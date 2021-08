Samsung Galaxy S21 FE : ce que l’on sait (23 août)

David Imel / Autorité Android

Le problème auquel Samsung est confronté cette année est l’existence du Galaxy S21 standard. Il ne coûte que 100 $ de plus que le Galaxy S20 FE et offre de nombreuses spécifications très similaires. Il est possible que Samsung se soit mis dans un coin et que le Galaxy S21 FE puisse finir par être simplement un Galaxy S21 avec seulement des changements très subtils.

Dans cet esprit, vous trouverez ci-dessous tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le Samsung Galaxy S21 FE. Assurez-vous de garder cette page dans vos favoris ! Nous le mettrons à jour avec de nouvelles rumeurs et des informations confirmées à mesure que nous nous rapprochons de la date de lancement.

Nom et date de sortie

Eric Zeman / Autorité Android

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung n’a pas officiellement confirmé qu’il lancera cette année un appareil appelé Samsung Galaxy S21 FE. Cependant, il y a eu plusieurs informations qui en font une valeur sûre.

Enfin, nous avons vu une feuille de route divulguée des plans de Samsung pour les lancements de produits en 2021, et le Galaxy S21 FE est sur la liste. La feuille de route suggère que la date de lancement pourrait être le 19 août 2021. Cela correspond plutôt bien au moment où la société a lancé le Galaxy S20 FE (23 septembre 2020). Gardez à l’esprit que Samsung a lancé la série principale Galaxy S21 bien plus tôt cette année que les années précédentes.

Toutes ces fuites précédentes ont conduit à une liste FCC le 29 juin et une liste Bluetooth SIG le 13 août pour ce qui semble être le Galaxy S21 FE. Pour l’instant, il y a fort à parier que nous verrons un lancement du Samsung Galaxy S21 FE en août de cette année.

Samsung Galaxy S21 FE : Conception

David Imel / Autorité Android

L’année dernière, le Galaxy S20 FE ressemblait beaucoup à la gamme Galaxy S20. Cette année, nous nous attendons à voir Samsung faire la même chose avec l’itération 2021.

Notamment, il semble que la taille globale du téléphone sera légèrement plus grande que celle du Galaxy S21. À 155,7 x 74,5 x 7,9 mm, ce téléphone devrait se situer confortablement entre les tailles du Galaxy S21 (151,7 x 71,2 x 7,9 mm) et du Galaxy S21 Plus (161,5 x 75,6 x 7,8 mm).

Quelques semaines après les fuites de Hemmerstoffer, le leaker en série Evan Blass est intervenu avec d’autres rendus. Ceux-ci montrent les coloris variés qui pourraient être disponibles :

Notez que le Galaxy S20 FE a reçu six coloris, et nous n’en avons vu que cinq jusqu’à présent pour le suivi.

Plus récemment, Blass a également partagé un court clip vidéo du Galaxy S21 FE sous tous les angles. Découvrez-le ci-dessous :

Mis à part la palette de couleurs, le Galaxy S21 FE ressemble à peu près exactement à la gamme Galaxy S21 (à l’exception du Galaxy S21 Ultra, bien sûr). Malheureusement, il ne semble pas que Samsung ramène la prise casque, ce qui est décevant mais pas surprenant.

Fait intéressant, Samsung a peut-être divulgué le Galaxy S21 FE dans une publication Instagram supprimée depuis le 10 août. Le téléphone de la promo correspond apparemment aux images divulguées du téléphone que nous avons vues jusqu’à présent.

Le 20 août, un modèle 3D du Galaxy S21 FE laissait peu de doute sur le design du téléphone. Vérifiez-le ci-dessus.

Samsung Galaxy S21 FE : Spécifications

David Imel / Autorité Android

Nous nous rapprochons de la date de lancement supposée du Galaxy S21 FE. En tant que tel, nous commençons à avoir une bonne idée de ce à quoi pourraient ressembler les spécifications.

Une chose que nous avons entendue est que le Galaxy S21 FE pourrait ne pas avoir la même batterie que le modèle Plus de cette année, ce qui s’est passé l’année dernière. Au lieu de cela, il semble qu’il pourrait avoir une cellule de 4 500 mAh. Cela le rend 500 mAh plus grand que le Galaxy S21, mais 300 mAh plus petit que le Galaxy S21 Plus. Cette liste FCC que nous avons mentionnée suggère également que la charge filaire de 45 W pourrait être incluse, ce qui serait un énorme changement pour la série (le Galaxy S21 Ultra est le seul téléphone avec ces vitesses de charge).

En rapport: Les meilleurs smartphones Android avec la meilleure autonomie

Une grande question est de savoir si le processeur Snapdragon 888 serait inclus avec le Galaxy S21 FE. Heureusement, la liste FCC mentionnée précédemment suggère qu’il sera à bord.

Plus récemment, une liste sur le site de certification chinois TENAA a confirmé bon nombre de ces rumeurs. Il a également révélé les spécifications de l’appareil photo, qui semblent être en grande partie les mêmes que celles du Galaxy S20 FE et du Galaxy S21 : un principal de 12 MP, un ultra-large de 12 MP et un téléobjectif de 8 MP.

Enfin, une rumeur curieuse est la relation du Galaxy S21 FE avec la gamme Note. Samsung a confirmé qu’il n’y aurait pas de téléphone Note en 2021, mais Evan Blass postule que le S21 FE pourrait être ce qui atterrira à la place d’un Note. Maintenant, cela pourrait simplement signifier que Samsung va mettre les mêmes ressources derrière le S21 FE qu’il aurait pour un téléphone Note. Mais cela pourrait aussi signifier que le S21 FE est une pseudo-suite du Note 20. Beaucoup de questions avec celui-ci !

Prix ​​et disponibilité

David Imel / Autorité Android

Le prix du Samsung Galaxy S21 FE sera l’une de ses caractéristiques les plus importantes. Il doit être moins cher que même le Galaxy S21 vanille. Avec le Galaxy S21 à partir de 799 $ – et le Galaxy S20 FE à partir de 699 $ – Samsung n’a pas beaucoup de marge de manœuvre cette année.

Nous avons vu une rumeur liée aux prix jusqu’à présent. Selon The Korea Herald, Samsung pourrait vendre le S21 FE entre 700 000 et 800 000 won (~ 630 $ à ~ 720 $) sur son marché intérieur. Si cela est vrai, ce serait une baisse de prix significative par rapport au prix de lancement coréen de 899 800 won (~ 809 $) du Galaxy S20 FE. Bien sûr, rien ne garantit que d’autres marchés pourraient voir une baisse de prix similaire. Bien que cela suggère certainement que Samsung double l’approche axée sur la valeur qu’il a introduite l’année dernière.

En ce qui concerne la disponibilité, Samsung est généralement très doué pour rendre ses appareils haut de gamme disponibles dans le monde entier. Cependant, la pénurie mondiale actuelle de puces pourrait remettre en cause les plans de Samsung. En fait, il y a une rumeur selon laquelle la société ne pourrait lancer le Galaxy S21 FE qu’aux États-Unis et en Europe. Une autre rumeur suggérait qu’il pourrait également y avoir des retards de production. Espérons que cela ne cause pas trop de problèmes !

C’est toutes les rumeurs crédibles que nous avons vues jusqu’à présent pour le Samsung Galaxy S21 FE ! Assurez-vous de mettre cette page en signet pour rester au courant des dernières fuites.