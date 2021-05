Samsung Galaxy M42 5G: plus de puissance et de vitesse à portée de main

Allumé, le Galaxy M42 5G vous surprendra par sa vitesse et sa puissance.

De nos jours, une longue durée de vie de la batterie est devenue un facteur déterminant pour tout achat de téléphone mobile. Écoutez toute conversation entre jeunes amis des gadgets et vous constaterez que l’abréviation mAh (milliampère-heure) mentionnée sur les fiches techniques est férocement discutée, en plus d’autres choses telles que les appareils photo, les fonctionnalités de l’IA, etc. Une grande autonomie de la batterie est préférée par ceux qui jouent beaucoup, écoutent de la musique sans fin, regardent beaucoup de films. C’est pourquoi les fabricants de combinés proposent des batteries haute capacité qui durent généralement deux jours d’utilisation modérée; si plus que cela, encore mieux.

Les téléphones mobiles Samsung Galaxy M Series ont été extrêmement populaires parmi les jeunes d’ici; ce sont des acheteurs très exigeants et leurs connaissances, leurs recherches et leur évaluation de la technologie et des appareils sont assez évoluées. Le Galaxy M42 5G est le premier appareil 5G de milieu de gamme de la société qui a été introduit récemment et nous en avons un à examiner.

Alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 750G, le Galaxy M42 5G est destiné aux milléniaux avertis en technologie et aux consommateurs de la génération Z qui mènent une vie trépidante. Le Galaxy M42 5G est également le premier téléphone Galaxy M à proposer Samsung Pay, le service de paiement mobile sécurisé et facile à utiliser de Samsung. Le Galaxy M42 5G est également livré avec Samsung Knox, la puissante plate-forme de sécurité mobile de Samsung.

Tout d’abord, les prouesses de la batterie du téléphone. Le Galaxy M42 5G est livré avec une énorme batterie de 5000 mAh et un chargeur rapide de 15 W intégré qui vous permet de conquérir jour et nuit sans avoir à vous soucier des charges fréquentes. Le téléphone offre 36 heures d’autonomie en conversation, 22 heures de navigation sur Internet et 34 heures de lecture vidéo sur une seule charge afin que vous puissiez faire ce que vous aimez sans ralentir.

Le Galaxy M42 5G arbore un écran sAMOLED Infinity-U attrayant de 6,6 pouces pour une expérience visuelle immersive.Faites-moi confiance, c’est un délice pour les amateurs de frénésie qui apprécient leur contenu préféré en déplacement. Le téléphone a également une conception unique de points de prisme avec une finition brillante riche. L’appareil est élégant et d’une épaisseur de seulement 8,6 mm avec un design 3D moderne et un motif en couches offrant une prise en main confortable. Il est disponible dans les couleurs Prism Dot Black et Prism Dot Grey et est au prix de Rs 21 999 pour la variante 6 Go + 128 Go (notre unité d’essai) et Rs 23 999 pour la variante 8 Go + 128 Go.

Allumé, le Galaxy M42 5G vous surprendra par sa vitesse et sa puissance. Alimenté par le Qualcomm Snapdragon 750G, cet appareil de la série M garantit des performances à haute vitesse. Le processeur 5G puissant et efficace du Galaxy M42 5G se traduit par des performances rapides, un multitâche fluide et une consommation d’énergie réduite lors de la navigation ou de l’utilisation de plusieurs applications. Pour les joueurs, il existe Game Booster et Frame Booster qui offrent des performances de jeu avancées et une expérience de jeu sans décalage.

Passant aux caméras, le Galaxy M42 5G arbore une configuration à quatre caméras. Le capteur principal ISOCELL GM2 48MP sur la caméra arrière a une résolution effective de 6000 x 8000 pixels pour produire une véritable sortie 48MP qui est claire et riche en détails. La configuration de la caméra arrière comprend un objectif ultra-large 8MP qui permet de capturer des paysages visuellement attrayants avec un champ de vision de 123 degrés tandis que l’objectif macro 5MP prend des photos en gros plan avec de très bons détails. La caméra de profondeur 5MP brouille l’arrière-plan et permet aux utilisateurs de prendre de bons portraits. La caméra arrière prend également en charge l’enregistrement vidéo HDR et 4K à 30 ips.

L’appareil photo du Galaxy M42 5G est équipé de nombreuses fonctionnalités, notamment la prise unique qui vous offre plusieurs sorties photo et vidéo en un seul clic, le mode nuit, l’hyperlapse, le super-ralenti, l’optimiseur de scène et la détection des défauts. Le téléphone est également livré avec une caméra frontale de 20MP avec “ mise au point selfie ” pour des selfies haute résolution.

Points clés à retenir: Le Galaxy M42 5G est un téléphone élégant, léger et magnifiquement conçu qui plaira instantanément à l’œil. Au cours de mon utilisation, il est apparu comme un appareil astucieux. Son interface utilisateur est un jeu d’enfant, la qualité de la caméra est excellente et la qualité des appels est nette et claire aux deux extrémités. Naviguer sur Internet sur cet appareil, regarder des vidéos, etc., fonctionne très bien sur ce téléphone. Et, à un moment où une bonne autonomie de la batterie est au sommet de l’esprit, le Galaxy M42 5G vous donnera facilement assez de puissance pour le multitâche de haut niveau, l’observation excessive, etc. Un téléphone de grande valeur, à considérer.

CARACTÉRISTIQUES

Affichage: 6,6 pouces HD + Super AMOLED Infinity-U

Processeur: Snapdragon 750G octacore

Système d’exploitation: Android 11 (une interface UI 3.1)

Caméra: (arrière) True 48 + 8 (ultra-large) 5MP (macro) + 5MP (profondeur); 20MP (avant)

Mémoire et stockage: 6/8 Go de RAM, 128 Go de stockage interne (extensible jusqu’à 1 To)

Batterie: 5000mAh, charge rapide 15W

Prix ​​public estimé: Rs 21 999 (6 Go + 128 Go), Rs 23 999 (8 Go + 128 Go)

