Samsung Galaxy S21 à moitié prix, 40% de réduction sur iPhone 12 mini et plus en vente Telstra Day

Telstra Day a débarqué avec des offres vraiment époustouflantes sur les smartphones Samsung et Apple, ainsi qu’un iPad Air à prix réduit pour ceux qui recherchent une nouvelle tablette.

La plus importante des remises voit le combiné phare Samsung Galaxy S21 réduit de 50%, avec cette offre à moitié prix le ramenant à seulement 624 AU $. Il y a aussi 30% de réduction sur le Galaxy S21 Ultra si vous recherchez quelque chose d’un peu plus puissant, ou ceux qui recherchent une option économique peuvent économiser 30% sur le Samsung Galaxy S20 FE ou le Galaxy A32 5G.

Quant à Apple, vous pouvez économiser 40 % sur l’iPhone 12 mini déjà abordable – une excellente option pour ceux qui recherchent la dernière expérience Apple sans avoir besoin d’un écran géant – et une remise de 20 % sur le dernier iPad Air (4e -gen) constitue l’une des meilleures remises que nous ayons vues sur cette tablette en particulier à ce jour.

Il n’est pas non plus nécessaire d’associer l’un de ces produits à un plan Telstra pour bénéficier de la remise du magasin Telstra, car chaque appareil en vente peut être acheté directement avec la remise appliquée à la caisse.

Les offres sont en ligne toute la journée du 2 septembre (ou jusqu’à épuisement des stocks) mais, comme son nom l’indique, le Telstra Day ne dure qu’une seule journée, alors soyez rapide si vous souhaitez faire une bonne affaire !

Samsung Galaxy S21 (128 Go) | 1 248 AUD 624 AU $ (économisez AU$624)

Si vous recherchez le dernier produit phare d’Android de Samsung, économiser 50% sur le Galaxy S21 est aussi bon que vous obtiendrez en ce moment. Ce combiné améliore le S20 tout en en faisant une option plus abordable, offrant des spécifications puissantes, un appareil photo polyvalent et un design haut de gamme. Vous pouvez également obtenir le modèle de 256 Go pour 672 AU $ plutôt que les 1 344 $ AU habituels.Voir l’offre

Apple iPhone 12 mini (64 Go) | 1 199 AU $ 719,40 $ AU (économisez 479,60 $ AU)

Pour l’amateur d’iPhone qui préférait les modèles plus petits et antérieurs, l’iPhone 12 mini est un excellent moyen d’obtenir toute la dernière puissance (et les capacités 5G) d’Apple sans avoir besoin d’un appareil énorme. Idéal pour une utilisation à une main et pour se glisser dans les poches, cette option abordable est encore moins chère grâce à sa remise de 40%.View Deal

Apple iPad Air 64 Go (4e génération) | 1 099 AU$ 879 AU $ (économisez 220 AU$)

Le dernier iPad Air bouleverse un peu la formule, avec un superbe design tout écran, une énorme augmentation de puissance et toute une série d’autres améliorations de la qualité de vie par rapport à son prédécesseur qui projettent la gamme dans le futur. Bien que la remise de 20 % ne soit pas aussi importante que les téléphones le voient le jour de Telstra, c’est toujours l’une des meilleures remises que l’iPad Air a reçues à ce jour.Voir l’offre

Samsung Galaxy S21 Ultra (128 Go) | 1 848 AUD 1 293 AU$ (économisez 554,40 $ AU)

Si le combiné phare principal S21 vous semble bien, mais que vous avez simplement besoin d’encore plus de puissance, d’un meilleur appareil photo et d’un écran plus grand, l’Ultra est idéal. Il s’agit du premier téléphone Samsung de la gamme principale à prendre en charge le S Pen (autrefois exclusif à la gamme Note), il s’agit donc d’une excellente option pour l’utilisateur expérimenté, et la remise de 30 % rend le prix autrement élevé beaucoup plus acceptable.Voir l’offre

Samsung Galaxy S20 FE (128 Go) | 999 AU $ 699,30 $ AU (économisez 299,70 $ AU)

Dans l’autre sens par rapport au puissant combiné Ultra ci-dessus, la Fan Edition (FE) du Samsung Galaxy S20 est un excellent moyen d’obtenir une expérience phare premium dans un package beaucoup plus abordable. Cela réduit certains angles – certaines des conceptions et des coupes de batterie ne sont pas aussi haut de gamme ici – mais le prix bas, associé à une remise supplémentaire de 30 %, le rend particulièrement attrayant.View Deal

Samsung Galaxy A32 5G (128 Go) | 480 $ AU 336 AU $ (économisez AU$144)

L’un des smartphones de milieu de gamme les plus abordables de Samsung, l’A32 est un excellent moyen d’obtenir un combiné compatible 5G pour une fraction du prix de la gamme phare. Une grande autonomie de la batterie, un écran AMOLED et des performances de caméra puissantes font de ce milieu de gamme un excellent interprète dans l’ensemble, et la remise supplémentaire de 30 % sur son prix déjà bas signifie que vous pouvez obtenir des technologies de pointe pour des cacahuètes.Voir l’offre