Samsung Galaxy Buds2 : aussi beau que ça en a l’air

Si vous possédez un smartphone Samsung Galaxy, il est impératif que vous vous procuriez les derniers Galaxy Buds2 de la société sud-coréenne d’électronique grand public. Ce sont des écouteurs sans fil qui vous permettent d’écouter de la musique ou de répondre aux appels entrants après les avoir connectés à votre appareil mobile, même pendant d’autres activités, telles que l’entraînement. La meilleure partie est qu’ils ont un prix attractif dans le segment de milieu de gamme (Buds2 au détail pour Rs 11 999), présentent un design impressionnant et un ensemble de fonctionnalités tout aussi impressionnant. Dans le passé, nous avons examiné certaines des variantes précédentes de la série Galaxy Buds, cependant, les derniers Buds2 sont certainement une mise à niveau significative avec une meilleure technologie et une meilleure qualité sonore. Voyons leurs détails les plus fins.

Les dernières Buds2 sont disponibles dans les couleurs Graphite, Olive, Lavande et Blanc. Dès la sortie de la boîte, il devient évident que ce sont les écouteurs les plus légers (5 g chacun) et les plus petits de toute la série Galaxy Buds et qu’ils présentent un design emblématique de forme incurvée. Ceux-ci sont conçus pour s’intégrer parfaitement dans l’écosystème Galaxy et sont équipés d’une batterie longue durée qui vous offre jusqu’à cinq heures de lecture et 15 de plus avec un étui complètement chargé. Inutile de dire que les Galaxy Buds2 offrent une expérience sonore immersive avec un étui expressif et élégant.

De mon côté, j’ai configuré le Buds2 avec l’appareil Galaxy 21 Ultra et j’ai tout de suite eu droit à un son riche et équilibré lorsque j’ai joué de la musique à partir de l’application Spotify. Je dois souligner que pour obtenir le meilleur son et une suppression active du bruit, les écouteurs doivent être correctement positionnés dans vos oreilles. Si vous ne portez pas les écouteurs correctement, ils peuvent ne pas fonctionner ou la qualité sonore peut être médiocre. En outre, il est important de s’assurer que tous les microphones externes ne sont pas couverts et sont complètement exposés. Si un microphone est couvert par votre oreille, vos écouteurs peuvent ne pas être en mesure de reconnaître correctement votre voix. Si vos écouteurs ne détectent pas bien votre voix, par exemple lorsque vous dites que vous souhaitez utiliser Bixby, veuillez vérifier si les microphones sont couverts par votre oreille et essayez d’ajuster la position des écouteurs que vous portez.

Retour à Buds2. Ces écouteurs sont livrés avec des haut-parleurs bidirectionnels dynamiques, une suppression active du bruit améliorée et un ajustement confortable dont vous pouvez profiter pendant une longue période. Les Galaxy Buds2 rendent non seulement votre voix plus claire lors des appels, mais ils vous permettent également d’être complètement immergé dans votre musique, vos vidéos et vos divertissements. Fondamentalement, deux microphones détectent le bruit ambiant tandis que la suppression active du bruit bloque les sons indésirables. Le bruit de fond peut être réduit jusqu’à 98 % pour vous permettre de rester totalement immergé dans votre travail ou vos loisirs.

Au cours de la période d’essai, j’ai déployé les Buds2 pour mes appels vocaux et vidéo réguliers liés au bureau, j’ai diffusé de nombreux films de Netflix et Amazon Prime Video et je me suis offert des chansons en anglais et en hinds. Ceux-ci ont bien fait leur travail en tant que casque de tous les jours. Vous bénéficiez de basses puissantes et profondes pour effacer les aigus grâce à ses haut-parleurs dynamiques bidirectionnels. Le Galaxy Buds2 vous offre une qualité sonore bien équilibrée qui enrichit chaque instant de votre voyage audio. Trois microphones (2 micros extérieurs et un intérieur) et une unité de prise de voix intégrée vous aident à passer des appels plus clairs, tandis qu’une solution basée sur l’apprentissage automatique filtre les sons indésirables afin que vous puissiez profiter d’un son sans distraction. La conception à faible protubérance minimise les perturbations causées par le vent pour que vos appels à l’extérieur soient clairs. Avec six réglages d’égaliseur différents parmi lesquels choisir, vous trouverez votre propre son vibrant et parfait qui vous gardera immergé.

L’essentiel : si vous êtes soucieux de la qualité et de la valeur, les Galaxy Buds2 sont la paire d’écouteurs parfaite pour vous.

Prix ​​public estimé : Rs 11 999

