Batterie 4 500 mAh, charge 25 W 4 500 mAh, charge 18 W QC3.0, charge 15 W Qi Résistance à l’eau IP67 IP52 Dimensions 159,9 x 75,1 x 8,4 mm 164,2 x 73 x 8,8 mm Poids 189 g 190 g Matériau Métal et plastique Métal et verre Couleurs Noir impressionnant, blanc impressionnant, bleu impressionnant, bleu marine violet impressionnant, Gris poussière de lune

Les configurations de mémoire et de stockage sont une différence mineure, le Samsung offrant 6 Go ou 8 Go de mémoire pour aller avec les options de stockage respectives de 128 Go ou 256 Go. Pendant ce temps, le TCL 20 Pro 5G n’offre qu’une seule option avec moins de 6 Go de mémoire mais plus de 256 Go de stockage. Cependant, les deux téléphones vous permettront d’ajouter de l’espace de stockage supplémentaire avec une carte microSD.

Le Snapdragon 750G est une puce efficace, qui permet aux deux téléphones de tirer pleinement parti de leurs batteries de 4 500 mAh.

Le Snapdragon 750G est une puce efficace, qui permet aux deux téléphones de tirer pleinement parti de leurs batteries de 4 500 mAh. Le TCL 20 Pro 5G peut vider sa batterie plus rapidement avec beaucoup de temps d’écran, étant donné qu’il dispose d’un écran AMOLED de 6,7 pouces plus grand, mais le Samsung Galaxy A52 5G a tout aussi de bonnes chances d’utiliser la puissance compte tenu de son Super de 6,5 pouces. L’écran AMOLED peut fonctionner à un taux de rafraîchissement accru de 120 Hz.

Les écrans distinguent un peu les téléphones, car TCL devient plus grand et Samsung devient plus fluide, mais les deux offrent la même résolution. Une fois les batteries épuisées, celles de Samsung peuvent se recharger plus rapidement avec une charge de 25 W. Le téléphone de TCL atteint une charge de 18 W, mais il a l’avantage supplémentaire de prendre en charge la charge sans fil Qi de 15 W.

Samsung Galaxy A52 5G contre TCL 20 Pro 5G : design et appareil photo

Les téléphones partagent certaines similitudes en termes de conception, notamment des cadres métalliques, des ports USB-C, des prises casque et des capteurs d’empreintes digitales sous l’écran. Mais, TCL avance en fait dans l’esthétique en utilisant un dos en verre où Samsung utilise du plastique. De plus, le TCL comprend un écran à bords incurvés où Samsung est resté à plat.

Samsung peut cependant avoir un avantage là où il est plus critique, car le Samsung Galaxy A52 5G a un indice IP67 contre l’eau et la poussière tandis que le TCL 20 Pro 5G a un maigre indice IP52. Cela signifie que le Samsung Galaxy A52 5G est à l’abri de la poussière et peut même résister à une certaine immersion dans l’eau. Malheureusement, le TCL 20 Pro 5G n’est pas entièrement protégé contre la poussière et n’offre qu’une protection mineure contre l’eau.

Source : Ara Waggoner / Android Central

Tout comme les protections contre l’eau de Samsung peuvent aider le Samsung Galaxy A52 5G à vivre plus longtemps que le TCL 20 Pro 5G, il en va de même pour ses mises à jour logicielles. Les deux téléphones sont livrés sous Android 11 prêts à l’emploi. Alors que TCL a intensifié son jeu en promettant au moins deux ans de mises à jour pour le téléphone, Samsung a promis trois mises à jour de la version Android pour son téléphone ainsi que quatre ans de mises à jour de sécurité.

Sur le papier, même les systèmes de caméras sont très proches. Étonnamment, sur la base de nos tests, le système TCL peut avoir l’avantage. Les deux offrent des photos de qualité dans de bonnes conditions d’éclairage, mais là où Samsung vacille un peu dans des paramètres plus sombres, l’appareil photo principal du TCL 20 Pro 5G peut toujours fournir des photos utilisables avec son mode Nuit. Cela dit, les deux téléphones sont loin du Pixel 4a 5G dans le département appareil photo.

Samsung Galaxy A52 5G contre TCL 20 Pro 5G : un combat de connectivité

La nouvelle fonctionnalité à la mode présentée par les deux téléphones dans le nom est la 5G. Cela dit, aucun des deux téléphones ne promet les vitesses 5G les plus rapides, qui sont actuellement utilisées avec l’insaisissable mmWave (et pourraient éventuellement provenir de la bande C). Au lieu de cela, les deux téléphones offrent des connexions Sub-6 plus modestes. Le Samsung Galaxy A52 5G pourrait avoir l’avantage ici car il prend en charge un plus grand nombre de bandes 5G que le TCL 20 Pro 5G, du moins aux États-Unis. Cela dit, le modèle international du TCL 20 Pro 5G prend en charge la bande 5G plus comparable.

Les deux téléphones restent fidèles au Wi-Fi 5, ce qui est quelque peu décevant lorsque le Wi-Fi 6 est de plus en plus établi. Mais, il y a deux autres connexions où ils se distinguent. Le TCL 20 Pro 5G a une astuce Bluetooth spéciale dans sa manche appelée Super Bluetooth. Cela lui permet de se connecter simultanément à quatre appareils audio Bluetooth et de synchroniser l’audio. D’autre part, le Samsung Galaxy A52 5G dispose de la technologie NFC pour activer les fonctionnalités tap-to-pay.

Samsung Galaxy A52 5G vs TCL 20 Pro 5G : lequel choisir ?

Source : Ara Waggoner / Android Central

Le Samsung Galaxy A52 5G et le TCL 20 Pro 5G présentent tous deux des avantages notables. TCL va de l’avant lorsqu’il s’agit d’offrir un design haut de gamme, mais Samsung joue la sécurité en offrant plus de protection contre l’eau et la poussière. L’écran plus grand de TCL peut faire une petite différence, mais une partie de l’écran sera moins utile car elle se courbe sur les bords, et Samsung compense l’écran légèrement plus petit avec un taux de rafraîchissement plus rapide. Pendant ce temps, les composants internes et les systèmes de caméras restent comparables.

Au final, on penche du côté de Samsung dans ce concours. Le fait de savoir que le Samsung Galaxy A52 5G bénéficiera d’un support plus long de Samsung via des mises à jour est un avantage majeur et peut aider à étendre sa valeur sur plusieurs années. De plus, la prédominance de Samsung sur le marché permet de trouver facilement des opérateurs proposant des offres qui réduisent votre coût initial bien en dessous de 500 $. Cela dit, une fois que vous entrez dans la fourchette de 500 $, c’est juste un petit pas jusqu’à 600 $, ce qui peut vous procurer un ASUS ZenFone 8 supérieur ou même un Samsung Galaxy S20 FE lorsqu’il y a une remise (ce qui est fréquent).

Choix plus judicieux

Samsung Galaxy A52 5G

Bien arrondi et sûr

Le Samsung Galaxy A52 5G devrait fonctionner aussi vite et fonctionner aussi bien que l’option TCL, mais il est livré avec la tranquillité d’esprit qui vient avec une protection contre l’eau considérablement améliorée et des mises à jour logicielles/de sécurité plus complètes. Et, même si les deux téléphones se vendent au prix de 500 $, il sera probablement plus facile de récupérer celui de Samsung avec certaines incitations des opérateurs qui ramènent votre prix initial bien en dessous de 500 $.

Plus de flash

TCL 20 Pro 5G

Style avec quelques compromis

TCL parvient à offrir un package plus premium que Samsung pour le prix. Le plus grand écran a des bords élégants et incurvés, et TCL a également utilisé du verre à l’arrière. Il y a même une recharge sans fil Qi intégrée. Si ce look élégant et la commodité de chargement sont une priorité, le TCL 20 Pro 5G a quelques jambes sur lesquelles se tenir.

