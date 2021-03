Samsung Galaxy M12: bon choix dans le segment des sous-Rs 15000

Passant aux caméras, le Galaxy M12 arbore une configuration quadri-caméra compétente pour répondre aux besoins de la génération Y pour capturer des moments importants en déplacement.

Choisir un téléphone mobile dans le segment des sous-15K peut être un peu déroutant pour la simple raison que presque tous les fabricants de combinés se disputent des parts de marché dans cette catégorie. Il existe de nombreux choix disponibles, chaque joueur a tendance à mettre l’accent sur ses innovations en matière de conception, d’appareil photo et de batterie, laissant le consommateur complètement ignorant de quel appareil choisir. Quel que soit le téléphone Samsung que vous considérez, chacun se démarque, en particulier dans le segment de milieu de gamme. Cela est dû à leur design attrayant et robuste, à leur processeur rapide, à leurs appareils photo décents, à leur longue durée de vie de la batterie – des caractéristiques distinctives et de bonnes performances globales que vous aurez du mal à trouver ailleurs.

La série Galaxy M a fêté ses deux ans depuis son lancement en 2019; il a été conçu en Inde et, franchement, c’est une riche combinaison de style et de substance. Ces derniers temps, nous avons passé en revue le Galaxy M11 et le Galaxy M21 et il est maintenant temps de se pencher sur leur dernière introduction, le Galaxy M12. Il est livré avec un écran Infinity-V attrayant avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un puissant processeur Exynos 8 nm sur une batterie massive de 6000 mAh pour une durée de vie prolongée de la batterie et une configuration quadri-caméra performante.

Le Galaxy M12 est disponible dans les couleurs noir, bleu et blanc et est au prix de Rs 10 999 pour la variante 4 Go + 64 Go et 13 499 pour la variante 6 Go + 128 Go. Notre unité d’essai était l’appareil noir, 6 Go + 128; Sur la base de notre expérience, je vous recommande fortement d’envisager cela dans le segment des sous-15K. Voyons quelques-unes de ses principales caractéristiques et performances globales.

Le Galaxy M12 présente une brume attrayante et une finition mate avec des courbes lisses offrant une prise en main confortable tout en regardant vos films ou émissions préférés. Il dispose d’un capteur d’empreintes digitales latéral. L’appareil est agréable à tenir et tout est combiné, je pense que c’est un téléphone solidement fiable, idéal pour un usage quotidien.

Le Galaxy M12 apporte une mise à niveau massive de son écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Avec l’écran HD + Infinity-V de 6,5 pouces, c’est un plaisir pour les amateurs de sensations fortes de profiter de leur contenu préféré en déplacement. Que vous jouiez à un jeu ou que vous regardiez en frénésie votre série Web préférée, le format d’image 20: 9 associé à la prise en charge de Dolby Atmos sur les casques filaires et Bluetooth offre une assez bonne expérience de visionnage audio et cinématographique.

À l’intérieur, le téléphone est alimenté par un processeur Exynos 850 octa-core 2.0GHz 8nm. Cela garantit des performances optimisées du téléphone, le processeur 8 nm économe en énergie offre des performances rapides, un multitâche fluide et une consommation d’énergie réduite lors de la navigation ou de l’utilisation de plusieurs applications. Le Galaxy M12 est livré avec Android 11 prêt à l’emploi et prend en charge le noyau One UI 3.1 qui offre des zones de visualisation et d’interaction séparées pour des interactions naturelles avec le mode nuit pour une expérience de visualisation confortable la nuit.

Il existe une énorme batterie de 6000 mAh et un chargeur rapide de 15 W intégré qui vous évite d’avoir à vous soucier des charges fréquentes. L’appareil est livré avec la technologie de charge rapide adaptative qui ramène la batterie à 100% en moins de temps. Couplée à un processeur 8 nm, cette batterie sera extrêmement économe en énergie, entraînant une utilisation de plus d’une journée.

Passant aux caméras, le Galaxy M12 arbore une configuration quadri-caméra compétente pour répondre aux besoins de la génération Y pour capturer des moments importants en déplacement. À l’arrière, il est livré avec une configuration à quatre caméras haute résolution avec une caméra principale True 48MP qui exploite le capteur ISOCELL GM2, pour vous aider à capturer des photos détaillées avec une bonne clarté. Croyez-moi, avec le Galaxy M12, vous pouvez toujours vous assurer que vos photographies reproduisent une fidélité des couleurs élevée et des images de qualité, même dans les conditions d’éclairage les plus difficiles.

L’objectif ultra-large 5MP a un champ de vision de 123 degrés qui ajoute plus de perspective aux images tandis que l’objectif macro 2MP prend des photos en gros plan détaillées. La caméra de profondeur 2MP donne de bons portraits et des effets bokeh fluides aux photos de personnes, d’animaux ou de nourriture que vous aimez. Le Galaxy M12 propose différentes façons de décorer vos clichés et de personnaliser vos photos avec des Live Stickers. Il est livré avec une caméra frontale 8MP pour des selfies haute résolution.

Dans l’ensemble, le Galaxy M12 est un téléphone rapide avec des appareils photo polyvalents et une très bonne autonomie. Il se sent solidement fiable et attrayant et trouve donc une forte recommandation.

CARACTÉRISTIQUES

Affichage: écran HD + Infinity-V de 6,5 pouces, taux de rafraîchissement de 90 Hz

Processeur: processeur 8 nm Exynos850; Octa 2,0 GHz

Système d’exploitation: Android 11

Mémoire et stockage: 4/6 Go, stockage interne de 64/128 Go

Appareil photo: True 48MP (principal) + 5MP (ultra-large) + 2MP (macro) + 2MP (profondeur); Caméra frontale 8MP

Batterie: batterie 6000mAh, charge rapide 15W

Prix ​​public estimé: Rs 10,999 (4 + 64 Go), Rs 13,499 (6 + 128 Go)

