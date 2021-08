Samsung Galaxy S21 FE apparaît sur Google Play Console avec les spécifications clés

TL;DR

Le Samsung Galaxy S21 FE est apparu sur la console Google Play. La liste confirme que le téléphone emballerait le chipset Snapdragon 888. Il mentionne également que le Galaxy S21 FE aurait une variante de base de 6 Go de RAM.

Le Samsung Galaxy S21 FE est l’un des téléphones les plus attendus du moment. Samsung a fini de lancer ses téléphones pliables, et le S21 FE représentera très probablement son dernier produit phare de l’année, bien qu’avec un prix plus abordable. De multiples fuites et annonces ont déjà révélé beaucoup de choses sur la conception et les spécifications du Galaxy S21 FE. Nous avons maintenant une confirmation plus officielle que le téléphone est en route avec des spécifications premium à bord.

Le Samsung Galaxy S21 FE est apparu sur la console Google Play. Repérée par MyFixGuide, la liste confirme que le processeur Snapdragon 888 alimenterait le téléphone. La vitesse d’horloge la plus élevée répertoriée est de 2,8 GHz, ce qui signifie que vous pouvez vous attendre à ce que les performances du téléphone correspondent à celles de la série Galaxy S21. Là encore, cela a également été confirmé par les listes précédentes de la FCC et de la TENAA.

Fait intéressant, Google Play Console répertorie le Galaxy S21 FE avec 6 Go de RAM. C’est la plus petite taille de RAM de départ sur tous les téléphones Snapdragon 888 de Samsung. En revanche, la série Galaxy S21 commence à 8 Go de RAM de base. Le S21 FE pourrait également avoir une variante de 8 Go de RAM, mais abaisser la RAM de base pourrait aider Samsung à proposer le téléphone à des tarifs plus abordables.

Ailleurs, la liste mentionne également une résolution de 2 009 x 1 080. Cependant, le téléphone devrait idéalement présenter une résolution de 2 400 x 1 080. Il s’agit de la même résolution d’affichage que les Galaxy S21 et S21 Plus.