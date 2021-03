Samsung Galaxy S21 FE: 5 choses que nous voulons voir

Crédit: David Imel / Autorité Android

En 2020, le Samsung Galaxy S20 FE (qui signifie «Fan Edition») nous a tous surpris par sa qualité. En fait, c’était tellement bon qu’il a fini par repartir avec notre prix 2020 Best of Android Editor’s Choice. Avec ce genre de pedigree derrière le téléphone, il n’est pas surprenant que nous soyons très enthousiasmés par le Samsung Galaxy S21 FE.

Le problème auquel Samsung est confronté cette année est l’existence du Galaxy S21 ordinaire. C’est seulement 100 $ de plus que le Galaxy S20 FE et offre de nombreuses spécifications très similaires. Il est possible que Samsung se soit peint dans un coin et que le Galaxy S21 FE puisse devenir simplement un Galaxy S21 avec seulement des changements très subtils.

Avec tout cela à l’esprit, nous avons pensé rassembler les choses que nous voulons le plus voir dans le Samsung Galaxy S21 FE. Ci-dessous, vous trouverez nos cinq grands souhaits. Gardez à l’esprit que ceux-ci ne sont basés sur aucune rumeur ou information d’initié – il ne s’agit que d’une liste de souhaits faite par les fans de smartphones. De plus, nous gardons cette liste réaliste. Demander le retour de la prise casque, par exemple, ne vaut pas la peine, car cela ne revient certainement pas.

Gardez la caméra trifecta

L’une des plus grandes choses qui séparent les appareils axés sur le budget des produits phares est ce que nous appelons le trifecta de la caméra. Le trifecta est un objectif principal de haute qualité, un objectif grand angle et une sorte de téléobjectif. Souvent, les marques abandonnent le téléobjectif et en entassent un certain nombre d’autres – macro, chromatique, monochrome, profondeur, etc.

Le Galaxy S20 FE, cependant, a gardé le trio, et nous espérons voir la même chose dans le Samsung Galaxy S21 FE. Certes, Samsung aurait probablement besoin de baisser la qualité des capteurs. Par exemple, il pourrait offrir une version plus ancienne / plus faible du grand angle du Galaxy S21 (Sony IMX563) pour aider à réduire les coûts. Le téléobjectif pourrait bénéficier du même traitement. Nous serions d’accord avec ça.

Ce que nous ne voulons pas voir, c’est que le téléphone atterrit avec un objectif astucieux ou, pire encore, deux des lentilles fantaisistes pour lui donner l’air de qualité, mais pas la substance. La caméra trifecta, s’il vous plaît – ni plus, ni moins.

Ne lésinez pas sur le processeur

Le Galaxy S20 FE était livré avec le même processeur que ses frères et sœurs plus chers: le Qualcomm Snapdragon 865. C’était probablement la caractéristique de spécification la plus excitante du Galaxy S20 FE, en particulier parce que le modèle 5G dans toutes les régions a opté pour le même silicium Qualcomm et non une puce Exynos interne de qualité inférieure.

Cette année, avec le Samsung Galaxy S21 FE, nous ne sommes pas si sûrs qu’il viendrait avec le même processeur que le Galaxy S21, le Qualcomm Snapdragon 888. D’une manière ou d’une autre, Samsung va devoir rendre le Galaxy S21 FE plus faible que le Galaxy S21 sans sacrifier autant qu’il appartiendrait à la famille Galaxy A à budget limité. Un moyen simple de le faire serait de se débarrasser du Snapdragon 888 et de le remplacer par autre chose, comme le Snapdragon 870.

Honnêtement, nous serions d’accord avec ça. Évidemment, nous aimerions voir ce téléphone avec un Snapdragon 888, mais tant que Samsung ne descend pas plus bas que le Snapdragon 870 ou ne passe pas à un équivalent Exynos, nous serions heureux. Quelque chose de plus bas et vous pourriez aussi bien obtenir le Galaxy S21, non?

Large choix d’options de couleurs

L’année dernière, le Galaxy S20 FE est venu dans six couleurs amusantes dans le monde entier. C’était agréable de voir Samsung les proposer tous à la fois à presque tout le monde (avec quelques pays exclus, malheureusement). Pendant ce temps, même avec la gamme Galaxy S21, certains coloris ne sont disponibles que dans certaines zones. Cela laisse inévitablement trop d’acheteurs coincés avec les choix habituels: noir, blanc ou gris.

Nous espérons que Samsung proposera à nouveau une large sélection de coloris avec le Samsung Galaxy S21 FE. Nous n’avons même plus besoin de six coloris – quatre seraient parfaits! Tant que le noir, le blanc et le gris ne sont pas trois de ces couleurs. Ces téléphones sont conçus pour les fans, et les fans inconditionnels de Samsung ont prouvé que les éclaboussures de couleur sont hautement souhaitables.

En parlant de couleurs, nous espérons également que Samsung conservera les éléments de conception générale de la gamme Galaxy S21, en particulier le module de caméra à retrait latéral. Les téléphones ont l’air super et nous serions déçus de voir que l’édition Fan n’est pas aussi belle.

Même écran que le Galaxy S21

L’écran est l’une des spécifications les plus surprenantes du Galaxy S20 FE de l’année dernière. Il offrait un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur un panneau OLED 1080p. Certes, il s’agissait d’un déclassement par rapport à l’écran du Galaxy S20 vanille, qui était de 1440p. C’était toujours agréable de voir une telle qualité sur un téléphone à 700 $, cependant.

Comme mentionné précédemment, Samsung doit réduire les spécifications du Galaxy S21 pour rendre le Galaxy S21 FE moins cher. Cependant, nous espérons que l’entreprise ne sacrifiera pas l’affichage pour que cela se produise. Dans l’état actuel des choses, l’affichage du Galaxy S21 vanille est fondamentalement le même que celui du Galaxy S20 FE – 1080p, taux de rafraîchissement de 120 Hz, HDR10 +, etc. question.

Maintenant, il y a encore des moyens pour Samsung de couper les coins ronds ici. Par exemple, il n’est pas nécessaire de couvrir l’avant du S21 FE avec Gorilla Glass Victus. Nous espérons juste que cela ne coupera pas trop ou, encore une fois, les acheteurs pourraient tout aussi bien acheter un Galaxy S21 ou même le Galaxy S20 FE.

Le même prix que l’année dernière (ou moins)

Samsung Galaxy S20 FE

Ce que nous avons répété à maintes reprises ici, c’est à quel point il sera difficile pour Samsung de rendre le Galaxy S21 FE plus faible que le Galaxy S21 sans tomber sur le territoire du Galaxy A. Cela vaut également pour les prix.

À 799 $, le Galaxy S21 ne coûte que 100 $ de plus que le Galaxy S20 FE. Pour être franc, un Galaxy S21 FE qui coûte plus de 700 $ serait DOA. Après tout, si cela coûte 749 $, pourquoi n’obtiendriez-vous pas la vraie affaire? Samsung doit garder les mêmes prix que l’année dernière – ou aller encore plus bas, peut-être à 649 $ ou même 599 $.

Nous n’avons aucune idée de la façon dont Samsung ferait cela sans supprimer les fonctionnalités de base de la série Galaxy S. S’il essaie de supprimer la charge sans fil, par exemple, cela compterait-il même comme un appareil de niveau Galaxy S? Qu’en est-il de la classification IP ou du trifecta de caméra mentionné précédemment? La société s’est vraiment peinte dans un coin ici, et nous ne pouvons qu’espérer qu’elle ne gâchera pas la bonne volonté qu’elle a légitimement gagnée l’année dernière avec le Galaxy S20 FE. Ne nous laissez pas tomber, Samsung!

Voilà pour notre liste de souhaits Samsung Galaxy S21 FE! Qu’aimeriez-vous voir du prochain produit phare du budget de Samsung? Répondez à notre sondage ci-dessous et faites-le nous savoir dans les commentaires!

