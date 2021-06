Samsung Galaxy Buds 2 : ce que nous voulons voir

Croyez-le ou non, Samsung n’a pas mis à jour ses Galaxy Buds standard depuis 2019 – tout le reste a été une mise à niveau pour ceux qui sont prêts à payer un supplément. En ce sens, alors, les Galaxy Buds 2 apparemment imminents sont attendus depuis longtemps.

Qu’est-ce que Samsung pourrait faire pour embellir les Galaxy Buds 2 est une autre affaire. Les véritables écouteurs sans fil apporteront-ils une mise à niveau significative de la qualité audio et du design, ou seront-ils simplement un rechapage ? Voici ce que nous voulons voir des têtes de nouvelle génération, ainsi que quelques indices sur ce à quoi s’attendre.

Meilleure qualité sonore

Il est sûr de dire que l’amélioration de la qualité audio est la principale demande pour les Galaxy Buds 2 – alors que leurs prédécesseurs sonnent bien, les concurrents (sans parler des suivis de Samsung comme le Galaxy Buds Pro) ont fait avancer le jeu.

Bien que nous ayons constaté que les originaux avaient une bonne réponse des basses et une bonne isolation, nous aimerions voir un bas de gamme plus serré et plus de détails dans l’ensemble. Il serait également utile que les Galaxy Buds 2 disposent d’un traitement audio actif au-delà du son ambiant. Nous ne nous attendrions pas à une suppression active du bruit dans cette catégorie de prix, mais une intelligence supplémentaire serait appréciée.

En rapport: Les meilleurs vrais écouteurs sans fil – il y a plus qu’Apple là-bas

Heureusement, cela pourrait bien arriver. 91Mobiles ont mentionné dans une fuite récente que les Galaxy Buds 2 pourraient inclure une réduction active du bruit. Vous entendriez toujours le monde qui vous entoure, mais vous auriez aussi plus de facilité à écouter de la musique et des appels sur les trottoirs achalandés. Cependant, il n’a pas été fait mention de la prise en charge d’AptX, LDAC ou d’autres codecs audio qui pourraient améliorer la qualité.

Un design renouvelé

Peu de gens qualifieraient les Galaxy Buds existants de laids, mais ils sont mieux décrits comme inoffensifs – pas ce que Samsung veut dans un marché plein d’AirPod à la mode. Les Galaxy Buds 2 ont besoin d’un look plus élégant (sinon nécessairement emblématique) s’ils veulent rester pertinents. Bien que leur nature en tant qu’écouteurs « de démarrage » limitera probablement ce qui est possible, nous aimerions quelque chose de plus élégant et légèrement plus haut de gamme.

En rapport: Les meilleurs vrais écouteurs sans fil à moins de 50 $ que vous pouvez acheter

D’ailleurs, Samsung pourrait également améliorer la sélection des couleurs. À ce jour, les choix les plus accrocheurs ont été Aura Glow Silver (vraiment, de l’argent avec un insert légèrement fantaisie) et un jaune éclatant. Nous aimerions que les Galaxy Buds 2 soient disponibles dans des couleurs accrocheuses sans être criardes.

Encore une fois, cependant, il semble que ce souhait se réalise. La fuite de 91Mobiles a suggéré que les Galaxy Buds 2 auraient un design unicolore plus lisse avec des options de couleurs vertes et violettes gaies mais de bon goût aux côtés du noir et blanc habituel. Ils peuvent même être livrés dans un étui bicolore de style Pixel Buds A qui est blanc à l’extérieur, mais qui correspond à la teinte de vos écouteurs à l’intérieur.

Meilleure autonomie de la batterie et résistance à l’eau

Les premiers Galaxy Buds avaient une autonomie de batterie suffisante pour gérer une longue réunion Zoom ou une longue marche, mais pas beaucoup plus que cela. D’ailleurs, l’affaire était bonne pour trois frais supplémentaires – pas si chaud si vous descendez juste d’un avion (maintenant que le voyage est à nouveau une chose) et avez encore besoin de temps d’écoute. Bien qu’il puisse être irréaliste d’attendre une journée de travail complète des bourgeons sans les remettre dans le boîtier, nous aimerions voir au moins une légère amélioration de la longévité.

Cela pourrait arriver. Un dossier de la FCC a laissé entendre que les Galaxy Buds 2 eux-mêmes pourraient n’obtenir qu’une légère mise à niveau de la batterie, de 58 mAh dans chaque oreille à 60 mAh, mais que la capacité du boîtier doublerait presque de 252 mAh à 500 mAh. Vous pouvez recharger les écouteurs plusieurs fois avant même d’avoir à penser à recharger leur étui.

L’étanchéité est d’ailleurs un point faible des modèles actuels. Un indice IPX2 n’est tout simplement pas suffisant si vous allez transpirer sur vos oreillettes pendant une séance d’entraînement ou écouter votre musique lorsque vous êtes pris sous la pluie. Nous préférerions que les Galaxy Buds 2 offrent une résistance IPX4 capable de gérer la plupart de la transpiration et des éclaboussures sans problème.

Lire la suite: Les meilleurs véritables écouteurs d’entraînement sans fil que vous pouvez acheter

Malheureusement, il n’est pas clair si cette mise à niveau de résistance est à venir. Bien que les Galaxy Buds 2 arboreront clairement une refonte, il n’est pas certain qu’ils soient plus résistants aux éclaboussures que leurs prédécesseurs. Vous voudrez peut-être prévoir un budget pour les Galaxy Buds Pro classés IPX7 si vous ne pouvez pas vous permettre d’attendre.

Date de sortie et prix prévisionnels des Galaxy Buds 2

On ne sait pas exactement quand Samsung lancera les Galaxy Buds 2 au grand public. Cependant, il a historiquement organisé un événement Unpacked en août, lorsqu’il a présenté des accessoires clés aux côtés de certains de ses téléphones les plus populaires. Si Samsung va bientôt introduire ces bourgeons, c’est le candidat le plus probable.

Le prix devrait être moins un mystère. Les Galaxy Buds de première génération se vendent officiellement 129,99 $, et nous ne nous attendons pas à ce que ce prix change pour les Galaxy Buds 2. Cela dit, il existe des écouteurs avec des fonctionnalités similaires ou meilleures à des prix inférieurs, tels que les Pixel Buds A et Amazon Echo Buds de deuxième génération. Samsung voudra peut-être des prix plus agressifs s’il veut rester sur la liste restreinte de nombreux acheteurs.