Samsung Galaxy M32 5G avec MediaTek Dimensity 720 SoC lancé en Inde : spécifications, prix et tout ce qu’il faut savoir

La société propose le Galaxy M32 5G en deux variantes de couleur – Sky Blue et Slate Black

Le géant sud-coréen de l’électronique Samsung a lancé le smartphone Galaxy M32 5G sur le marché indien. La société a positionné le téléphone comme une offre 5G de niveau intermédiaire.

Alimenté par un processeur SoC MediaTek Dimensity 720 octa-core, le Galaxy M32 5G comprend une configuration de caméra quad-arrière. Bien que l’appareil dispose d’un écran à encoches, il est entouré de cadres épais, en particulier en bas. Le Galaxy M32 prend en charge 12 bandes 5G et intègre la sécurité Knox exclusive de Samsung.

Samsung a fixé le prix du Galaxy M32 5G à Rs 20 999 pour la variante de stockage de 6 Go de RAM et 128 Go. Une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage vous coûtera Rs 22 999. La société propose le Galaxy M32 5G en deux variantes de couleur – Sky Blue et Slate Black. Le téléphone sera mis en vente à partir du 2 septembre sur Samsung.com, Amazon, les principaux portails en ligne et certains magasins de détail.

Le téléphone double SIM fonctionne sous Android 11 avec OneUI 3.1 de la société en plus. Le Galaxy M32 5G est livré avec un écran HD+ TFT Infinity-V de 6,5 pouces. Il est alimenté par le SoC MediaTek Dimensity 720 octa-core. Le stockage intégré de 128 Go peut être étendu jusqu’à 1 To via une carte microSD.

La principale caractéristique de la caméra quad-arrière du Galaxy M32 5G est le capteur principal de 48 mégapixels, qui est accompagné d’un autre capteur de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand angle. La configuration de l’appareil photo comprend également un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un tireur macro de 2 mégapixels. La caméra frontale comprend un tireur selfie de 13 mégapixels dans l’encoche pour des photos et des vidéos nettes.

Les options de connectivité du téléphone incluent 5G, Bluetooth, Wi-Fi et GPS. Il dispose également d’un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté. Le Galaxy m32 5G contient une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 15 W.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.