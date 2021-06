Samsung Galaxy M32 : un téléphone de milieu de gamme fluide et multitâche, parfait pour regarder en frénésie

Le téléphone est disponible en deux couleurs attrayantes : noir et bleu clair.

Lorsqu’un consommateur achète un téléphone mobile en ligne ou hors ligne, la confiance dans la marque est un déterminant clé pour influencer la décision d’achat, pour la simple raison qu’un utilisateur ne veut pas se retrouver avec un appareil indigne et se rendre fréquemment au service client. center etc. Samsung, la plus grande marque indienne de smartphones et d’électronique grand public, est un gagnant infaillible lorsqu’il s’agit de gagner le cœur des consommateurs. Ses produits sont de premier ordre, l’entreprise possède le plus grand réseau de vente au détail et de distribution du pays, le service client est très rapide et efficace. Comme Dipesh Shah, MD, Samsung R&D Institute, Bengaluru, l’a dit à cet examinateur lors d’une récente interaction, « Dans le cadre de notre ADN, nous sommes toujours à l’écoute des consommateurs.

Couper pour présenter. Samsung a présenté le Galaxy M32, un téléphone mobile intelligent, élégant et ultra-rapide. Nous examinons cet appareil depuis quelques jours, il est assez solide dans la main, son prix est compétitif et ses performances sont correctes. Il existe ici deux variantes de mémoire: 4 Go + 64 Go et 6 Go + 128 Go au prix de Rs 14 999 et Rs 16 999 respectivement. Le téléphone est disponible en deux couleurs attrayantes : noir et bleu clair.

Le Galaxy M32 est livré avec un écran attrayant FHD+ Super AMOLED Infinity-U de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour la diffusion de contenu, les appels vidéo et la participation à des cours en ligne. Le mode haute luminosité de 800 nits offre une très bonne expérience visuelle immersive, même en plein soleil. Le taux de rafraîchissement dynamique de 90 Hz offre une durée de flou de mouvement plus courte en minimisant l’image rémanente dans la transition d’affichage et un MPRT (Motion Picture Response Time) plus court qui permet un affichage plus rapide et fluide. L’écran est protégé par Corning Gorilla Glass 5 qui empêche les rayures et la casse. Le Galaxy M32 prend également en charge Dolby Atmos lors de l’utilisation d’écouteurs pour un effet de son surround.

Alimenté par le processeur avancé Octa-Core Mediatek Helio G80, le Galaxy M32 offre des performances rapides et un multitâche fluide lors de la navigation ou de l’utilisation de plusieurs applications. Le téléphone est équipé d’une batterie monstre de 6000 mAh ayant suffisamment de puissance pour alimenter vos séances de frénésie toute la journée et la nuit. Il prend en charge la charge de 25 W et est livré avec un chargeur rapide de 15 W intégré qui vous permet de passer la journée sans avoir à vous soucier des charges fréquentes.

Du côté de la caméra, nous examinons une configuration polyvalente de quatre caméras de 64 MP avec une caméra frontale de 20 MP pour prendre des selfies clairs et lumineux. À l’arrière, il y a l’appareil photo principal de 64 MP et l’appareil photo ultra-large de 8 MP qui permettent aux consommateurs de capturer de bons paysages avec un champ de vision de 123 degrés similaire à celui de l’œil humain. L’objectif macro 2MP fait un excellent travail en prenant des gros plans détaillés jusqu’à la texture. Si vous passez en mode profondeur, l’appareil photo 2 MP prend de superbes portraits avec mise au point en direct. Le Galaxy M32 est également livré avec une multitude de modes d’appareil photo tels que Hyperlapse, Slow motion, Food Mode, Pro mode et AR zone qui permettent aux consommateurs de s’exprimer comme jamais auparavant.

Points clés à retenir : La série Galaxy M a été un énorme succès sur le marché indien, principalement parce qu’il s’agit d’appareils fluides, rapides et réactifs et le meilleur, c’est qu’ils ne coûtent pas une bombe. Le M32 est un concurrent sérieux dans le segment milieu de gamme. Il a l’air net, fonctionne bien, a une autonomie solide et offre une excellente expérience utilisateur à un prix attractif. Hautement recommandé.

CARACTÉRISTIQUES

Affichage : écran FHD+ Super AMOLED de 6,4 pouces

Processeur : Mediatek Helio G80

Système d’exploitation : Android 11 (une interface utilisateur 3.1)

Mémoire et stockage : 4/6 Go de RAM, 64/128 Go de stockage

Appareil photo : 64+8 MP (ultra-large) 2 MP (macro) +2 MP (profondeur) ; 20MP (avant)

Batterie: batterie 6000mAh, support de charge rapide 25W

Prix ​​public estimé : Rs 14 999 (4 Go + 64 Go), Rs 16 999 (6 Go + 128 Go)

