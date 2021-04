Samsung Galaxy A52 et Galaxy A72: des appareils sympas pour le consommateur cool

Galaxy A52 et Galaxy A72 ont également placé la barre haute pour la qualité de l’appareil photo.

Il existe des dizaines de fabricants de téléphones Android de premier plan sur le marché. Cependant, dans toutes les catégories – haut de gamme, milieu de gamme ou segment abordable inférieur à Rs 15 000 – Samsung suscite une loyauté féroce parmi les consommateurs. Les appareils de la série Galaxy A sont stratégiquement placés entre la série phare Galaxy S de Samsung et la série M de milieu de gamme plus abordable; Les téléphones de la série A sont assez rapides et peuvent gérer les tâches les plus exigeantes, ont un écran clair et net, de très bons appareils photo et une excellente autonomie de la batterie. Ils sont un peu plus chers, mais sont des appareils solides dans les segments de milieu de gamme et de milieu de gamme supérieur.

Il y a quelque temps, nous avions examiné l’appareil Galaxy A51 qui est devenu le smartphone Android le plus vendu au premier trimestre 2020, selon Strategy Analytics. Couper pour présenter. La société a sorti ses dernières créations, Galaxy A52 et Galaxy A72. Nous avons mis la main sur les deux appareils et avons été très impressionnés par leur fonctionnement général. En termes spécifiques, les deux téléphones de la série Galaxy A apportent des innovations populaires au milieu de gamme, notamment une caméra quadruple 64MP avec OIS, un zoom spatial, une prise unique et une prise vidéo 4K, une résistance à l’eau et à la poussière (indice IP67) pour une utilisation sans souci, 90Hz taux de rafraîchissement pour un défilement ultra fluide et une longue durée de vie de la batterie.

Les deux appareils présentent une conception rafraîchie qui est simple mais utile avec une conception à bords doux, un boîtier de caméra minimal et des couleurs unifiées pour la caméra et le corps. Ils sont disponibles en quatre couleurs différentes – Awesome Violet, Awesome Black, Awesome White et Awesome Blue – avec une finition légèrement trouble. Les Galaxy A52 et Galaxy A72 sont résistants à l’eau et à la poussière avec un indice de protection IP67 pour une utilisation sans soucis de l’appareil.

Allumé, vous obtenez des visuels riches et vibrants sur l’écran d’affichage Super AMOLED Infinity-O. Pour un défilement vraiment fluide, les appareils affichent un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Grâce à la luminance de 800 nits, vous pouvez faire défiler les publications sur les réseaux sociaux même à l’extérieur. Pour une visualisation confortable, le Galaxy A52 et le Galaxy A72 ajustent automatiquement la température de couleur de l’écran en fonction des modèles d’utilisation de l’appareil afin de réduire la fatigue oculaire avec Eye Comfort Shield.

Galaxy A52 et Galaxy A72 ont également placé la barre haute pour la qualité de l’appareil photo. Les deux sont livrés avec des innovations de caméra qui aideront les utilisateurs à cliquer sur des photos et des vidéos plus polyvalentes et amusantes. Les appareils de la série Galaxy A sont équipés d’une caméra arrière quad 64MP avec objectif ultra-large et objectif macro pour prendre des photos et des vidéos vives et nettes. Vous pouvez transformer vos moments préférés de vidéos 4K en images haute résolution 8MP avec 4K Video Snap.

Ces appareils de la série A utilisent l’intelligence artificielle avancée pour améliorer automatiquement la couleur, la luminosité et la netteté avec l’optimiseur de scène. La stabilisation optique de l’image réduit les flous et les tremblements accidentels en garantissant que les photos et les vidéos sont nettes et stables. Le mode nuit permet d’utiliser le traitement multi-images, ce qui donne des images lumineuses et nettes. Le système de caméra Galaxy A72 va encore plus loin en incluant un téléobjectif permettant un zoom optique 3 fois.

Avec une gestion efficace de la batterie AI, le Galaxy A52 (4500 mAh) et le Galaxy A72 (5000 mAh) offrent une autonomie de batterie allant jusqu’à deux jours. Pour des performances de jeu avancées, il existe Game Booster.

Dans l’ensemble, nous avons été assez impressionnés par les performances globales de ces deux appareils Galaxy A Series. Ils fonctionnent correctement et répondent rapidement, prennent de belles photos et vidéos, ont une grande autonomie et un bon fonctionnement général. Comme je l’ai dit, ils sont parfaits pour un usage quotidien.

CARACTÉRISTIQUES

GALAXY A52

Affichage: 6,5 pouces FHD + sAMOLED, 90Hz

Processeur: 2,2 GHz octa-core Qualcomm Snapdragon 720G 8nm

Mémoire et stockage: 6/8 Go de RAM, 128 Go de stockage

Caméra principale: 64MP (OIS) + 12MP UW + 5MP Bokeh + 5MP Macro, caméra frontale 32MP

Batterie: 4500mAh, charge rapide 25W (15W dans la boîte)

Prix ​​public estimé: Rs 26,499 (6 Go + 128 Go), Rs 27,999 (8 Go + 128 Go) GALAXY A72

Affichage: 6,7 pouces FHD + sAMOLED, 90Hz

Processeur: 2,2 GHz octa-core Qualcomm Snapdragon 720G 8nm

Mémoire et stockage: 8 Go de RAM, 128/256 Go de stockage

Caméra principale: Quad cam (64MP OIS + 12MP UW + 8MP Tele 3X + 5MP Macro), caméra frontale 32MP

Batterie: 5000mAh, charge rapide 25W

Prix ​​public estimé: Rs 34 999 (8 Go + 128 Go), Rs 37 999 (8 Go + 256 Go)

