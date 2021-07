Samsung Galaxy F22 lancé en Inde, apporte une batterie 6000mAh et des caméras quad 48MP pour Rs 12 499

Le F22 est disponible en deux configurations.

Samsung a lancé le téléphone économique Galaxy F22 en Inde à un prix de départ de Rs 12 499 pour une version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Le F22 sera également livré avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage au prix de Rs 14 499. Il s’agit essentiellement d’un M32 édulcoré avec un écran de résolution inférieure et une caméra principale de résolution inférieure (et une caméra selfie), gardant le reste du matériel principalement tel quel.

Détails du prix et de la disponibilité du Galaxy F22 India

Le F22 est disponible en deux configurations : 4 Go/64 Go et 6 Go/128 Go. Alors que le premier coûte Rs 12 499, le dernier se vendra Rs 14 499. Le téléphone sera disponible sur Samsung Online Store, Flipkart et certains magasins de détail à partir du 13 juillet. En tant qu’offre à durée limitée, Samsung offrira Rs 1 000 de réduction sur les transactions prépayées sur Flipkart.

Spécifications et fonctionnalités du Galaxy F22

Le F22 est livré avec un écran Super AMOLED 720p de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement rapide de 90 Hz et une luminosité maximale de 600 nits. L’écran est protégé par Corning Gorilla Glass 5. Sous le capot, il dispose d’un système sur puce MediaTek Helio G80 associé à jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ceci est extensible. Le logiciel est basé sur Android 11 One UI version 3.1.

Le téléphone a quatre caméras à l’arrière. Il y a un appareil photo principal de 48 MP, un appareil photo ultra grand angle de 8 MP et deux appareils photo de 2 MP, un pour la profondeur et un autre pour les macros. À l’avant, il dispose d’un appareil photo 13MP.

Il est en outre soutenu par une batterie de 6 000 mAh prenant en charge une charge rapide de 25 W, mais Samsung ne propose qu’un chargeur rapide de 15 W dans la boîte.

En parlant de construction et de conception, le F22 a un dos en plastique. Il est brillant et se décline en deux coloris : noir et bleu.

Pour compléter le package, Samsung Pay Mini et Dolby Atmos (pour les écouteurs).

Lire aussi | Premier aperçu du Samsung Galaxy M32 : comment il se compare à Redmi Note 10S, Realme 8 et Moto G40 Fusion

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.