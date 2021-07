Samsung Galaxy Note 21 est remplacé par le Galaxy Z Fold 3, confirme l’exécutif

Le Samsung Galaxy Note 21 ne sera pas lancé le 11 août comme certains s’y attendent, mais les dirigeants de Samsung taquinent officiellement les téléphones pliables qui prendront sa place chez Samsung Unpacked : le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3.

« Je suis ravi de dire que notre troisième génération d’appareils pliables ouvrira de nouvelles capacités multitâches incroyables et une durabilité améliorée pour encore plus de personnes dans le monde », a déclaré TM Roh, président et responsable des communications mobiles de Samsung dans un article de blog aujourd’hui.

Taquinant le tout premier stylet S Pen conçu pour les téléphones pliables, Roh vient de confirmer que le Samsung Galaxy Note 21 ne se présentera pas à l’événement de lancement de cette année, mettant le clou dans le cercueil avec cette phrase : « Au lieu de dévoiler un nouveau Galaxy Note cette fois-ci, nous allons encore élargir les fonctionnalités de Note bien-aimées à davantage d’appareils Samsung Galaxy.”

Il s’agit de la plus grande confirmation officielle que Samsung dévoilera le Fold 3 et le Flip 3 le 11 août sur son Samsung Unpacked et que le S Pen sera compatible avec le Fold 3 et perpétuera l’héritage de la série Note.

Samsung Unpacked se tiendra virtuellement à 10h EDT / 7h PDT / 15h BST (ou 12h le 12 août à AEST). TechRadar vous dirigera bien sûr vers le flux en direct Samsung Unpacked au début du mois prochain.

La vision de Samsung pour un futur téléphone pliable

Roh ne nomme jamais ouvertement le Galaxy Z Fold 3 ou le Z Flip 3 dans l’aperçu de 800 mots des appareils pliables de troisième génération de Samsung, mais nous avons vu suffisamment de fuites pour savoir ce qui s’en vient. Cela ne fait que confirmer toutes les rumeurs.

Il offre un aperçu de l’endroit où Samsung consacre son temps et ses ressources à essayer de rendre les téléphones pliables plus courants. Plus précisément, il met en évidence le travail avec Microsoft et Samsung sur l’écosystème d’applications et le système d’exploitation pour téléphones pliables afin de tirer parti des tailles d’écran multiples et changeantes, lorsque vous ouvrez et fermez le téléphone et que vous le placez en mode Flex.

“Nous avons aligné encore plus d’applications partenaires qui tirent le meilleur parti du format dépliable polyvalent”, a déclaré Roh. “Des appels vidéo optimisés mains libres avec Google Duo et regarder des vidéos en mode Flex sur YouTube au multitâche dans Microsoft Teams, notre écosystème pliable offrira une multitude d’expériences transparentes et optimisées.”

Il ne s’agit donc pas seulement de matériel, mais de logiciels axés sur le pliage où Samsung essaiera de lancer les téléphones pliables. Samsung travaille sur une collaboration similaire avec Google en ce qui concerne les montres intelligentes, et son interface One UI Watch devrait être lancée dans la Galaxy Watch 4 aux côtés des Z Fold 3 et Z Flip 3 le 11 août.

L’accord de reprise deux pour un de Samsung

Même si Samsung n’a pas officiellement annoncé l’existence des Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, ni leurs dates de sortie respectives, il propose déjà une promotion d’échange anticipée avant le 11 août.

Le plus intéressant est le fait que, grâce au programme Réserver maintenant de Samsung, vous pouvez échanger deux appareils (des smartphones aux tablettes en passant par les appareils portables) contre le prix final d’un nouvel appareil Galaxy. C’est rare parmi les programmes d’échange, d’après ce que nous avons vu.

Il se vante également qu’il offrira les valeurs de reprise instantanée en ligne les plus élevées (c’est assez normal à dire) et que si vous réservez cette offre, vous obtiendrez un crédit de reprise supplémentaire de 100 $ – et bien sûr, les petits caractères dit que cet accord se termine le 10 août. Samsung lance également les 12 premiers mois de Samsung Care+ (jusqu’à une valeur de 155 $) et une mystérieuse “offre spéciale supplémentaire sur les produits Galaxy lors de la précommande”.