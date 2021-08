Samsung Galaxy M12, analyse et avis | La technologie

Tout le monde n’a pas besoin de téléphones portables à 300, 500 ou 1 200 euros au quotidien. Il y a ceux qui ne recherchent qu’un mobile d’une certaine marque parce qu’ils ont de l’expérience avec eux, ils ont bien fait et veulent répéter, mais rénover le terminal.

Samsung en cela a un avantage car c’est une marque très reconnue et il y a des utilisateurs qui passent d’un Samsung à l’autre et le M12, étant le plus humble de la famille, joue avec cet avantage.

Et ensuite On vous dit ce qu’on pense de ce Samsung Galaxy M12 que nous analysons et mettons à l’épreuve pour voir quel type d’utilisateur il cherche à convaincre.

Écran IPS du Galaxy M12 | 1 600 x 720 pixels | 270 dpi densité | Rafraîchir 90 Hz Processeur Exynos 850 Mémoire RAM 3 ou 4 Go Stockage 32, 64 ou 128 Go | Extensible via microSDCaméras principalesPrincipales 48MP f / 2.0 | 5 Mpx f/2,2 grand angle | Macro et profondeur de 2 Mpx f/2.4 Caméra frontale 8 Mpx f/2.2 Batterie 5 000 mAh | 15 W de charge | Chargeur inclusSystème d’exploitationAndroid 11 + OneUI Core 3.1Dimensions et poids164 x 75,9 x 9,7 mm | 212 grammes Prix Environ 180 euros sur Amazon

Sections d’analyse du Samsung Galaxy M12:

Détails curieux avec écran HD+ à 90 Hz

La première chose qui ressort est que le M12 est un gros mobile D’une hauteur de 164 millimètres il doit abriter un écran de 6,5″.

C’est un écran très adapté pour consommer du contenu et qui monte une dalle IPS avec des angles de vision qui ne sont pas les plus généreux du marché et, en fait, il y a un manque évident de contraste dans certaines situations, mais avec des couleurs qui ont semblé bonnes .

La résolution est de 1600 x 720 pixels et la densité est de 270 pixels. et oui, c’est insuffisant à ce stade et, surtout, avec cette taille d’écran.

Ce n’est pas que vous allez voir parfaitement les pixels, mais que les icônes et les textes ont un effet comme une image lavée qui manque de pâte. C’est quelque chose qui se remarque, surtout lors de la navigation sur les réseaux sociaux et de la lecture, encore plus que de regarder des vidéos.

Mais il a aussi quelque chose qui n’est pas mal du tout, un soda 90 Hz. Cela rendra certaines applications un peu plus fluides, mais nous verrons dans la section hardware comment tout ce qui brille n’est pas or car il manque un peu de puissance ou de polissage du système pour profiter de ce rafraîchissement.

Bien sûr, cela montre que nous sommes face à un panneau humble lorsque nous commençons à utiliser le mobile par une journée ensoleillée dans la rue, car la luminosité est insuffisante.

D’après nos mesures, il est de 336 lux en moyenne avec un écart de 13,7 lux.

Il sera difficile de voir les notifications ou de prendre des photos les jours très ensoleillés, mais au moins le capteur de luminosité fonctionne correctement et s’adapte rapidement aux situations.

Et, comme je l’ai dit, pour regarder des contenus comme des vidéos YouTube, TikTok ou des séries à un moment donné, même si la résolution n’est pas la plus élevée, les couleurs sont adéquates.

Au niveau sonore on a un seul haut-parleur en partie basse avec un son un peu plat, mais qu’on peut beaucoup monter pour par exemple mettre de la musique quand on cuisine ou quand on prend une douche.

On a la possibilité, bien sûr, de brancher des écouteurs Bluetooth, mais aussi par câble grâce à l’entrée du bas (l’endroit optimal, à mon avis).

Dans les paramètres, nous avons six options d’égalisation, ainsi qu’un mode personnalisé et, si nous connectons un casque, nous pouvons activer le son Dolby Atmos.

Nous avons également un égaliseur en option d’accessibilité pour adapter le son à la perception des personnes âgées, par exemple. C’est quelque chose que j’ai toujours aimé sur les téléphones.

Mais passons à la conception car C’est un mobile qui pèse beaucoup, 212 grammes, mais en main il est assez confortable du fait de la finition du dos et du corps ‘unibody’, même s’il est en plastique.

Ce n’est pas le plastique, pas le toucher le plus premium, mais nous avons une texture au dos qui indique que Samsung a pris soin lors de la création du mobile.

Le logo Samsung est bien intégré, ainsi que le module caméra, qui ne dépasse pas, et Dieu merci, car l’épaisseur totale est de 9,7 millimètres.

Bien sûr, je pense que les boutons latéraux devraient être légèrement plus vers le centre du mobile pour atteindre plus confortablement. Ils sont sur le côté droit et celui qui bloque est celui avec le capteur capacitif, qui répond rapidement et avec précision.

A gauche nous avons l’emplacement SIM qui prend en charge deux SIM en même temps et la carte d’extension microSD. C’est bien dans cette gamme.

Exynos SoC et Full OneUI 3.1 qui pèsent trop

Mais entrons à l’intérieur car dans ce cas, je pense que Samsung a un peu manqué de choisir le SoC.

Nous avons l’Exynos 850, une puce de 8 nanomètres qui a huit cœurs à 2 GHz et le Mali G52 comme GPU. Il existe des configurations de 3 ou 4 Go de RAM et le stockage est le point le plus faible, étant eMMC 5.1.

Galaxy M12Motorola Moto G30Moto G9 PlayPoco M3Redmi 10 5GProcesadorExynos 850SD 662SD 662SD 662Dimensité 700 5GGeekbench 4 Single9371.4251.5121.516-Geekbench 4 Multi4.2024.6225.7455.458-Geekbench 5 Single167306315314552. 237263.535PC Mark (Travail 2.0 | Travail 3.0) 5.9656.7736.3536.0288.424

Ce stockage est lent et empêche le système, dans certaines occasions et actions, de se déplacer en douceur.

Par exemple lors de l’ouverture de certaines applications ou du multitâche. Un peu de RAM n’aurait pas fait de mal non plus.

Et est-ce que OneUI Core 3.1 se révèle être une couche lourde pour du matériel plus modeste, comme celui que nous avons en main.

Samsung Galaxy M12Motorola Moto G30Motorola Moto G9 PlusPOCO M3Redmi 10 5G Écriture séquentielle143,97 Mo / s177,89 Mo / s132,07 Mo / s196,99 Mo / s283,25 Mo / s Lecture séquentielle245,04 Mo / s223,16 Mo / s480 0,70 Mo / s368.41 Mo / s576.32 Mo / s Écriture aléatoire10,97 Mo / s16,73 Mo / s14,75 Mo / s14,71 Mo / s18,36 Mo / s Lecture aléatoire 13,30 Mo / s11,31 Mo / s12 0,05 Mo / s 12,90 Mo/s 11,86 Mo/s Vitesse de copie mémoire 2,49 Go/s 4,28 Go/s 4,72 Go/s 3,23 Go/s 5,14 Go/s

Il n’y a pas de saccades, du moins je n’en ai pas subi, mais c’est vrai qu’on n’a pas une fluidité générale évidente ou satisfaisante.

Vous pourrez jouer à des jeux peu puissants graphiquement et le SoC ne chauffe pas, mais dans les tâches lourdes comme Photoshop Express, par exemple, le système met parfois plus de temps que nécessaire à réagir.

Pour ce type de logiciel, je pense que Samsung devrait avoir une version encore plus allégée de son système, car ce OneUI Core supprime certaines choses, comme les options de sécurité de Knox qui tombent tout le temps, mais peut-être faut-il simplement le faire. optimiser autre chose.

Cela se passe bien au quotidien, mais cela montre que, comme je l’ai dit, le système est un peu lourd pour ce SoC.

Finalement, nous avons la reconnaissance faciale Et ce n’est pas le plus rapide, mais au moins c’est là grâce à la caméra frontale.

5 000 mAh qui s’étendent sur plus de deux jours

Il est vrai qu’au niveau des performances, au quotidien, le Galaxy M12 nous laisse un peu froid, mais on rentre sur deux points qui sont les plus forts du terminal par rapport à une bonne partie de la concurrence sur ce segment.

Le premier est la batterie. Nous avons 5 000 mAh dans nos mains que nous pouvons étirer beaucoup. Faisant un usage basique du mobile, celui que ferait tout utilisateur qui l’opterait pour les réseaux sociaux, la messagerie, YouTube et Spotify, j’ai atteint la fin de la deuxième journée sans m’ébouriffer les cheveux.

Avec 100% de luminosité, ce qui n’est pas très élevé, dans le test synthétique nous avons 12 heures et 3 minutes de vie.

Nous avons une très bonne autonomie grâce à la fois aux 5 000 mAh et, surtout, à la faible consommation du SoC, à la faible résolution et à la faible luminosité.

La charge est une autre histoire. Nous devons être reconnaissants d’avoir un chargeur dans la boîte, ce qui n’arrive pas avec le haut de gamme, mais Ce chargeur fait 15W et prend une heure pour remplir 50% et un peu plus de deux heures et quart pour obtenir 100%.

Appareil photo étonnamment bon pour sa gamme

Les téléphones portables à moins de 200 euros sacrifient généralement la qualité des appareils photo, et ce n’est pas ici que nous avons des capteurs ou des objectifs à la pointe de la technologie qui brilleront dans des conditions défavorables, mais la «science des couleurs» de Samsung, le traitement, composent la situation.

L’application appareil photo est la norme dans OneUI, avec les principales options à portée de main et une section dans laquelle nous trouvons quelques modes supplémentaires.

Une fois que nous avons configuré des éléments tels que la qualité vidéo, si nous voulons une grille ou un HDR automatique, la vérité est que nous n’aurons pas à trop tripoter l’application.

Le capteur principal est de 48 mégapixels et nous pourrons filmer en pleine résolution, mais le mode automatique le plus recommandé est celui qui donne une image de 12 Mpx.

Les images n’ont pas la meilleure netteté et parfois la balance des blancs et l’exposition sont fausses, mais de manière générale, la vérité est qu’elle se comporte bien dans des conditions où la lumière est bonne.

Le capteur est petit, un demi-pouce, et l’ouverture f/2.0 n’aide pas dans les photos de nuit.

À l’intérieur, oui, j’ai aimé la façon dont il calcule la couleur et nous avons un mode portrait qui permet de régler, par logiciel, différentes intensités du flou et c’est assez attrayant.

Il y a de tout et, curieusement, la scène la plus simple, celle du cube, est moins bien calculée que celle de la figure de Zelda et Pelícaro, mais le niveau des deux images est bon et largement suffisant pour les réseaux sociaux.

De plus, l’agressivité du filtre de profondeur était presque au maximum, il ne s’est donc pas mal comporté du tout.

Nous avons également un grand angle qui maintient, plus bien que mal, les couleurs du principal et qui peut nous aider dans certaines situations, mais en raison de ses 5 mégapixels, il ne nous donne pas non plus une netteté incroyable.

Ça oui, il est apprécié que Samsung ait introduit un grand angle pour ce prix, car c’est l’un des objectifs que les fabricants oublient quand on baisse autant le prix.

Et les deux autres capteurs sont un capteur de profondeur et un macro, tous deux de 2 mégapixels que, la vérité, vous n’allez pas trop utiliser.

Dans l’un, vous n’avez aucun contrôle et la macro est très, très courte non pas parce que la qualité est mauvaise mais à cause de la taille de l’image et parce que vous allez avoir besoin de lumière et d’une impulsion de fer.

À l’avant, nous avons un appareil photo de 8 mégapixels qui ne se comporte pas mal, mais qui a une balance des blancs un peu étrange.

Il y a de la netteté dans l’image et vous pourrez également jouer avec le mode portrait et le niveau de profondeur de champ.

Bien que la photo convainc de la télécharger sur les réseaux sociaux, la vérité est que la vidéo est insuffisante.

Tout au plus, nous pouvons enregistrer à 1,080p30 et la stabilisation électronique brille par son absence. Vu le processeur, on ne s’y attendait pas non plus.

Il y a des problèmes dans les situations difficiles quand il s’agit de contrôler l’exposition et le râle est constant.

La caméra frontale, cependant, j’ai aimé. Nous n’avons toujours pas de stabilisation, mais le microphone capte très bien la voix et pour les appels vidéo il fonctionne parfaitement.

Le choix si vous voulez un Samsung à moins de 200 euros et de l’autonomie

À la fin, nous avons un Galaxy M12 idéal pour l’utilisateur Samsung qu’il est à l’aise avec l’entreprise, qu’il a confiance dans les Sud-Coréens et qu’il se sent chez lui dans ce OneUI, mais qu’ils ne veulent pas investir plus de 200 euros.

Les tambours sont fous à la fois pour sa capacité et, évidemment, pour la faible consommation de l’écran et le comportement de la caméra étonnamment bien, sauf dans les prises de vue vidéo et nocturnes et, bien que l’écran manque de résolution et de luminosité, c’est un panneau correct pour regarder des vidéos.

J’aime le design, il me semble que c’est un mobile confortable dans ma main et avec un design auquel Samsung porte un soin méticuleux.

C’est le moins cher de la gamme Galaxy pour le moment et il existe des alternatives qui peuvent être plus intéressantes, mais la vérité est qu’il est logique qu’il y ait des utilisateurs qui préfèrent investir dans un M12 simplement en raison de la trajectoire de la marque et de son comportement dans certains aspects.