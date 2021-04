Samsung Galaxy F12, téléphones économiques Galaxy F02 lancés en Inde: spécifications, prix et tout ce qu’il faut savoir

Samsung Galaxy F12

Samsung a étendu lundi sa série Galaxy F en Inde avec le lancement de deux nouveaux téléphones économiques, le Galaxy F12 et le Galaxy F02. Les deux téléphones arborent un grand écran, une construction en polycarbonate, le logiciel One UI Core et une grosse batterie avec prise en charge de la charge rapide de 15 W. Alors que le prix du Galaxy F12 en Inde commence à 10 999 roupies, le Galaxy F02 d’entrée de gamme commence à 8 999 roupies.

Galaxy F12, Galaxy F02s Inde prix, disponibilité

Le Galaxy F12 sera disponible en deux configurations: 4 Go / 64 Go pour 10 999 Rs et 4 Go / 12 Go pour 11 999 Rs. Les Galaxy F02 seront également disponibles en deux versions: 3 Go / 32 Go pour 8 999 Rs et 4 Go / 64 Go pour 9 999 Rs.

Les Galaxy F12 et Galaxy F02 seront tous deux vendus via la boutique en ligne Samsung, Flipkart et certains magasins de détail. Le Galaxy F12 sera mis en vente pour la première fois le 12 avril, tandis que les Galaxy F02 commenceront à se vendre à partir du 9 avril.

Spécifications et caractéristiques des Galaxy F12, Galaxy F02s

Les Galaxy F12 et F02 sont des téléphones économiques avec une construction en polycarbonate et le logiciel One UI Core, une version édulcorée du logiciel One UI de Samsung conçu pour le matériel bas de gamme. Cela ne doit cependant pas être confondu avec Android Go / One. Alors que le F12 exécute One UI 3.1 Core basé sur Android 11, le Galaxy F02s est livré avec One UI 2.5 Core basé sur Android 10.

Les deux téléphones ont un écran HD + ou 720p + de 6,5 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau. L’écran Galaxy F12 prend également en charge un taux de rafraîchissement plus élevé de 90 Hz. C’est 60 Hz dans les F02. Le Galaxy F12 est alimenté par Exynos 850, tandis que le Galaxy F02s dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 450. Samsung dit qu’il utilise la RAM LPDDR4X rapide dans les deux téléphones.

Pour la photographie, le F12 est livré avec quatre caméras arrière, qui sont une combinaison de 48MP principal (capteur Samsung ISOCELL GM2), de 5MP ultra grand angle et de deux autres appareils photo 2MP, un pour la profondeur et un autre pour les macros. À l’avant, il dispose d’un appareil photo 8MP. Le F02s dispose de trois caméras à l’arrière, dont une caméra principale de 13 MP, une profondeur de 2 MP et une caméra macro de 2 MP. Le téléphone dispose d’une caméra frontale de 5 MP.

Le Galaxy F12 a une batterie de 6000 mAh tandis que le F02s a une batterie plus petite de 5000 mAh. Les deux téléphones prennent en charge une charge rapide de 15 W et un chargeur conforme livré dans la boîte.

