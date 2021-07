Samsung Galaxy M21 2021 Edition arrive, mais peu de choses changent

TL;DR

Samsung prépare le lancement du Galaxy M21 2021 Edition. Il est apparemment identique au modèle précédent en termes de matériel.

La série de téléphones Galaxy M de Samsung sont des appareils économiques assez solides, et le Galaxy M21 était certainement l’un des meilleurs téléphones de cette famille. Nous avons déjà entendu parler du lancement du Samsung Galaxy M21 2021 Edition, et nous avons maintenant vu quelques spécifications apparentes.

91Mobiles et le pronostiqueur fréquent Ishan Agarwal ont découvert les spécifications du téléphone, et il semble malheureusement que vous ayez le même téléphone que l’année dernière. En fait, le duo rapporte que la seule différence majeure est que le nouveau téléphone sera livré avec One UI 3.1 Core sur Android 11 prêt à l’emploi. Le téléphone d’origine a été lancé avec Android 10 mais a reçu Android 11 plus tard.

Sinon, vous pouvez vous attendre à un panneau FHD+ OLED de 6,4 pouces, un SoC Exynos 9611, jusqu’à 6 Go de RAM, jusqu’à 128 Go de stockage et une batterie de 6 000 mAh avec une charge de 15 W. Le Galaxy M21 (et donc l’édition 2021) propose également une triple caméra arrière, dotée d’un capteur principal de 48 MP, d’un objectif ultra-large de 8 MP et d’un capteur de profondeur de 5 MP. Un capteur 20MP gère les selfies et les appels vidéo.

Il est dommage que nous ne voyions pas d’améliorations comme un meilleur chipset, car l’Exynos 9611 utilise toujours des cœurs de processeur Cortex-A73 et Cortex-A53 beaucoup plus anciens ainsi que des graphiques MP3 Mali-G72 vieillissants. Sinon, cela semble toujours être une proposition budgétaire solide mais peu spectaculaire en 2021.

Il n’y a pas de mot sur les prix, mais le modèle original a été lancé à environ Rs 13 000 (~ 174 $), nous nous attendons donc à un prix similaire pour le Galaxy M21 2021 Edition.