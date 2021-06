Samsung Galaxy S21 FE : ce que l’on sait (8 juin)

David Imel / Autorité Android

Mise à jour, 8 juin 2021 (13 h 40 HE) : Nous avons toute une série de nouveaux rendus divulgués pour le Samsung Galaxy S21 FE. Ils présentent cinq coloris uniques pour l’appareil, ce qui est certainement excitant. Lisez la suite pour toutes les dernières!

Article original: En 2020, le Samsung Galaxy S20 FE (qui signifie « Fan Edition ») nous a tous surpris par sa qualité. En fait, c’était si bon qu’il a fini par remporter notre prix 2020 Best of Android Editor’s Choice. Avec ce genre de pedigree derrière le téléphone, il n’est pas surprenant que nous soyons très enthousiasmés par le Samsung Galaxy S21 FE.

Le problème auquel Samsung est confronté cette année est l’existence du Galaxy S21 standard. Il ne coûte que 100 $ de plus que le Galaxy S20 FE et offre de nombreuses spécifications très similaires. Il est possible que Samsung se soit mis dans un coin et que le Galaxy S21 FE puisse devenir simplement un Galaxy S21 avec seulement des changements très subtils.

Dans cet esprit, vous trouverez ci-dessous tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le Samsung Galaxy S21 FE. Assurez-vous de garder cette page dans vos favoris ! Nous le mettrons à jour avec de nouvelles rumeurs et des informations confirmées à mesure que nous nous rapprochons de la date de lancement.

Nom et date de sortie

Eric Zeman / Autorité Android

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung n’a pas officiellement confirmé qu’il lancera cette année un appareil appelé Samsung Galaxy S21 FE. Cependant, il y a eu plusieurs informations qui en font une valeur sûre.

Tout d’abord, en 2020, Samsung s’est engagé à publier chaque année des « éditions pour fans » de ses principaux produits phares. De toute évidence, la société pourrait revenir sur cette promesse, mais cela suggère fortement que nous verrons un Galaxy S21 FE. Ensuite, le site Web de Samsung a brièvement fait référence à un téléphone de ce nom. Cela aurait pu être une simple faute de frappe, mais cela donne plus de poids à l’idée que ce téléphone est en route.

Enfin, nous avons vu une feuille de route divulguée des plans de Samsung pour les lancements de produits en 2021, et le Galaxy S21 FE est sur la liste. La feuille de route suggère que la date de lancement pourrait être le 19 août 2021. Cela correspond plutôt bien au moment où la société a lancé le Galaxy S20 FE (23 septembre 2020). Gardez à l’esprit que Samsung a lancé la série principale Galaxy S21 bien plus tôt cette année que les années précédentes, de sorte que le lancement du FE augmente d’un mois est parfaitement logique.

Pour l’instant, il y a fort à parier que nous verrons un lancement du Samsung Galaxy S21 FE en août de cette année.

Samsung Galaxy S21 FE : Conception

David Imel / Autorité Android

L’année dernière, le Galaxy S20 FE ressemblait beaucoup à la gamme Galaxy S20. Cette année, nous nous attendons à voir Samsung faire la même chose avec l’itération 2021.

Grâce au leaker fiable Steve Hemmerstoffer (alias @OnLeaks), nous avons déjà une idée précise de ce à quoi pourrait ressembler le Samsung Galaxy S21 FE. Et, sans surprise, il ressemble beaucoup au Galaxy S21 vanille. Voyez par vous-même les images ci-dessous :

Notamment, il semble que la taille globale du téléphone sera légèrement plus grande que celle du Galaxy S21. À 155,7 x 74,5 x 7,9 mm, ce téléphone devrait se situer confortablement entre les tailles du Galaxy S21 (151,7 x 71,2 x 7,9 mm) et du Galaxy S21 Plus (161,5 x 75,6 x 7,8 mm).

Quelques semaines après les fuites de Hemmerstoffer, le leaker en série Evan Blass est intervenu avec d’autres rendus. Ceux-ci montrent les coloris variés qui pourraient être disponibles :

Notez que le Galaxy S20 FE a reçu six coloris, et nous n’en avons vu que cinq jusqu’à présent pour le suivi. En tant que tel, il pourrait y avoir un sixième coloris que nous n’avons pas encore vu.

Mis à part la palette de couleurs, le Galaxy S21 FE ressemble à peu près exactement à la gamme Galaxy S21 (à l’exception du Galaxy S21 Ultra, bien sûr). Malheureusement, il ne semble pas que Samsung ramène la prise casque, ce qui est décevant mais pas surprenant.

Samsung Galaxy S21 FE : Spécifications

David Imel / Autorité Android

Jusqu’à présent, les rumeurs de spécifications liées au Galaxy S21 FE sont difficiles à trouver. L’année dernière, nous pouvions examiner le Galaxy S20 vanille et souligner certaines façons évidentes dont Samsung pourrait réduire les fonctionnalités pour faire baisser le prix.

Cependant, cette année, le Galaxy S21 est déjà 200 $ moins cher que le Galaxy S20 – et seulement 100 $ plus cher que le Galaxy S20 FE. Dans cet esprit, il est difficile d’imaginer comment Samsung en coupera suffisamment pour faire atterrir la Fan Edition à un prix beaucoup plus bas.

Une chose que nous avons entendue, cependant, est que le Galaxy S21 FE pourrait ne pas avoir la même batterie que le modèle Plus de cette année, ce qui s’est passé l’année dernière. Au lieu de cela, il semble qu’il pourrait avoir une cellule de 4 500 mAh. Cela le rend 500 mAh plus grand que le Galaxy S21, mais 300 mAh plus petit que le Galaxy S21 Plus.

D’autres spécifications sont actuellement inconnues, notamment si le processeur Snapdragon 888 serait inclus ou non avec le Galaxy S21 FE.

Enfin, une rumeur curieuse est la relation du Galaxy S21 FE avec la gamme Note. Samsung a confirmé qu’il n’y aurait pas de téléphone Note en 2021, mais Evan Blass postule que le S21 FE pourrait être ce qui atterrira à la place d’un Note. Maintenant, cela pourrait simplement signifier que Samsung va mettre les mêmes ressources derrière le S21 FE qu’il aurait pour un téléphone Note. Mais cela pourrait aussi signifier que le S21 FE est une pseudo-suite du Note 20. Beaucoup de questions avec celui-ci !

Prix ​​et disponibilité

David Imel / Autorité Android

Le prix du Samsung Galaxy S21 FE sera l’une de ses caractéristiques les plus importantes. Il doit être moins cher que même le Galaxy S21 vanille. Avec le Galaxy S21 à partir de 799 $ – et le Galaxy S20 FE à partir de 699 $ – Samsung n’a pas beaucoup de marge de manœuvre cette année.

Nous avons vu une rumeur liée aux prix jusqu’à présent. Selon The Korea Herald, Samsung pourrait vendre le S21 FE entre 700 000 et 800 000 won (~ 630 $ à ~ 720 $) sur son marché domestique. Si cela est vrai, ce serait une baisse de prix significative par rapport au prix de lancement coréen de 899 800 won (~ 809 $) du Galaxy S20 FE. Bien sûr, rien ne garantit que d’autres marchés pourraient voir une baisse de prix similaire. Bien que cela suggère certainement que Samsung double l’approche axée sur la valeur qu’il a introduite l’année dernière.

Si cette rumeur se concrétise, le Samsung Galaxy S21 FE pourrait être moins cher que le Galaxy S20 FE ! Ce serait certainement passionnant.

En ce qui concerne la disponibilité, Samsung est généralement très doué pour rendre ses appareils haut de gamme disponibles dans le monde entier. Nous nous attendons à ce que ce soit le cas avec ce téléphone. Cependant, il n’est pas clair si la société offrirait une version 4G uniquement de l’appareil dans certaines régions, ce qu’elle a fait l’année dernière. Récemment, la société a progressivement supprimé les variantes 4G uniquement du Galaxy S20 FE et a plutôt introduit les modèles 5G normaux. Il est possible que nous le voyions dès le départ cette année.

C’est toutes les rumeurs crédibles que nous avons vues jusqu’à présent pour le Samsung Galaxy S21 FE ! Assurez-vous de mettre cette page en signet pour rester au courant des dernières fuites.