Samsung Galaxy S21 FE n’a pas encore de date de lancement mais quelqu’un l’a déjà déballé en ligne

Le Galaxy S21 FE est prévu pour un lancement début 2022.

Une vidéo de déballage prématurée du Samsung Galaxy S21 FE, qui sortira bientôt, est apparue en ligne avant son lancement, donnant aux geeks de la technologie un aperçu de la conception du téléphone, de son contenu. La vidéo de déballage a également donné un aperçu de certaines spécifications clés.

Séparément, le kit de remplacement du cadre et de l’écran du Galaxy S21 FE a également fait surface. La major sud-coréenne de l’électronique devrait dévoiler le combiné tant attendu au Consumer Electronics Show 2022. Alors que Samsung n’a pas encore officiellement confirmé la date exacte du lancement, le Galaxy S21 FE est prévu pour un lancement début 2022.

Le Samsung Galaxy S21 FE succédera au Galaxy S20 FE, dévoilé en septembre 2020.

HDblog, une chaîne axée sur la technologie sur YouTube, a publié la vidéo de déballage du Samsung Galaxy S21 FE. La vidéo montre la boîte de vente au détail rectangulaire blanche et écologique du produit phare. À l’intérieur de la boîte se trouvent des documents, un câble USB Type-C, un outil d’éjection de SIM et le combiné. La vidéo confirme que la boîte de vente au détail n’inclura pas de chargeur mural ni d’écouteurs.

Lire aussi | Comment partager facilement votre facture avec vos amis et votre famille en utilisant Google Pay, Paytm ; Un guide étape par étape

La vidéo de déballage offre un aperçu détaillé du téléphone sous plusieurs angles et discute de certaines spécifications clés. Le Galaxy S21 FE sera probablement doté d’un écran Full HD+ de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La variante de couleur graphite ou noire de la vidéo serait alimentée par le chipset Qualcomm Snapdragon 888. Au dos, trois capteurs sont visibles sur le module caméra.

Le pronostiqueur Twitter @chunvn8888 a publié une autre vidéo de déballage du Galaxy S21 FE. Cela suggère également que le téléphone sera expédié sans le chargeur mural. Dans cette vidéo, le combiné est dans une teinte semblable au vert olive. Le pronostiqueur affirme dans la vidéo que le téléphone exécute One UI 4.0 basé sur Android 12. Cependant, le smartphone de cette vidéo est alimenté par un SoC Exynos 2100.

Lire aussi | Vivo V23 Pro, lancement du V23 5G India le 5 janvier ; à venir avec ‘verre à changement de couleur’

Séparément, une liste de détaillants a fait surface du kit de remplacement du Samsung Galaxy S21 FE pour le cadre et l’écran. Le remplacement de la vitre et de l’écran d’origine est coté à 185 EUR (environ Rs 15 700) sur Mobistekla. Le verre sans cadre est coté à 119 EUR (environ Rs 10 100).

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.