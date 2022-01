Samsung Galaxy Note 20, avec crayon et 256 Go à moitié prix : prenez-le pour 430 euros de moins que la normale | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le Samsung Galaxy Note 20 est doté d’un grand écran de 6,7 pouces et du S-Pen, le stylet numérique de Samsung, vous permettant d’écrire, de dessiner et de l’utiliser comme télécommande lorsque vous en avez besoin.

Si vous aimez les gros mobiles, parce que l’écran est important et pouvoir regarder toutes sortes de vidéos sur votre smartphone est important pour vous, vous avez l’une des meilleures opportunités dans cette offre Amazon qui ne durera pas longtemps.

Vous pouvez obtenir un Samsung Galaxy Note 20 avec 256 Go de stockage en vente pour seulement 529 euros sur Amazon.

C’est l’un des produits phares de Samsung en ce moment, avec un écran AMOLED spectaculaire et un appareil photo comparable à peu de concurrents.

Nous parlons de l’un des meilleurs grands téléphones Samsung qui bénéficie désormais d’une remise exclusive de 45%, c’est-à-dire Cela vous coûtera 430 euros de moins qu’il ne devrait.

C’est aussi la version standard du Galaxy Note 20, il a donc une connectivité avec les réseaux 4G et 256 Go de stockage, la capacité minimale bien que vous puissiez l’augmenter à l’aide de une carte microSD jusqu’à 1 To.

Samsung Galaxy Note 20 a un Écran Super AMOLED de 6,7 pouces et un processeur ultrarapide Samsung Exynos 990. Il dispose également de 8 Go de RAM.

Il dispose également d’un système de caméra de très haute qualité, avec un capteur principal de 12 mégapixels, un téléobjectif de 64 mégapixels capable de zoomer 3x, un grand angle de 12 mégapixels et une caméra frontale de 10 mégapixels.

Nous avons testé les nouveaux Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra, qui offrent des fonctionnalités et des applications pour les étudiants et les professionnels et un appareil photo pour les créateurs de contenu.

Chez ComputerHoy.com, nous avons analysé en détail le Samsung Galaxy Note 20 Ultra, son grand frère avec qui il a beaucoup en commun.

Vous pouvez utiliser le stylo numérique S-Pen pour écrire des notes à main levée quand vous le souhaitez, vous pouvez même l’utiliser pour faire des dessins ou comme télécommande pour des présentations ou pour prendre des photos à distance.

Si vous souhaitez profiter de cette offre, sachez que vous avez ce Galaxy Note 20 4G de 256 Go pour 529 euros chez Amazon.

