Samsung Galaxy S21 FE apparaît dans un manuel divulgué confirmant sa conception et ses fonctionnalités clés | La technologie

Le Samsung Galaxy S21 FE a fait l’objet de nombreuses fuites ces derniers mois. Maintenant, le nouvel appareil Fan Edition est réapparu avant son introduction, cette fois par le biais d’un manuel d’utilisation divulgué.

C’est attendu, mais tout indique que la présentation du Samsung Galaxy S21 FE approche à grands pas. Comme l’affirment les analystes, la crise des semi-conducteurs qui sévit dans toute la planète frapperait Samsung avec des retards pouvant aller jusqu’à quatre mois, et le nouvel appareil Fan Edition serait l’un de ceux qui seraient touchés.

Les Sud-Coréens avaient prévu de lancer la production en série du Galaxy S21 FE au premier trimestre 2021, mais la pénurie de puces aurait provoqué un retard important, c’est pourquoi le nouveau smartphone n’est pas encore parmi nous.

Cependant, tout indique que l’attente est sur le point de prendre fin et des rumeurs indiquent que le lancement du Galaxy S21 FE est imminent. Il a passé la certification en Chine en juillet dernier et On dit que sa sortie pourrait avoir lieu le 9 septembre bien que sa disponibilité réelle puisse être retardée jusqu’en octobre ou novembre.

Ce qui semble clair, c’est que sa présentation approche à grands pas, puisque les rumeurs liées au terminal se sont intensifiées ces dernières semaines. Désormais, le média spécialisé Sam Mobile a partagé une copie du manuel d’utilisation du Galaxy S21 FE, qui a coulé et est tombé entre leurs mains.

Le document confirme la conception de l’appareil, qui correspond aux rumeurs précédentes. De plus, il révèle des détails qui n’étaient pas apparus dans d’autres rapports, par exemple qu’il aura la certification IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau ou qu’il n’inclura pas le chargeur dans la boîte.

Dans les images, nous pouvons voir un écran Infinity-O qui est dit être un Panneau Super AMOLED de 6,4 pouces avec résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le capteur d’empreintes à ultrasons sera situé sous l’écran.

À l’arrière, nous voyons le système à quatre caméras avec une disposition verticale et le flash LED. Bien que le manuel ne détaille pas les caractéristiques de l’équipement photographique, d’après les fuites précédentes, nous savons qu’il se composera d’un appareil photo principal de 12 Mpx avec OIS, d’un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un téléobjectif de 8 Mpx.

Le manuel divulgué ne contient pas la fiche technique, mais nous les connaissons déjà grâce aux rumeurs ci-dessus. Il est dit que Il y aura deux variantes selon le marché, une avec un processeur Snapdragon 888 et une autre avec Exynos 2100.

La puce sera accompagnée de 6 ou 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage interne. Il disposera d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide à 25 W.

Maintenant, nous ne pouvons qu’attendre que Samsung fasse l’annonce officielle pour savoir si ces rumeurs sont correctes.