Samsung Galaxy S20 FE 5G sera lancé en Inde fin mars

Samsung relancera le Galaxy S20 FE en Inde, alimenté par un chipset Qualcomm.Le téléphone sera également doté de l’intelligence du réseau 5G.Les ventes commenceront le 30 mars.

Lorsque le Samsung Galaxy S20 FE a été lancé dans le monde à la fin de l’année dernière, l’Inde a raté la version 5G Qualcomm. Au lieu de cela, le pays n’a reçu que le modèle 4G Exynos avec peu d’espoir que la variante 5G suive également. Aujourd’hui, près de six mois plus tard, le Galaxy S20 FE 5G est lancé en Inde.

Samsung a confirmé ses plans dans un tweet. Le nom du chipset Snapdragon n’est pas mentionné, mais nous serions surpris si ce n’était pas le Snapdragon 865 utilisé sur les modèles 5G mondiaux. Étant donné qu’il y a encore des rumeurs d’un lancement du Galaxy S21 FE plus tard cette année, nous doutons que Samsung opterait pour le Snapdragon 888 dans ce modèle particulier.

Outre l’intelligence de la 5G, la variante Snapdragon devrait offrir des performances de jeu améliorées par rapport à l’Exynos 990. Mais au-delà de cela, rien d’autre ne différencie les versions 4G et 5G sur papier. Le matériel marketing suggère cependant qu’il pourrait y avoir une version limitée des coloris. Seules trois nuances, à savoir Cloud Navy, Cloud Lavender et Cloud Mint, sont incluses dans le rendu.

Pour Samsung, le lancement peut être une réaction au flux de téléphones 5G phares à petit budget arrivant dans le pays. Le OnePlus 9R et le Vivo X60 me viennent à l’esprit. Le pays devrait également accueillir prochainement la série Xiaomi Mi 11. Alors que la compression des semi-conducteurs se poursuit, la relance d’un produit existant avec des chipsets plus anciens est un moyen facile pour Samsung de s’établir également sur le segment de marché.

En ce qui concerne la disponibilité, les utilisateurs en Inde n’ont pas besoin d’attendre trop longtemps pour en attraper un. Les ventes du Samsung Galaxy S20 FE 5G commenceront le 30 mars. Il n’y a pas encore d’informations sur les prix, mais compte tenu du 4G Galaxy S20 FE lancé à Rs 49 999 (~ 688 $), il est possible que la variante 5G franchisse la barre des 50 000 Rs.