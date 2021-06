Samsung Galaxy Buds 2 peut correspondre au prix des Galaxy Buds d’origine

in

Adam Molina / Autorité Android

TL;DR

Les détails de prix allégués pour les Samsung Galaxy Buds 2 sont maintenant apparus. Une fuite suggère que le Buds 2 coûtera entre 149 $ et 169 $ aux États-Unis. Cela rendrait le Buds 2 considérablement moins cher que le Buds Pro dans le pays.

Nous avons vu de nombreuses fuites de Samsung Galaxy Buds 2 ces dernières semaines, y compris des détails sur les nouveaux coloris et les spécifications d’un laissez-passer FCC. Maintenant, des détails de prix possibles ont fait surface.

Selon 91Mobiles et le pronostiqueur Yogesh, le prix du Samsung Galaxy Buds 2 sera supérieur à 149 $ mais inférieur à 169 $ lorsqu’il atterrira aux États-Unis. C’est 50 $ de moins que le prix catalogue du Galaxy Buds Pro dans le pays. Cela suggère que les Buds 2 ne remplacent peut-être pas directement les Buds Pro comme on le croyait initialement. Notamment, le prix supposé des Buds 2 le placerait entre les prix de lancement originaux des Galaxy Buds et des Galaxy Buds Live.

A quoi d’autre pouvons-nous nous attendre ?

Les premières fuites suggèrent que nous pouvons nous attendre à au moins quatre coloris, y compris des nuances de rose et de vert. Nous savons également d’après les détails de la FCC que les Galaxy Buds 2 arriveront dans un boîtier carré contenant une batterie de 500 mAh. De plus, chaque bourgeon comportera une cellule de 60 mAh. D’autres astuces pointent du doigt le manque d’annulation active du bruit apporté par le Buds Pro, ce qui pourrait être dû au prix moins cher du Buds 2.

On ne sait pas exactement quand le Samsung Galaxy Buds 2 fera ses débuts. Mais il y a de fortes chances que nous les voyions arriver aux côtés des séries Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 et Galaxy Watch 4 lors d’un événement supposé prévu pour début août. Bien que les détails des prix proviennent d’une source fiable, nous vous déconseillons de compter ces centimes pour l’instant.