Samsung Galaxy S20 FE et S10 sont les derniers à obtenir la mise à jour Android 12 avec One UI 4

Le déploiement fulgurant de Samsung se poursuit à un rythme soutenu

Samsung l’a tué avec des mises à jour rapides du système d’exploitation ces dernières années, et ce n’est pas différent avec Android 12. Dans sa tentative d’obtenir l’excellent One UI 4 sur autant de téléphones que possible, le plus rapidement possible, le processus de déploiement a maintenant atteint les séries Galaxy S20 FE et Galaxy S10. Cela survient juste après que Samsung ait commencé à remplacer le S20 et le Note 20 par la dernière version d’Android – la société coréenne ne montre aucun signe de ralentissement, ce qui est une excellente nouvelle pour ses clients.

Tel que rapporté par les développeurs XDA, Samsung a initialement estimé une version 2022 pour One UI 4 sur le S20 FE d’un an et le S10 de deux ans, donc cette première mise à jour est une belle surprise de vacances pour les propriétaires des deux appareils.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Le Galaxy S10 mondial (SM-G97xF) – c’est le modèle Exynos 4G – a commencé à recevoir la version du firmware G97xFXXUEGULB en Allemagne et en Suisse, y compris le correctif de sécurité de décembre ainsi que tous les goodies Android 12/One UI 4.0. Pendant ce temps, la version du firmware G781BXXU4DUL9 a été repérée sur le Galaxy S20 FE (SM-G781B – Exynos, 5G), mais jusqu’à présent uniquement en Suisse. En supposant qu’il n’y ait aucun problème, nous pouvons nous attendre à ce que le déploiement de la mise à jour soit étendu à d’autres pays.

Il est probable que nous verrons bientôt la mise à jour Android 12 arriver sur le Galaxy Note 10, car ce téléphone a reçu des versions bêta à peu près en même temps que le Galaxy S10. Étant donné que ces téléphones ont quelques années, c’est un travail très impressionnant de Samsung.

Vous pouvez vérifier si le nouveau firmware est disponible pour votre appareil Galaxy en vous rendant sur Réglages > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Croisons les doigts, mais si vous ne le voyez pas encore, vous ne devriez pas avoir à attendre trop longtemps.

Le rendu de presse fuite du Galaxy S22 Ultra montre le prochain produit phare de Samsung dans ses moindres détails

Le S Pen est de retour, bébé

Lire la suite

A propos de l’auteur

Scott Scrivens (1434 articles publiés)



Rédacteur en chef britannique senior — Mon intérêt pour Android a commencé avec le magnifique Nexus 4 et le Jelly Bean moins laid qu’avant. En ce moment, je regarde probablement Black Books, je joue au football (football) ou j’écoute Answer Code Request.

Plus de Scott Scrivens