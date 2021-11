Samsung Galaxy Buds 2 contre AirPods (3e génération)

Lily Katz / Autorité Android

Table des matières

Les coûts de commutation élevés ont rendu de plus en plus difficile le passage d’une plate-forme à l’autre. Les AirPods d’Apple (3e génération) s’appuient sur la domination de l’entreprise sur le véritable marché des écouteurs sans fil en introduisant davantage de fonctionnalités limitées aux appareils Apple. De même, Samsung a verrouillé les fonctionnalités logicielles du Samsung Galaxy Buds 2 derrière une application qui n’est disponible que sur les appareils Android.

Même avec ces limitations de plate-forme à l’esprit, les utilisateurs de Samsung et d’Apple peuvent regarder par-dessus les murs de leur jardin pour voir ce que l’autre côté a à offrir. Dans ce face-à-face, nous comparerons les Samsung Galaxy Buds 2 et les Apple AirPods (3e génération) pour voir si l’un ou l’autre vaut la peine de quitter le navire.

Samsung Galaxy Buds 2 contre Apple AirPods (3e génération)

Conception et ajustement

Chase Bernath / Autorité Android

Les Galaxy Buds 2 offrent un véritable ajustement et une sensation d’écouteur sans fil relativement standard. Plusieurs tailles d’embouts auriculaires en silicone garantissent que la plupart atteindront un ajustement sûr avec une bonne étanchéité. Petit et arrondi, chaque écouteur est doté de panneaux tactiles pour contrôler la lecture de musique et les appels.

D’autre part, les AirPod d’Apple conservent le même design non scellé des générations précédentes. Beaucoup auront du mal à obtenir un ajustement approprié avec cette approche unique qui ne comporte pas d’embouts interchangeables. Une forme légèrement plus arrondie par rapport aux AirPod précédents offre un meilleur ajustement dans votre oreille externe, avec un ajustement légèrement pire dans l’ouverture du conduit auditif. Comme les AirPods Pro, les indentations dans chaque tige contrôlent la lecture de la musique et Siri.

Eric Zeman / Autorité Android

La connexion à l’application Samsung Galaxy Wearable offre un test d’ajustement des embouts auriculaires et des commandes de suppression active du bruit (ANC) pour les Galaxy Buds 2. Les AirPod n’ont pas d’ANC, mais disposent d’un son spatial. Cela apporte un son surround virtuel, ce qui signifie que les écouteurs peuvent lire des médias maîtrisés pour Dolby Atmos. Un paramètre « spatialiser stéréo » peut également convertir des médias non Atmos en son surround virtuel, bien qu’il ne fonctionne pas aussi bien que la musique spécialement conçue pour cela. Les accéléromètres intégrés aux AirPod permettent également le suivi de la tête, ce qui maintient la source sonore apparemment verrouillée au même endroit.

Les indices de protection contre l’eau IP vous permettent d’utiliser l’un ou l’autre ensemble d’écouteurs pour vous entraîner. Un indice IPX2 protège les Galaxy Buds 2 de la transpiration, tandis qu’un indice IPX4 protège les AirPods des légères éclaboussures d’eau. La conception non scellée des AirPod en fait un bon choix pour entendre l’environnement lors d’une course, tandis que l’ajustement scellé et l’ANC des Galaxy Buds 2 sont meilleurs pour bloquer le bruit dans la salle de sport.

Lien

Chase Bernath / Autorité Android

Samsung a un léger avantage en ce qui concerne la qualité de la connexion. En plus de SBC et AAC, les Galaxy Buds 2 prennent en charge le codec évolutif Samsung pour une connexion optimale aux appareils Samsung. Ce codec équilibre constamment la qualité sonore et la force de la connexion pour vous garantir la meilleure expérience d’écoute.

Les AirPod d’Apple ne prennent en charge que SBC et AAC, car ce sont les seuls codecs Bluetooth utilisés par les appareils Apple. AAC est beaucoup plus fiable sur les appareils Apple que sur les appareils Android, les utilisateurs d’iPhone n’auront donc pas à se soucier de la force de la connexion.

Les Galaxy Buds 2 utilisent également Bluetooth 5.2, une amélioration par rapport au Bluetooth 5.0 sur les AirPod. La nouvelle itération de Bluetooth gère la consommation d’énergie des connexions Bluetooth un peu plus efficacement à des distances plus importantes. Bluetooth 5.2 signifie également que les Galaxy Buds 2 pourraient un jour prendre en charge le nouveau codec LC3 lorsqu’il remplacera éventuellement SBC en tant que codec Bluetooth par défaut.

Logiciel

Chase Bernath / Autorité Android

Tout comme les précédents AirPods d’Apple, les AirPods utilisent l’application de paramètres iOS (ou iPadOS) pour le contrôle et la personnalisation. Seuls les utilisateurs possédant un appareil Apple peuvent installer les mises à jour du micrologiciel ou utiliser l’audio spatial, Find My AirPods et Siri mains libres. L’application de paramètres permet également aux utilisateurs d’ajuster les commandes de potence intégrées ou d’activer la détection automatique des oreilles.

Samsung adopte une approche plus traditionnelle de la personnalisation des écouteurs avec l’application Galaxy Wearable. Étant donné que l’application n’est disponible que sur Android, les utilisateurs d’iPhone manquent les mises à jour du micrologiciel ainsi que le basculement entre le mode ANC et le son ambiant, l’accès au test d’ajustement des embouts auriculaires et la sélection de préréglages EQ de l’application. Les Galaxy Buds 2 n’ont pas d’égaliseur entièrement personnalisé, mais les préréglages offrent toujours plus de personnalisation du son que l’égaliseur adaptatif sans intervention sur les AirPod.

Batterie

Lily Katz / Autorité Android

Avec un léger coup de pouce par rapport à ses prédécesseurs, les AirPod ont une longueur d’avance sur les Galaxy Buds 2 en ce qui concerne la durée de vie de la batterie. Lors de nos tests de lecture continue à 75 dB (SPL), les AirPod ont duré six heures et 21 minutes avec une seule charge tandis que les Galaxy Buds 2 n’ont duré que cinq heures et neuf minutes. Les Galaxy Buds 2 ont été testés avec l’ANC activé, mais vous pourrez peut-être prolonger leur durée de vie au-delà de celle des AirPod en désactivant l’ANC.

L’étui de charge AirPods contient quatre cycles de charge supplémentaires et peut être alimenté avec le nouveau chargeur MagSafe. Vous pouvez également charger le boîtier AirPods avec un chargeur sans fil ordinaire ou un câble Lightning. Avec cinq minutes dans l’étui de charge, les écouteurs atteignent une heure de lecture.

L’étui de charge Galaxy Buds 2 contient trois cycles de charge supplémentaires, pour un peu plus de 20 heures de lecture cumulée. La charge USB-C ou sans fil alimente le boîtier, qui à son tour peut également fournir une heure de lecture aux écouteurs à partir de seulement cinq minutes de charge. Si vous possédez un appareil Samsung Galaxy compatible, placez l’étui sur l’appareil pour charger sans fil l’étui et les écouteurs.

Qualité sonore

Chase Bernath / Autorité Android

Si vous écoutez dans un environnement calme, les AirPods et les Samsung Galaxy Buds 2 ont un son assez similaire. Dans le tableau de fréquences ci-dessus, les AirPod sont en cyan, le Samsung Galaxy Buds 2 est la ligne pointillée jaune et la SoundGuys Consumer Curve est la ligne rose. Les embouts en silicone des Galaxy Buds 2 permettent une sortie des sous-graves beaucoup plus précise, bien que les ports bass reflex intégrés des AirPod contribuent beaucoup à atténuer les fuites de basses.

La sortie de milieu de gamme est légèrement plus précise sur les AirPod. Combiné avec la légère augmentation des hautes fréquences, cela conduit à une plus grande clarté perçue dans les voix et les instruments tels que les guitares et les pianos. En général, l’un ou l’autre de ces écouteurs sonnera très bien pour à peu près n’importe quel type de musique.

Isolation et suppression du bruit

Alors que les deux ensembles d’écouteurs sonnent bien dans des environnements calmes, un seul fonctionne bien dans des environnements bruyants. En raison de l’ajustement non scellé des AirPod, à peu près tous les bruits environnementaux s’infiltrent dans votre musique. Le masquage auditif vous obligera à monter votre musique dans des environnements bruyants, mettant vos oreilles en danger.

Les Galaxy Buds 2, en revanche, peuvent produire des bruits à basse fréquence un quart aussi forts qu’ils le feraient sans les écouteurs ANC. C’est assez impressionnant et vous oblige à obtenir un joint solide avec les bourgeons à vos oreilles.

Microphone

Les deux écouteurs ont des microphones intégrés adéquats, bien que les AirPod sonnent souvent mieux, selon l’appareil avec lequel vous les utilisez. Avec à peu près toutes les paires d’AirPod que nous avons examinées, la qualité du microphone prend un coup lorsqu’il est associé à des appareils Android ou à différents ordinateurs. Les Samsung Galaxy Buds 2 ne sonnent pas aussi bien mais devraient être plus cohérents sur toutes les plateformes.

Exemple de micro Apple AirPods (3e génération) :

Exemple de micro Samsung Galaxy Buds 2:

Samsung Galaxy Buds 2 vs Apple AirPods (3e génération) : le verdict

Chase Bernath / Autorité Android

Bien que vous puissiez utiliser l’un ou l’autre ensemble d’écouteurs sur l’une ou l’autre plate-forme, vous limiterez considérablement votre expérience lorsque vous choisissez le casque au-delà de votre écosystème. Les propriétaires d’iPhone peuvent utiliser l’intégration logicielle Apple AirPods et une multitude de fonctionnalités supplémentaires, tandis que l’application Galaxy Wearable n’est même pas disponible pour les utilisateurs iOS. Les utilisateurs d’Android (et en particulier les utilisateurs de Samsung) peuvent profiter de tout ce que les Samsung Galaxy Buds 2 ont à offrir, mais ne tireront pas grand-chose des AirPod.

Apple AirPod (3e génération)

La troisième génération de véritables écouteurs sans fil d’Apple.

Une nouvelle conception apporte une résistance à l’eau, un son spatial et une durée de vie de la batterie plus longue aux écouteurs les plus populaires au monde.

L’un ou l’autre ensemble d’écouteurs apporte une multitude de fonctionnalités, bien que les défauts de la conception non scellée des AirPod soient difficiles à ignorer. Les personnes qui font des exercices qui nécessitent un ajustement sûr devraient certainement se tourner vers le Galaxy Buds 2 pour sa conception plus polyvalente qui apporte l’ANC, un test d’ajustement des embouts auriculaires et une variété de préréglages d’égaliseur.

Samsung Galaxy Buds 2

Petits écouteurs antibruit pour une utilisation quotidienne.

Une paire d’écouteurs antibruit plus abordables de Samsung, avec une construction résistante à l’eau IPX2 et un design compact et léger. Il y a beaucoup à aimer avec ces écouteurs ludiques.

Alternatives

Chase Bernath / Autorité Android

Heureusement, ces écouteurs ne sont pas la seule option pour les utilisateurs iOS et Android. Les propriétaires d’appareils Apple sont bien mieux lotis avec les AirPods Pro d’Apple, qui atténuent les principaux défauts des AirPods classiques en ajoutant des embouts en silicone et un ANC.

Les Beats Studio Buds et Beats Fit Pro valent également le détour, avec une suppression active du bruit, une charge rapide, un indice IPX4 et un ajustement serré. Les utilisateurs d’Android peuvent profiter de tous les écouteurs Beats en téléchargeant l’application Beats sur le Google Play Store.

