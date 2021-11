Samsung Galaxy Buds Pro vs Galaxy Buds 2 : Lequel devriez-vous acheter ?

Lily Katz / Autorité Android

Table des matières

01Conception02Connexion03Logiciel04Batterie05Réduction du bruit06Son07Microphone08Verdict

Si vous possédez un téléphone Android, en particulier un appareil Samsung, les Galaxy Buds sont probablement en haut de votre liste de souhaits pour les écouteurs. Pour une bonne raison aussi, car la famille grandissante de véritables écouteurs sans fil de Samsung a tendance à sortir du parc avec une combinaison de fonctionnalités complètes, d’un bon son et d’une excellente autonomie de la batterie.

Cependant, à mesure que la gamme d’écouteurs Samsung continue de croître, il est devenu de plus en plus difficile d’analyser les différentes options. Dans cette comparaison Samsung Galaxy Buds Pro vs Galaxy Buds 2, nous comparons les deux pour voir quels «buds valent votre argent.

Notre avis : Avis sur les Samsung Galaxy Buds 2 | Test des Samsung Galaxy Buds Pro

À propos de ce vs : Cet article provient des experts audio de notre site sœur SoundGuys. Découvrez leur point de vue approfondi sur le Samsung Galaxy Buds 2 vs Galaxy Buds Pro.

Samsung Galaxy Buds 2 contre Galaxy Buds Pro

Conception et ajustement

Chase Bernath / Autorité Android

À première vue, ces deux ensembles d’écouteurs sont presque indiscernables. La différence la plus notable que vous trouverez est la couleur. Les Galaxy Buds Pro sont disponibles en Phantom Violet, Phantom Silver et Phantom Black avec une finition réfléchissante, tandis que les Galaxy Buds 2 sont disponibles en graphite, blanc, olive et lavande, avec une finition brillante.

En rapport: Les meilleurs vrais écouteurs sans fil à moins de 200 $

Les Samsung Galaxy Buds Pro s’adaptent légèrement mieux, avec de minuscules stabilisateurs intégrés à verrouiller dans vos oreilles. Vous ne devriez pas les emmener nager, mais avec un indice de résistance à l’eau IPX7, les Galaxy Buds Pro sont capables de gérer une immersion en eau peu profonde. Les écouteurs Pro sont légèrement plus gros que les Galaxy Buds 2 et pèsent également un peu plus avec 6,3 g.

Ceux qui ont de petites oreilles apprécieront le design plus petit et plus léger des Samsung Galaxy Buds 2. Les écouteurs ne pèsent que 5 g, mais au sacrifice d’un indice IPX2 moins durable qui ne gère que de légères éclaboussures d’eau.

Chase Bernath / Autorité Android

La fonctionnalité de pause automatique fonctionne bien sur les deux écouteurs, mais seuls les Buds 2 ont un test d’ajustement. L’application Samsung Galaxy Wearable fournit des options de personnalisation pour les deux, mais l’application n’est disponible que sur Android.

Le boîtier de charge des deux écouteurs est presque identique. Des aimants sécurisés facilitent l’ouverture et la fermeture du boîtier d’une seule main, mais la finition brillante peut devenir glissante. Les deux boîtiers sont chargés via USB-C ou sans fil.

Lien

Chase Bernath / Autorité Android

Si vous possédez un appareil Samsung, vous pourrez profiter du codec évolutif Samsung avec l’un de ces écouteurs. Ce codec Bluetooth ajuste automatiquement le taux de transfert de données pour vous garantir un équilibre optimal entre qualité de connexion et résolution audio. Les utilisateurs de Samsung peuvent également utiliser la fonction Auto Switch, qui vous permet de rester connecté à plusieurs appareils Samsung à la fois.

Voir également: Codecs Bluetooth 101 — tout ce que vous devez savoir

Étonnamment, les propriétaires d’appareils Apple bénéficient également d’une connexion Bluetooth solide à l’un ou l’autre de ces écouteurs. La prise en charge du codec Bluetooth AAC permet une qualité de diffusion constante à partir d’un iPhone, iPad ou Mac. Cependant, AAC est incohérent sur tous les appareils Android, de sorte que les utilisateurs Android non Samsung devront probablement utiliser le codec Bluetooth SBC standard.

Logiciel

Lily Katz / Autorité Android

Les deux écouteurs accèdent aux fonctionnalités et aux options de personnalisation via l’application Samsung Galaxy Wearable ; Cependant, la prise en charge des applications n’est disponible que sur les appareils Android. Dans un geste décisif, Samsung n’a pas étendu la prise en charge des Galaxy Buds 2 ou Buds Pro sur l’application Samsung Galaxy Buds iOS. Les utilisateurs d’iPhone ne peuvent modifier aucun des paramètres par défaut des écouteurs.

Samsung n’a pas étendu la prise en charge des Galaxy Buds 2 ou Buds Pro sur l’application Samsung Galaxy Buds iOS.

L’application bascule entre les modes d’écoute ANC et son ambiant, ainsi que les commandes tactiles que vous pouvez personnaliser ou désactiver. Il n’y a pas d’égaliseur personnalisable, mais vous pouvez choisir parmi les paramètres d’égalisation prédéfinis. Vous pouvez également spécifier vos préférences d’assistant vocal dans l’application. Si vous utilisez le Galaxy Buds Pro ou le Galaxy Buds 2 avec un combiné Samsung, vous pouvez même accéder à Bixby avec juste votre voix.

Chase Bernath / Autorité Android

Quelques fonctionnalités ne sont disponibles que sur les Galaxy Buds Pro. 360 Audio utilise Dolby Atmos pour un effet de son surround, mais n’est disponible que lors de l’utilisation du Galaxy Buds Pro avec des appareils Samsung Galaxy. Les Galaxy Buds Pro ont également des réglages hauts et bas variables pour l’ANC, tandis que les Galaxy Buds 2 ne vous permettent pas de régler l’intensité de la suppression du bruit.

Voir: Les meilleures offres de casques disponibles en ce moment

Batterie

Lily Katz / Autorité Android

Lors de nos tests, les Galaxy Buds 2 ont duré cinq heures et neuf minutes, tandis que les Galaxy Buds Pro n’ont duré que quatre heures et 48 minutes. Les deux écouteurs ont été testés dans les mêmes conditions de lecture constante à 75 dB (SPL) avec l’ANC activé. De plus, l’étui Buds Pro ne contient que deux charges supplémentaires, tandis que l’étui Buds 2 fournit trois cycles de batterie supplémentaires.

Les deux boîtiers de charge prennent en charge la charge rapide sans fil ou via USB-C. L’étui Galaxy Buds Pro offre 85 minutes de lecture après 10 minutes de charge ; pendant ce temps, une charge de cinq minutes fournit aux Galaxy Buds 2 60 minutes d’autonomie.

Voir également: Comment maximiser la durée de vie de la batterie de l’appareil

Les deux ensembles d’écouteurs prennent en charge Wireless Powershare, ce qui permet aux écouteurs de voler une partie de la charge de votre téléphone lors de vos déplacements. En activant Wireless PowerShare sur un appareil Samsung et en plaçant l’étui des écouteurs sur le téléphone, vous pourrez récupérer de l’énergie pour continuer à écouter votre musique. Vous n’avez cependant pas besoin d’un appareil Samsung pour profiter de la recharge sans fil ; vous pouvez placer l’un ou l’autre cas sur un tapis Qi standard.

Suppression du bruit

Les Samsung Galaxy Buds 2 ont une isolation phonique et une réduction du bruit légèrement supérieures à celles du Samsung Galaxy Buds Pro. Comme pour tous les écouteurs, la quantité de bruit ambiant bloqué dépendra fortement de l’ajustement obtenu avec les embouts auriculaires. Si vous obtenez un joint étanche, le Galaxy Buds 2 rend la plupart des bruits jusqu’à un quart aussi fort qu’ils le feraient sans les écouteurs.

L’ANC peut être réglé sur des paramètres élevés ou bas sur le Galaxy Buds Pro dans l’application Samsung Galaxy Wearable, tandis que l’ANC ne peut être activé ou désactivé que sur les Galaxy Buds 2. Les deux écouteurs ont des modes Aware qui peuvent être activés pour être acheminés. certains bruits ambiants.

Voir plus : Les meilleurs véritables écouteurs sans fil à réduction de bruit

Qualité sonore

Chase Bernath / Autorité Android

Chacun de ces écouteurs a un son convivial que la plupart des gens apprécieront. Dans le graphique ci-dessus, la réponse en fréquence du Galaxy Buds 2 est en cyan tandis qu’une ligne jaune en pointillé représente le Galaxy Buds Pro. La courbe rose est la réponse en fréquence du casque d’écoute du consommateur cible SoundGuys. Les deux écouteurs restent relativement fidèles à notre son cible, avec de légères déviations.

Les Galaxy Buds Pro mettent davantage l’accent sur le haut de gamme, avec 5 dB de plus de volume à des fréquences d’environ 10 kHz par rapport aux Galaxy Buds 2. Les cymbales et autres instruments à contenu haute fréquence sonneront légèrement plus fort sur les Buds Pro, tout comme les notes de basse de 100 -400Hz.

Lily Katz / Autorité Android

Le Galaxy Buds 2 amplifie légèrement les notes inférieures à 100 Hz, ainsi que les fréquences moyennes supérieures autour de 1 kHz. Cela crée un son plus « punch », mais au détriment des notes fondamentales entre 100-1000Hz.

Les deux Galaxy Buds sonnent très bien et fonctionnent bien avec tous les genres de musique, mais vous êtes plus susceptible de rencontrer un masquage à travers les Galaxy Buds 2. Si vous écoutez de la musique riche en basses et instrumentalement chargée, cela signifie que les sons les plus aigus ressemblent à les voix et les instruments à cordes peuvent être difficiles à entendre pendant les chœurs. Encore une fois, si vous avez un appareil Android, vous pouvez choisir parmi n’importe quel nombre de préréglages EQ pour essayer de remédier à cela.

Microphone

Lily Katz / Autorité Android

En ce qui concerne la qualité du microphone, les Galaxy Buds Pro ont une longueur d’avance sur les Galaxy Buds 2. Votre voix sonnera plus naturelle sur les Buds Pro, et les microphones rejettent bien le bruit environnemental, idéal pour les appels téléphoniques en extérieur.

Les microphones Galaxy Buds 2 ne sont en aucun cas mauvais, mais ils ont parfois du mal à rejeter les bruits de fond. Nous avons particulièrement remarqué des difficultés avec le vent, donc ces écouteurs ne sont pas idéaux si vous prévoyez de prendre beaucoup d’appels en déplacement.

Démonstration du microphone Samsung Galaxy Buds 2:

Démonstration du microphone Samsung Galaxy Buds Pro :

Samsung Galaxy Buds Pro vs Galaxy Buds 2 : Le verdict

Chase Bernath / Autorité Android

Il n’y a pas de gagnant évident ici, donc votre décision dépendra de quelques facteurs clés. Une chose à considérer est le prix, car le Galaxy Buds Pro coûte entre 20 et 50 $ de plus que le Galaxy Buds 2, selon les remises et la disponibilité actuelles. Une autre chose à considérer est les fonctionnalités que vous recherchez, car seuls les Galaxy Buds Pro offrent un indice IPX7 et 360 Audio. Le Galaxy Buds Pro offre également un ANC réglable et un meilleur microphone pour les personnes qui se trouvent toujours en déplacement.

Samsung Galaxy Buds Pro

Les Samsung Galaxy Buds Pro sont dotés d’une suppression active du bruit et d’un mode Ambient Sound. Ces écouteurs enregistrent lorsque vous parlez et baissent le volume en conséquence. Ils ont un indice de protection IPX7 et peuvent résister à toutes les éclaboussures d’eau.

Si vous ne vous souciez pas de toutes les cloches et sifflets de fantaisie, optez simplement pour les Galaxy Buds 2. Ces écouteurs clouent l’essentiel, avec un bon son, une autonomie de batterie solide et un excellent ANC.

Samsung Galaxy Buds 2

Petits écouteurs antibruit pour une utilisation quotidienne.

Une paire d’écouteurs antibruit plus abordables de Samsung, avec une construction résistante à l’eau IPX2 et un design compact et léger. Il y a beaucoup à aimer avec ces écouteurs ludiques.

Une autre considération à prendre en compte est l’ajustement des écouteurs, qui est essentiel pour obtenir une bonne qualité sonore et une bonne isolation. Obtenir un bon ajustement avec les écouteurs est difficile car vous ne pouvez généralement pas les essayer dans un magasin avant de les acheter. En règle générale, les oreilles plus petites s’adaptent mieux aux Galaxy Buds 2, tandis que celles qui ont de grandes oreilles apprécieront les stabilisateurs des Galaxy Buds Pro.

commentaires