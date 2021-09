Samsung Galaxy A52s 5G avec Snapdragon 778G lancé en Inde: spécifications, fonctionnalités, autres détails

Samsung vante le fait que le Galaxy A52s prend en charge jusqu’à 12 bandes 5G.

Samsung a lancé mercredi le smartphone Galaxy A52s 5G en Inde. Il s’agit d’une suite à l’A52 5G. Le nouveau téléphone a la même conception de base, l’écran, les appareils photo et la batterie que le modèle qu’il remplace, bien que, pour la défense de Samsung, le Galaxy A52 5G n’ait jamais été lancé en Inde. À côté du modèle Galaxy A52 LTE actuellement vendu en Inde au prix de base de Rs 26 499, le Galaxy A52s 5G ressemble à une mise à niveau décente. Le téléphone en question commence à Rs 35 999.

Comme beaucoup de ses autres téléphones 5G grand public, Samsung vante le fait que le Galaxy A52s prend en charge jusqu’à 12 bandes 5G. L’autre grand USP du téléphone est le support logiciel impeccable de 3 ans de Samsung. Le Galaxy A52s rivalisera avec des téléphones comme le OnePlus Nord 2 et le Xiaomi Mi 11X.

Lire aussi | Samsung Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic et Galaxy Buds 2 lancés en Inde : caractéristiques, prix, autres détails

Prix, disponibilité du Samsung Galaxy A52s 5G Inde

Les Galaxy A52s seront disponibles dans les configurations 6 Go/128 Go et 8 Go/128 Go. Alors que le premier se vendra Rs 35 999, le second vous coûtera Rs 37 499. Le téléphone est disponible à l’achat dans tous les magasins de détail, Samsung.com et les principaux portails en ligne à partir d’aujourd’hui.

Samsung propose le Galaxy A52s en trois coloris : noir, violet et blanc. Les transactions par carte de crédit, carte de débit et EMI HDFC Bank seront éligibles à un remboursement de Rs 3 000 à l’achat du Galaxy A52.

Matériel Samsung Galaxy A52s 5G

Le Galaxy A52s 5G est doté d’un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une résolution de 1080p+ ou FHD+ et d’une découpe centrale. Le panneau a un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Pour la photographie, il dispose d’un appareil photo principal de 64 MP avec ouverture f/1.8 et OIS. Il est associé à un appareil photo ultra grand angle de 12 MP et à deux appareils photo macro de 5 MP, un pour les macros et un autre pour les portraits. À l’avant, il dispose d’un appareil photo 32MP.

Le Galaxy A52s est alimenté par le système sur puce Qualcomm Snapdragon 778G. Le stockage extensible est pris en charge via un emplacement pour carte micro-SD hybride. Le logiciel à l’intérieur du téléphone est One UI 3.0 basé sur Android 11. La capacité de la batterie est de 4 500 mAh et la charge rapide de 25 W est prise en charge.

L’ensemble est complété par une résistance à la poussière et à l’eau IP67, deux haut-parleurs stéréo avec prise en charge Dolby Atmos et un lecteur d’empreintes digitales intégré pour la biométrie.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.