Samsung Galaxy M21 2021 Edition lancé en Inde pour affronter Redmi Note 10, Narzo 30 : tout savoir

Samsung lance aujourd’hui le téléphone économique Galaxy M21 2021 Edition en Inde avec un prix de départ de Rs 12 499. Il s’agit d’une suite au Galaxy M21 original de l’année dernière. Il sera disponible en deux configurations, 4 Go/64 Go et 6 Go/128 Go. À son prix, le Galaxy M21 2021 Edition concurrencera des téléphones comme le Redmi Note 10, le Realme 8 et le Realme Narzo 30.

Prix ​​et disponibilité du Galaxy M21 2021 Edition

L’édition M21 2021 est au prix de Rs 12 499 pour une variante avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage vous coûtera Rs 14 499. Le téléphone sera disponible lors de l’événement de vente promotionnelle Prime Day d’Amazon India à partir du 26 juillet (12h). Il devrait être disponible via les magasins Samsung en ligne et hors ligne en Inde.

Spécifications et fonctionnalités du Galaxy M21 2021 Edition

En parlant de spécifications, l’édition M21 2021 dispose d’un écran Super AMOLED 1080p de 6,4 pouces avec l’encoche de style goutte d’eau Infinity-U de Samsung, identique à son prédécesseur. Le téléphone est alimenté par le processeur interne Exynos 9611 de Samsung, associé à jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage, extensible jusqu’à 512 Go via une carte micro-SD. Contrairement au M21 de l’année dernière, son modèle 2021 exécute le logiciel One UI Core basé sur Android 11. Il s’agit d’un logiciel réservé aux offres d’entrée de gamme de l’entreprise.

Sous le capot, l’édition M21 2021 dispose d’une batterie importante de 6 000 mAh avec une charge rapide de 18 W via USB Type-C.

Côté optique, le téléphone est livré avec trois caméras à l’arrière. Il y a un appareil photo principal 48MP amélioré avec le capteur ISOCELL GM2 de Samsung, un ultra grand-angle 8MP avec un champ de vision de 123 degrés et un autre appareil photo de profondeur 5MP. À l’avant, il dispose d’un appareil photo 20MP.

Le lancement du Galaxy M21 2021 Edition India suit de près le lancement du Galaxy M32 et du Galaxy F22.

