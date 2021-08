Samsung Galaxy Buds 2 vs Samsung Galaxy Buds Live : lequel acheter ?

Bloquer le monde

Les derniers Galaxy Buds 2 de Samsung offrent un son étonnamment percutant pour un design aussi compact. Ils glissent confortablement dans n’importe quelle oreille et utilisent le test d’ajustement de Samsung pour s’assurer que les bons embouts sont installés. Pour leur gamme de prix, les propriétaires de téléphones Samsung ne peuvent pas faire mieux.

ANC de loin supérieur Woofer et tweeter séparés Commandes tactiles moins glitchy Design confortable avec logiciel d’adaptation Samsung Plus d’options de couleurs

Micros de scène sonore étroits, le mode ambiant peut être une résistance à l’eau IPX2 minuscule

Le moins “bourgeon” de tous les écouteurs sans fil que nous ayons essayés, ces petits bourgeons en forme de haricot s’insèrent confortablement et en toute sécurité dans votre oreille externe sans forcer ou bloquer votre conduit auditif. Bien que son ANC ne soit pas génial, sa qualité sonore est impressionnante dans des conditions paisibles.

Conception unique de l’oreille externe Son large et riche en basses Durée de vie de la batterie ANC légèrement meilleure Couleurs mystiques Peut techniquement fonctionner avec les iPhones

Mauvaise suppression du bruit Commandes tactiles peu fiables Résistance à l’eau IPX2

Live, Pro, Plus, 2 : Samsung propose une large gamme d’écouteurs sans fil Galaxy Buds avec des noms intrigants qui n’indiquent pas clairement lequel est le « meilleur » disponible. Plus récemment, les Samsung Galaxy Buds 2 sont arrivés avec un charme coloré et une suppression active du bruit (ANC) ; mais ces écouteurs battent-ils les Samsung Galaxy Buds Live, vieux d’un an, avec leur design unique et leur autonomie élevée ? Pesons le Samsung Galaxy Buds 2 par rapport au Galaxy Buds Live et voyons quels bourgeons émergent sur le dessus.

Différences entre Samsung Galaxy Buds 2 et Galaxy Buds Live Design

Source : Joe Maring / Android Central

Avec le Galaxy Buds Live, il avait un design de bourgeon très distinct qui évoquait un haricot – comme vous le verrez clairement sur la photo ci-dessus. Plutôt que de glisser et d’étirer votre conduit auditif, les Galaxy Buds Live reposent dans votre oreille externe. Les écouteurs peuvent entraîner une accumulation de cire et des infections au fil du temps, mais le Live évite ce problème. il évite également le besoin d’embouts de différentes tailles, grâce à sa conception à taille unique. Et pour anticiper votre prochaine question, ils restent en sécurité dans vos oreilles, peu importe combien vous secouez et inclinez la tête, ce que notre critique a testé de manière approfondie.

Les Galaxy Buds Live sont incroyablement confortables mais ne peuvent pas bloquer le monde extérieur malgré la prise en charge de l’ANC. Les 2 sont plus traditionnelles mais toujours plus petites que la plupart des têtes rivales.

Avec les Galaxy Buds 2, vous obtenez un design beaucoup plus traditionnel qui se glisse dans vos oreilles. Cela ne veut pas dire qu’ils sont ennuyeux ou inchangés par rapport aux anciens bourgeons : notre critique a dit qu’ils sont petits par rapport aux modèles concurrents et qu’ils s’adaptent confortablement pendant des heures au point que vous oublierez que vous les portez. Ils ne correspondent peut-être pas aux têtes Live pour le confort, mais font un effort plus vaillant que la plupart. Un avantage unique : Samsung utilise les micros Buds 2 pour vérifier s’ils s’adaptent correctement à vos oreilles et recommande de changer les embouts si le joint n’est pas correct.

Étonnamment, les deux appareils prennent en charge l’ANC. Des deux, les Buds 2 bloquent “98% du son externe” selon Samsung, et nos tests l’ont confirmé ; ils ne sont pas à égalité avec les modèles ANC concurrents de Sony ou de Bose, mais ils sont toujours parfaits pour les environnements bruyants comme un avion. À titre de comparaison, les Galaxy Buds Live peuvent bloquer certains sons, mais… eh bien, ce sont des écouteurs à oreille ouverte. Ils ne minimiseront que le bruit extérieur provenant de sources plus silencieuses comme un climatiseur, pas quelque part avec des tonnes de pollution sonore. Son mode ANC épuise sa batterie plus rapidement pour peu de gain de qualité, vous voudrez donc peut-être l’ignorer.

Source : Daniel Bader / Android Central

De même, la taille plus grande des Galaxy Buds 2 leur donne plus de place pour des pilotes audio et des batteries plus grands que les Galaxy Buds Live. Mais nous y reviendrons dans les sections suivantes.

Les deux écouteurs prennent en charge les gestes tactiles. Là encore, les Galaxy Buds 2 arrivent en tête. Les deux modèles sont sujets à de fausses touches lors du réglage des écouteurs, mais c’était particulièrement un problème pour notre critique Live. Avec les Buds 2, nous pensons que Samsung a fait quelque chose pour minimiser le problème, car il pouvait les ajuster avec moins de chansons sautées ou en pause.

En ce qui concerne les étuis pour oreillettes, les deux ont un extérieur blanc brillant que vous pouvez trouver basique, classique ou collant. Les deux boîtiers prennent en charge l’USB-C et le chargement sans fil, avec des LED pour indiquer le niveau actuel de la batterie et des charnières solides avec une bonne résistance lors de leur ouverture.

Samsung Galaxy Buds 2 vs Galaxy Buds Live Autonomie et spécifications de la batterie

Source : Daniel Bader / Android Central

Lors du test des Galaxy Buds 2, nous avons constaté qu’ils duraient généralement 5,5 heures par charge avec ANC actif ou 8 heures sans. Et grâce au boîtier de charge rapide, il pourrait vous donner une heure de jeu supplémentaire après environ 10 minutes de recharge. C’est à peu près la moyenne de l’industrie pour la durée de vie de la batterie.

Avec le Galaxy Buds Live, nous avons constaté qu’il durerait 6 heures avec ANC ou 8 heures sans. C’est assez comparable, compte tenu de sa taille beaucoup plus petite. Les deux boîtiers ont des niveaux de recharge similaires, atteignant jusqu’à 29 heures chacun sans ANC actif. Et l’étui Live a des capacités de charge aussi rapides, vous donnant une heure supplémentaire après quelques minutes dans l’étui.

En dehors de la durée de vie de la batterie, les deux bourgeons ont d’autres similitudes mais beaucoup de différences. Nous avons présenté les faits saillants dans le tableau ci-dessous.

Samsung Galaxy Buds 2 Samsung Galaxy Buds Live Colors Olive, Lavender, Graphite, White Mystic Bronze, Mystic White, Mystic Black Compatibilité Appareils Android 7.0 et plus Appareils Android 5.0 et plus

iPhone 7 ou version ultérieure Taille/poids des écouteurs 17,0 x 20,9 x 21,1 mm

5g 16,5 x 27,3 x 14,9 mm

5,6 g Durabilité IPX2 IPX2 Durée de vie de la batterie 5 heures (ANC) à 8 heures (sans ANC) 5,5 heures (ANC) à 8 heures Durée de vie de la batterie du boîtier de charge 20 à 29 heures (avec ou sans ANC) 20 à 29 heures ( avec ou sans ANC) Connectivité Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.0 Prise en charge de l’assistant numérique Bixby, Google Assistant Bixby, Google Assistant, Siri Codecs audio pris en charge SBC, AAC SBC, AAC Taille du haut-parleur Woofer 12 mm, tweeter 6,3 mm Pilote 12 mm Annulation active du bruit Oui Oui

Par rapport aux Buds 2, les écouteurs Live sont plus larges mais beaucoup moins épais, c’est pourquoi ils n’ont pas besoin de s’insérer dans votre conduit auditif. Leurs couleurs brillantes “Mystic” ont un aspect plus haut de gamme que les Buds 2 plus atténuées, mais celles-ci ont sans doute de meilleures options de couleurs avec Olive et Lavender pour aller avec le noir et blanc habituel.

Source : Joe Maring / Android Central

Le Galaxy Buds 2 comprend deux pilotes (un woofer et un tweeter) par rapport à un seul pilote Live, tout en pesant un peu moins. Nous verrons dans la section Son ci-dessous comment cela équivaut à une meilleure qualité audio. Sinon, les deux reposent généralement sur le même logiciel Samsung et prennent en charge les mêmes codecs audio.

Les deux têtes ont une faiblesse importante : un indice IPX2 qui les rend inadaptées aux entraînements en sueur. La plupart des meilleurs écouteurs sans fil atteignent au moins IPX4 pour les rendre résistants à la transpiration et aux éclaboussures. Gardez cela à l’esprit lorsque vous choisissez l’un ou l’autre, car ils sont tous deux assez coûteux.

Fabriqués par Samsung, les deux Galaxy Buds fonctionnent mieux avec les téléphones Android, en particulier les téléphones Samsung. Mais les Galaxy Buds Live sont techniquement compatibles avec les iPhones, même si toutes les fonctionnalités ne fonctionnent pas avec eux. Avec les Galaxy Buds 2, Samsung n’a pas du tout pris la peine de les rendre compatibles, ne supportant plus Siri par exemple.

Samsung Galaxy Buds 2 vs Galaxy Buds Live New Buds, un son plus puissant

Source : Daniel Bader / Android Central

C’est une question de préférence personnelle, que vous optiez pour le design Live en forme de haricot ou les Buds 2 petits et arrondis. Et en termes de batterie, ils sont comparables. Ce qui compte le plus, c’est la qualité audio. Et dans ce département, les deux appareils sont étonnamment compétitifs.

Les Galaxy Buds 2 ont un profil percutant avec d’excellents volumes moyens à élevés qui submergent les chansons plus calmes avec ses basses.

Notre revue Galaxy Buds 2 a noté qu’ils “ont un profil très avant et percutant, avec une égalisation prononcée de la courbe en S – des basses et des aigus suraccentués, avec une légère baisse dans les médiums”. Ils “semblent amusants et percutants à des volumes moyens à élevés, mais ne s’adaptent pas bien aux environnements plus silencieux, où les basses dépassent le reste des fréquences”. Leur scène sonore plus étroite sonne mieux pour certains genres que d’autres, mais n’est pas aussi adaptée au jazz ou au classique.

En d’autres termes, ils sonnent bien pour leur gamme de prix, mais seront en deçà des écouteurs haut de gamme comme les Galaxy Buds Pro.

Les Galaxy Buds Live ont une scène sonore large et vibrante qui fonctionne bien dans des environnements calmes. Mais leur ANC n’impressionne pas.

Notre revue Galaxy Buds Live n’avait que des points positifs sur la qualité sonore. Le critique a déclaré qu’ils “ont fait tout sonner comme je l’espérais. La scène sonore est large et vibrante; il n’y a pas ce sentiment plat que vous obtenez avec des écouteurs moins chers, et ce conduit de basse permet vraiment un punch perceptible avec certains airs .”

Par rapport aux Buds 2, les Buds Live dépendent moins du sceau pour un son de qualité, sonnant bien quelle que soit la forme de votre oreille. D’autre part, la conception à oreille ouverte rend le son plus étouffé par le monde extérieur. Avec les Buds 2, vous obtenez l’ANC pour le fermer complètement, ou un mode ambiant qui laisse entrer les mots ou le bruit utile. Malheureusement, notre critique a noté que le mode ambiant ne filtre pas le bruit indésirable du bruit pertinent ainsi que d’autres écouteurs, ce qui rend difficile d’entendre ce que les gens vous disent.

Dans l’ensemble, les Galaxy Buds 2 ont des pilotes plus puissants et une suppression du bruit, mais pas une scène sonore particulièrement large, tandis que les Galaxy Buds Live ont un son riche mais ont moins de punch et de protection du monde extérieur.

Samsung Galaxy Buds 2 vs Galaxy Buds Live Pas un choix simple

Source : Daniel Bader / Android Central

Nous ne pouvons pas affirmer que l’un de ces écouteurs est le choix évident par rapport à l’autre. Les deux écrasent les Galaxy Buds + tout en étant en deçà des Galaxy Buds Pro. Chacun a une autonomie de batterie similaire et respectable avec des boîtiers de charge qui les rechargeront en un rien de temps. Les deux conviennent mieux à un usage domestique grâce à leur résistance à l’eau, bien que le Buds 2 gère beaucoup mieux les trajets quotidiens. Dans un environnement calme, cependant, les Buds Live auront un son riche et ne fatigueront pas vos oreilles pendant une longue journée d’écoute.

Pensez au moment où vous prévoyez d’utiliser le plus ces écouteurs et à quel point la suppression active du bruit est importante pour vous. Les deux écouteurs coûtent le même prix; les Galaxy Buds Live coûtent un peu plus cher au prix fort, mais sont plus susceptibles d’être trouvés en vente ces jours-ci. Nous dirions donc que selon vos préférences, vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un ou l’autre dans cette gamme de prix.

Avec des pilotes mis à niveau, un logiciel Samsung amélioré et une suppression active du bruit qui vaut vraiment son nom, les Galaxy Buds 2 sont le meilleur choix pour quiconque ne veut pas débourser pour les pros.

Si le confort est votre priorité numéro un, les Galaxy Buds Live sont votre meilleur choix pour les écouteurs quotidiens. Ils vous empêcheront de revenir aux têtes traditionnelles en forme de roche.

