Samsung Galaxy S21 FE 5G avec puce Exynos 2100 lancé en Inde : spécifications, prix, tout savoir

Samsung a lancé le Galaxy S21 FE en Inde le lundi 10 janvier 2022. Contrairement au S20 FE – qui est l’abréviation de fan edition – son successeur, le S21 FE, est livré avec la 5G uniquement, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de version LTE de ce téléphone. De plus, qu’on le veuille ou non, Samsung lance le S21 FE 5G avec la puce Exynos 2100 en Inde. Le même téléphone est alimenté par la puce Snapdragon 888 de Qualcomm sur des marchés comme les États-Unis.

Le S21 FE 5G arrive après des mois de fuites et de spéculations. Il était également censé être lancé plus tôt, mais des problèmes de chaîne d’approvisionnement mondiale ont apparemment retardé le lancement. À l’approche du lancement de la série Galaxy S22 (cela pourrait être dès février), le timing pourrait jouer un rôle de spoiler pour le S21 FE 5G.

Cela dit, le S20 FE 5G était de loin l’un des meilleurs téléphones lancés par Samsung l’année dernière (en Inde). Par conséquent, il est prudent de supposer que les « fans » espèrent également quelque chose de similaire avec le S21 FE. Il va sans dire que le téléphone aura de gros souliers à remplir.

Prix ​​du Samsung Galaxy S21 FE 5G en Inde, détails de disponibilité

Samsung a lancé le Galaxy S21 FE 5G en Inde au prix de départ de Rs 54 999 pour une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une version avec 256 Go de stockage vous coûtera Rs 58 999. Il sera disponible à partir du 11 janvier 2022 sur Samsung.com, Amazon, les principaux portails en ligne et certains magasins de détail.

Les utilisateurs de cartes bancaires HDFC bénéficieront d’une remise de 5 000 roupies sur l’achat du S21 FE 5G entre le 11 et le 17 janvier.

Spécifications, caractéristiques du Samsung Galaxy S21 FE 5G

Le S21 FE 5G a un design élégant et minimaliste avec un dos en plastique mat doux au toucher et un cadre métallique. L’alignement de la caméra à l’arrière est très semblable à celui du Galaxy 21, c’est-à-dire que Samsung conserve ici l’esthétique de la découpe du contour du S21. Il y a trois caméras, une principale de 12MP, un ultra grand angle de 12MP et un autre téléobjectif de 8MP. Le téléphone est certifié IP68 pour sa résistance à l’eau et à la poussière.

Il dispose d’un écran Dynamic ou LTPO AMOLED 1080p de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité jusqu’à 1200 nits et une découpe perforée. Il abrite une caméra selfie de 32 MP.

Sous le capot, le S21 FE dispose d’une puce Exynos 2100 couplée à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage – ce n’est pas extensible. Le logiciel est One UI 4 basé sur Android 12.

Le S21 FE dispose en outre d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge filaire rapide de 25 W et une charge sans fil de 15 W ainsi qu’une charge sans fil inversée. Cependant, il n’y a pas de chargeur dans la boîte.

