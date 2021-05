Samsung Galaxy F52 5G lancé avec un écran 120 Hz, Qualcomm Snapdragon 750G et quatre caméras arrière

La disponibilité mondiale et les prix n’ont pas encore été annoncés.

Le Samsung Galaxy F52 5G a été lancé en Chine jeudi dans le prolongement du Galaxy F62 uniquement 4G qui a cassé la couverture en Inde en février de cette année avec un processeur Galaxy Note 10 et des caméras quad 64MP à l’arrière. Le F52 5G dispose d’un SoC Qualcomm Snapdragon 750G mis à niveau prêt pour la 5G et d’un écran 120 Hz plus rapide, mais prend un coup dans presque tous les autres domaines, y compris la qualité de l’écran, les caméras et la capacité de la batterie. En Chine, le téléphone sera vendu au prix de 1 999 CNY (environ 22 717 Rs) pour une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et est disponible en pré-commande maintenant. La disponibilité mondiale et les prix n’ont pas encore été annoncés.

Spécifications et fonctionnalités du Galaxy F52 5G

Le F52 5G dispose d’un écran TFT de 6,6 pouces 1080p avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il a une découpe de perforation dans le coin supérieur droit (c’est au centre dans le F62). Cela abrite une caméra selfie 16MP. À l’arrière, le téléphone dispose de quatre appareils photo, un principal 64MP, un ultra grand angle 8MP et deux appareils photo 2MP, un pour les macros et un autre pour la photographie de portrait.

Sous le capot, le F52 5G dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 750G associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible jusqu’à 1 To via un emplacement pour carte micro-SD. Le téléphone à double SIM exécute le logiciel One UI 3.1 basé sur Android 11. Pour compléter l’ensemble, une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 25 W et un lecteur d’empreintes digitales latéral pour l’authentification biométrique. Le téléphone sera disponible en deux coloris: blanc et noir.

Le Galaxy F62, en revanche, dispose d’un écran Super AMOLED 1080p de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il abrite une caméra 32MP dans la découpe de perforation. À l’arrière, le téléphone dispose de quatre appareils photo, un principal 64MP, un ultra grand angle 12MP et deux appareils photo 5MP, un pour les macros et un autre pour la détection de profondeur, c’est-à-dire la photographie de portrait.

Sous le capot, le F62 dispose d’un processeur Exynos 9825 associé à jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ceci est extensible. Le téléphone est en outre alimenté par une batterie de 7000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 25 W. Il prend également en charge la charge sans fil inversée.

Le F62 commence à Rs 23 999 pour la variante de base avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le modèle haut de gamme du téléphone avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage coûte Rs 25 999.

