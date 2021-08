Samsung Galaxy F22 : offre fiable dans le segment de milieu de gamme avec les dernières spécifications, des appareils photo compétents et une grosse batterie

Il est alimenté par le processeur avancé Octa-Core Mediatek Helio G80 qui garantit des performances optimisées, un multitâche fluide et une consommation d’énergie réduite lors de la navigation et de l’utilisation de plusieurs applications.

Samsung a encore une fois élevé son jeu dans le segment mobile de milieu de gamme très disputé avec un nouvel appareil de la série F, le Galaxy F22, un appareil beau et agréable qui offre un véritable rapport qualité-prix. Il a un écran lumineux, une bonne qualité de construction qui peut résister à une utilisation brutale et aux chutes accidentelles, des caméras compétentes et une batterie longue durée. Disponible en deux couleurs attrayantes – Denim Blue et Denim Black – ce téléphone de la série F est disponible en deux variantes de mémoire – 4 Go + 64 Go et 6 Go + 128 Go au prix de Rs 12 499 et Rs 14 499 respectivement. Voyons ses détails les plus fins et son fonctionnement général.

Samsung positionne le Galaxy F22 comme un téléphone polyvalent, en particulier pour les jeunes consommateurs extrêmement exigeants de la génération Z et du millénaire, afin qu’il soit en mesure de suivre leur mode de vie toujours actif. Le F22 est livré avec une mise à niveau massive de son affichage avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz sur un écran HD + Super AMOLED Infinity-U de 6,4 pouces. Sur la base de notre utilisation de quinze jours, nous pouvons affirmer avec confiance que ce téléphone sera un délice pour les utilisateurs avertis de la génération Z qui survolent en douceur leur flux de médias sociaux et pour les binge-watchers qui apprécient leur contenu préféré en déplacement sans aucun bégaiement. . Le mode haute luminosité de 600 nits sur le Galaxy F22 offre une expérience visuelle plus immersive, même en plein soleil. L’écran est protégé par Corning Gorilla Glass 5 qui empêche les rayures et la casse. Le Galaxy F22 prend également en charge Dolby Atmos et offre une très bonne expérience de visionnage audio et cinématographique.

Le Galaxy F22 est livré avec une énorme batterie de 6 000 mAh et un chargeur rapide USB-C de 15 W intégré qui prend en charge la charge de 25 W. Le téléphone offre 130 heures de lecture de musique, 40 heures de temps de conversation, 25 heures de lecture vidéo et 24 heures d’utilisation d’Internet. Il est alimenté par le processeur avancé Octa-Core Mediatek Helio G80 qui garantit des performances optimisées, un multitâche fluide et une consommation d’énergie réduite lors de la navigation et de l’utilisation de plusieurs applications.

Sur le plan de la caméra, nous examinons une configuration à quatre caméras 48MP pour répondre aux besoins des consommateurs de la génération Z et du millénaire pour capturer des moments mémorables en déplacement. À l’arrière, le Galaxy F22 est livré avec un appareil photo principal True 48MP avec la technologie ISOCELL Plus et un capteur GM2 qui vous permet de capturer des photos détaillées avec une bonne clarté. L’objectif ultra-large 8MP a un champ de vision de 123 degrés qui ajoute plus de perspective aux images tandis que l’objectif macro 2MP prend des gros plans détaillés. La caméra de profondeur 2MP est livrée avec la mise au point en direct pour prendre de superbes portraits.

Le Galaxy F22 est livré avec une caméra frontale de 13MP pour prendre des selfies clairs et lumineux. Le téléphone est également livré avec une multitude de modes d’appareil photo tels que Hyperlapse, Slow motion, Food Mode, Pro mode et AR zone qui permettent aux consommateurs de s’exprimer comme jamais auparavant.

Il y a tellement de choses à aimer dans le F22, mais pour parler franchement, ce qui joue en sa faveur, c’est le fait qu’il s’agit d’un téléphone très expressif avec des performances puissantes. Il a l’air net, fonctionne bien, a une autonomie solide et offre une excellente expérience utilisateur à un prix attractif. Son écran de 6,4 pouces est de la taille idéale pour regarder des films Netflix ou Amazon Prime Video, des vidéos de collations YouTube, etc. Les photos ont un aspect naturel, les vidéos prennent vie avec des graphismes saisissants et vous aurez une vue claire de tous les détails vous naviguez. Sur le plan audio, Dolby Atmos ajoute une autre couche d’immersion à votre expérience audio. Les caméras avant et arrière avancées du téléphone sont conçues pour capturer des images de qualité et elles offrent tout ce qu’elles promettent. Le téléphone a un design intelligent et élégant, il y a aussi une bonne autonomie de la batterie.

Dans l’ensemble, le Galaxy F22 est une offre Android fiable de Samsung, et son prix semble être un acier. Hautement recommandé.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : 159,9 x 74,0 x 9,3 mm (hauteur x largeur x profondeur)

Affichage : écran HD+ Super AMOLED de 6,4 pouces, taux de rafraîchissement de 90 Hz

Processeur : Mediatek Helio G80

Système d’exploitation : Android 11

Mémoire et stockage : 4/6 Go de RAM, 64/128 Go de stockage

Appareil photo : 48+8 MP (ultra-large) 2 MP (macro) +2 MP (profondeur) ; 13MP (avant)

Batterie: batterie 6000mAh, support de charge rapide 25W

Prix ​​public estimé : Rs 12 499 (4 Go + 64 Go), Rs 14 499 (6 Go + 128 Go)

