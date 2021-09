Samsung Galaxy F42, téléphones 5G milieu de gamme Galaxy M52 lancés en Inde : spécifications, prix et tout ce qu’il faut savoir

Le M52 sera disponible en deux coloris : Blazing Black et Icy Blue.

Samsung a lancé deux nouveaux téléphones 5G de milieu de gamme, le Galaxy F42 et le Galaxy M52, en Inde. Alors que le F42 est le premier téléphone Galaxy de la série F à prendre en charge la 5G dès le départ, le M42 est présenté comme le téléphone Galaxy de la série M le plus élégant et le plus puissant à ce jour. Le prix du F42 en Inde commence à Rs 20 999. Le prix du M52 Inde commence à Rs 29 999.

Prix, disponibilité du Samsung Galaxy F42 5G Inde

Le F42 commence à Rs 20 999 pour la variante de base avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage vous coûtera Rs 22 999. Le téléphone sera mis en vente à partir du 3 octobre dans la boutique en ligne Samsung, certains points de vente et Flipkart, coïncidant avec la vente Big Billion Days du portail. Pendant une période limitée, le F42 sera vendu à un prix réduit de Rs 17 999 (6 Go/128 Go) et Rs 19 999 (8 Go/128 Go) respectivement.

Prix, disponibilité du Samsung Galaxy M52 5G Inde

Le M52 commence à Rs 29 999 pour la variante de base avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage vous coûtera 31 999 Rs. Le téléphone sera mis en vente à partir du 3 octobre dans la boutique en ligne Samsung, dans certains points de vente et sur Amazon, coïncidant avec la vente Great Indian Festival du portail. Pendant une période limitée, le M52 sera vendu à un prix réduit de Rs 26 999 (6 Go/128 Go) et Rs 28 999 (8 Go/128 Go) respectivement.

Spécifications et fonctionnalités du Samsung Galaxy M52 5G

Le M52 est doté d’un écran Super AMOLED 1080p de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une découpe par perforation, il abrite un appareil photo 32MP.

Sous le capot, le M52 dispose d’un système sur puce Qualcomm Snapdragon 778 qui est associé à jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage. Ceci est extensible. Le logiciel est One UI 3.1 basé sur Android 11. Le téléphone prend en charge onze bandes 5G : N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N40, N41, N66, N78.

Pour la photographie, le M52 dispose d’une configuration triple caméra à l’arrière avec un appareil photo principal de 64 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un autre appareil photo macro de 5 MP.

L’ensemble est alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec une prise en charge de la charge rapide de 25 W, bien que Samsung fournisse un chargeur de 15 W dans la boîte.

Le M52 sera disponible en deux coloris : Blazing Black et Icy Blue.

Spécifications et fonctionnalités du Samsung Galaxy F42 5G

Le F2 dispose d’un écran 1080p de 6,6 pouces (panneau non spécifié) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une encoche de style goutte d’eau, qui abrite un appareil photo 8MP.

Sous le capot, le F42 dispose d’un système sur puce MediaTek Dimensity 700 qui est associé à jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage. Ceci est extensible. Le logiciel est One UI 3.1 basé sur Android 11. Le téléphone prend en charge douze bandes 5G : N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N66, N38, N40, N41 et N78.

Pour la photographie, le F42 dispose d’une configuration à triple caméra à l’arrière avec une caméra principale de 64 MP, un ultra grand angle de 5 MP et une autre caméra de profondeur de 2 MP.

Le pack est alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec une prise en charge de la charge rapide de 15 W.

Le F42 sera disponible en deux coloris : Matte Aqua et Matte Black

