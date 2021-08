Samsung Galaxy, Apple iPad, Fire HD, Plus

in

Les bonnes affaires sur les tablettes du Black Friday valent toujours la peine d’être envisagées. Que vous soyez un fan de tablettes Android ou plus d’iPads, il y aura probablement quelque chose à découvrir lors du Black Friday. Nous nous attendons à une tonne de bonnes affaires sur les tablettes Black Friday pendant l’événement de magasinage, donc Black Friday pourrait bien être le meilleur moment de l’année pour obtenir une nouvelle tablette pour vous-même.

Le Black Friday a lieu le 26 novembre, il faudra donc peut-être un certain temps avant que nous ne voyions réellement des offres de tablettes Black Friday. Cela dit, nous nous attendons à plusieurs offres de tablettes Black Friday différentes, notamment de la part de Samsung, Apple, Amazon, etc.

Il y a pas mal de choses à considérer avant d’acheter une nouvelle tablette, mais peut-être la considération la plus importante à faire est de savoir quel écosystème de produits vous préférez. En d’autres termes, si vous possédez déjà un iPhone, il peut être judicieux de vous procurer un iPad, étant donné que vous pourrez utiliser plusieurs des mêmes applications et accéder facilement au même contenu. Si vous êtes un grand utilisateur d’Amazon, consultez la gamme de tablettes Fire HD d’Amazon. Vous devrez également réfléchir à la taille de votre tablette que vous souhaitez et au montant que vous êtes prêt à dépenser.

Nous mettrons régulièrement à jour ce guide à mesure que nous nous rapprochons du grand événement du Black Friday. Et nous ajouterons des offres en attendant, vous n’aurez donc pas nécessairement à attendre l’événement pour obtenir une tablette à un prix avantageux. De plus, si vous recherchez d’autres offres Black Friday, consultez nos guides complets sur les meilleures offres Black Friday TV, les meilleures offres Black Friday Smart Home, les meilleures offres Black Friday Apple et les meilleures offres de jeux vidéo Black Friday.

Comment obtenir les meilleures offres de tablettes Black Friday

L’achat d’une nouvelle tablette peut parfois être délicat. Après tout, une excellente tablette peut être votre guichet unique pour toutes sortes de divertissements, tandis qu’une mauvaise peut être frustrante à utiliser. C’est pourquoi nous n’inclurons ci-dessous que les offres sur les tablettes qui, selon nous, valent vraiment la peine d’être achetées.

Pour vous assurer d’obtenir une excellente tablette, assurez-vous de l’acheter auprès d’une marque réputée. Apple, Amazon, Samsung et Lenovo fabriquent tous des tablettes solides. Les iPad d’Apple sont connus pour être faciles à utiliser et complets, et si vous ne savez pas quel type de tablette acheter, vous devriez vous procurer un iPad. Si vous constatez une remise importante sur un iPad, cela vaut la peine d’être pris en compte.

Offres tablettes Black Friday vs Cyber ​​Monday

Il peut être difficile de savoir laquelle sera la meilleure – les offres pour tablettes Black Friday ou Cyber ​​Monday ? En fin de compte, les deux jours offriront probablement d’excellentes offres.

Le Cyber ​​Monday tombe le 29 novembre. Traditionnellement, le Cyber ​​Monday était le moment de profiter des offres en ligne, tandis que le Black Friday était réservé aux offres en magasin. Ces jours-ci, cependant, les deux fusionnent – ​​et vous pourrez profiter de nombreuses offres en ligne le Black Friday.

Au final, si vous trouvez une bonne affaire sur une tablette que vous voulez le Black Friday, nous vous recommandons de l’acheter. Il n’y a aucune garantie que les offres du Cyber ​​Monday correspondront, et nous ne le saurons qu’après l’événement. Il est tout à fait possible qu’il y ait une meilleure offre le Cyber ​​Monday, mais il est également possible qu’il n’y ait pas de bonnes offres pour les tablettes le Cyber ​​Monday.

Offres tablettes Black Friday de l’année dernière

L’année dernière, nous avons vu de nombreuses bonnes affaires sur les tablettes Black Friday, notamment sur les tablettes Amazon, les iPad, les tablettes Samsung Galaxy, etc. Le Fire HD 10, par exemple, était disponible pour 100 $ de rabais sur son prix normal. L’iPad Mini est venu à 449 $, ce qui représente également 100 $ de moins que son prix normal. Les modèles d’iPad Pro étaient également disponibles avec des remises intéressantes.

Cette année, nous nous attendons à plus de la même chose. À ce moment-là, nous aurons peut-être un ou deux nouveaux modèles d’iPad, mais nous devrons attendre et voir. Si nous le faisons, nous ne nous attendons pas vraiment à ce qu’il soit disponible avec un rabais important, étant donné qu’il n’aura que quelques mois.

Les meilleures offres de tablettes en ce moment

Vous ne pouvez pas attendre le Black Friday ? Voici les meilleures offres de tablettes dont vous pouvez profiter dès maintenant.

